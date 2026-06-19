В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Видео

Днем 19 июня в Заволжском районе Ярославля эвакуировали торговый центр. Как сообщили читатели 76.RU, посетителей и сотрудников вывели из ТРЦ «Яркий».
«Всех вывели до приезда полиции», — подписал кадры читатель 76.RU.
Судя по кадрам с места, из помещений торгово-развлекательного центра вывели десятки посетителей, в том числе семьи с детьми.
Как уточнили в полиции, эвакуация проводилась из-за подозрительного предмета.
«Сотрудниками полиции проверена информация о подозрительном предмете в одном из торговых центров. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено», — прокомментировали нашему порталу в пресс-службе полиции.
Ранее около 200 человек эвакуировали из офиса одного из банков на улице Советской после того, как одна из посетительниц подожгла коробку с фейерверками.