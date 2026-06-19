В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Видео

В Ярославле эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предмета Источник: читатель 76.RU

Днем 19 июня в Заволжском районе Ярославля эвакуировали торговый центр. Как сообщили читатели 76.RU, посетителей и сотрудников вывели из ТРЦ «Яркий».

«Всех вывели до приезда полиции», — подписал кадры читатель 76.RU.

Судя по кадрам с места, из помещений торгово-развлекательного центра вывели десятки посетителей, в том числе семьи с детьми.

Как уточнили в полиции, эвакуация проводилась из-за подозрительного предмета.

«Сотрудниками полиции проверена информация о подозрительном предмете в одном из торговых центров. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено», — прокомментировали нашему порталу в пресс-службе полиции.

В Ярославле из-за подозрительного предмета эвакуировали ТЦ «Яркий» Источник: читатель 76.RU