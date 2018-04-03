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Каникулы для младших классов в Ярославле продлят
3 апреля 2018 09:28
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Весенние каникулы ученикам с первого по четвёртый класс продлили до 9 апреля. Такое решение приняли в департаменте образования мэрии Ярославля из-за увеличения количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ. В старших классах за здоровьем учеников будут следить каждый день.
— Для учеников с пятого по одиннадцатые классы вводят ежедневный мониторинг заболеваемости, — рассказали в мэрии Ярославля. — Если заболеваемость в классе будет превышать 20% от общего количества учеников, классы незамедлительно будут закрывать на карантин.
Сейчас ситуацию по заболеваемости в Роспотребнадзоре называют умеренной. В Ярославле закрыто на карантин семь групп в шести детских садах и три класса в двух школах. В области на прошлой неделе больше шести с половиной тысяч детей в возрасте до 14 лет заболели гриппом и ОРВИ.
Фото: Александра Савельева
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