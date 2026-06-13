Жара сменится грозами: в РСЧС выпустили экстренное предупреждение для ярославцев

Прогноз погоды в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о надвигающихся грозовых тучах. Непогода настигнет регион 14 июня. Как сообщили в РСЧС, воскресным днем в области ожидаются грозы, кратковременные дожди и ветер порывами до 15 метров в секунду.

«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных конструкций», — сообщили в ведомстве.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее в МЧС по Ярославской области предупредили об аномальной жаре. С 13 по 15 июня температура, по данным ведомства, поднимется до +30 градусов. Из-за этого в регионе действует чрезвычайная пожароопасность пятого класса (самая высокая из существующих).

Погода в Ярославле в выходные

13 июня, по прогнозу сервиса «Погода 76.RU», ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура в Ярославле опустится до +18 градусов, а днем поднимется до +26 °C.