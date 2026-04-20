Блогер бесплатно отмывает убитые грязью квартиры — видео до и после

Видео о том, как блогер убирает запущенные кухни, комнаты и туалеты, набирают десятки тысяч просмотров Источник: Е1.RU

Блогер из Екатеринбурга привык работать в грязи. Дмитрий отмывает убитые квартиры — это те, которые заросли хламом, плесенью и налетом. Генеральная уборка в каждой затягивается на несколько дней.

«Чистильщик» — так он себя называет — не берет с клиентов денег, но весь процесс снимает на камеру и зарабатывает просмотры в Сети. Подробнее — смотрите выше в нашем видео.

«Мужчина, дед, так скажем, он скончался, и в квартире жила только кошка. Кошка всё уделала. Под ванной самый большой склад экскрементов был. Там мало приятного, но кто-то должен это делать», — рассказывает о своей работе блогер.

Раньше Дмитрий работал в строительной фирме, а по вечерам проверял вентиляцию в домах. Он поражался, в каких условиях порой живут люди: жуткая вонь, жир, налет, плесень и пыль повсюду. Во время таких обходов он и нашел клиентов. С арсеналом чистящих средств Дмитрий приходит только к тем, кто не может убраться самостоятельно.

«Кто-то в ДТП [попал], у кого-то был инсульт, несколько человек было с депрессией. У кого-то синдром Плюшкина, и человек хочет выйти из этого», — рассказывает Дмитрий.

Одной из первых, у кого прибрался «чистильщик», стала 25-летняя девушка. Ее квартира была завалена хламом: окурками, бутылками, жестяными банками и другим мусором. Такое наследство оставил бывший муж-плюшкин, который привык жить в бардаке. После долгих конфликтов с супругом девушка всё-таки развелась, но продолжила жить в окружении мусора. И только после полной уборки квартиры она начала жизнь с чистого листа.