В спальном районе Ярославля выделили участок под застройку: где появится новый дом

В Ярославле выдели площадку под новое строительство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля выставили на торги землю в Дзержинском районе под строительство многоквартирного дома. Участок располагается примерно в 300 метрах от берега Волги на территории, ограниченной улицами 1-й Приречной, 1-й Норской набережной, Балашова, Большой Любимской. Его площадь — 3 232 квадратных метра. Сейчас он находится в государственной собственности.

«Разрешенное использование земельного участка: „малоэтажная многоквартирная жилая застройка“», — говорится в извещении о торгах.

Малоэтажное строительство предполагает возведение домов высотой до четырех этажей.

Участок под застройку обозначен фиолетовым цветом Источник: мэрия Ярославля

В документах оговаривается, что на площадке под застройку расположены зеленые насаждения (березы, ивы и другие) в хорошем декоративном состоянии.

«При проектировании строительства необходимо предусмотреть размещение объектов с максимальным сохранением зеленых насаждений», — оговаривается в извещении.

Кроме того, по информации властей, на участке расположены самовольно поставленные ограждение, деревянные и металлические строения. Их арендатору предстоит снести.

Начальная цена аукциона за право заключения договора аренды земельного участка, предоставляемого для строительства — 3,3 миллиона рублей (эта сумма будет ежегодной арендной платой). Срок аренды земельного участка — 78 месяцев (6,5 лет). Торги назначены на 17 июня.