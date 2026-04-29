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Город В Ярославской области на время закроют крупный завод. Причина

В Ярославской области на время закроют крупный завод. Причина

Из-за этого изменят график движения автобусов

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Тутаевский моторный завод закроют на время отпуска сотрудников | Источник: Ольга Низова / Vk.comТутаевский моторный завод закроют на время отпуска сотрудников | Источник: Ольга Низова / Vk.com

Тутаевский моторный завод закроют на время отпуска сотрудников

Источник:

Ольга Низова / Vk.com

В Тутаеве Ярославской области на одиннадцать дней закроют моторный завод. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, это связано с ежегодным плановым отпуском сотрудников, который пройдет с 1 по 11 мая 2026 года.

В разговоре с журналистом 76.RU подтвердили, что предприятие уходит на корпоративный отпуск. В этот период отдельные сотрудники смогут подрабатывать, но только в порядке исключения.

«По отдельному графику будут отдыхать работники ТМЗ, занятые ремонтом технологического и энергетического оборудования, сбытом продукции, закупками комплектующих, составлением статистической и управленческой отчётности, начислением и выплатой зарплаты, дежурством в подразделениях», — сообщили в соцсетях Тутаевского моторного завода.

Из-за временной приостановки работы завода, в городе прекратят движение два автобусных маршрута: № 2 «ЦРБ» — «ТМЗ» и № 186М «Тутаев (ТМЗ)» — «Константиновский».

30 апреля эти автобусы будут работать по измененному расписанию:

  • маршрут № 2: отправление от остановки «ЦРБ» в 14:40 и 15:20, от остановки «ТМЗ» — в 15:00 и 15:50;

  • маршрут № 186М: отправление от остановки «ТМЗ» в 15:10 и 15:50, от остановки «Константиновский» — в 15:30 и 16:10.

ПАО «Тутаевский моторный завод» работает в Ярославской области 57 лет — с 6 ноября 1968 года. Предприятие производит дизельные двигатели.

В компании отмечают, что их двигатели используются на тракторах «Кировец», кормоуборочных комбайнах, тягачах, самосвалах, речных судах, тепловозах и другой технике.

Также подчеркивается, что предприятие сотрудничает с Петербургским тракторным заводом, Брянским автомобильным заводом, РЖД, Речным флотом РФ, МЗКТ, БелАЗом, «Гомсельмашем» и другими ведущими машиностроительными предприятиями.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года «Тутаевский моторный завод» заработал 5,4 млрд рублей, выйдя в плюс на 92,6 млн.

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Комментарии
62
Гость
30 апреля, 10:03
Чем 76 отличается от других стенгазет? Да собственно абсолютно ничем, те-же самые дежурные боты вместе с самообслуживанием стенгазет выдающие в комментах заезженные фразы их брошурок, причем довольно тупые, на большее ума не хватает. Ведь умных в боты и самообслуживание стенгазет не берут, совсем не берут...)))
Гость
30 апреля, 09:39
Моторы нужны стране!
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Гость
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