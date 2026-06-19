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Город В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Видео

В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Видео

В полиции озвучили причины произошедшего

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В Ярославле эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предмета | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предмета | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предмета

Источник:

читатель 76.RU

Днем 19 июня в Заволжском районе Ярославля эвакуировали торговый центр. Как сообщили читатели 76.RU, посетителей и сотрудников вывели из ТРЦ «Яркий».

«Всех вывели до приезда полиции», — подписал кадры читатель 76.RU.

Судя по кадрам с места, из помещений торгово-развлекательного центра вывели десятки посетителей, в том числе семьи с детьми.

Как уточнили в полиции, эвакуация проводилась из-за подозрительного предмета.

«Сотрудниками полиции проверена информация о подозрительном предмете в одном из торговых центров. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено», — прокомментировали нашему порталу в пресс-службе полиции.

В Ярославле из-за подозрительного предмета эвакуировали ТЦ «Яркий»

Источник:

читатель 76.RU

Ранее около 200 человек эвакуировали из офиса одного из банков на улице Советской после того, как одна из посетительниц подожгла коробку с фейерверками.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Подозрительный предмет Полиция ТЦ Яркий
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Комментарии
1
Гость
7 минут
пока не закроют все ТЦ не успокоятся
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Гость
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