НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +16

0 м/c,

 749мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Появится необычная ярмарка
Восемь человек пострадали в ДТП
Здесь был Пушкин
Как из-за маркетплейсов изменилась розница
Афиша на выходные
Почтальон развозит посылки на лодке
Тур на теплоходе
Малыш погиб в ДТП
Город Блогер бесплатно отмывает убитые грязью квартиры — видео до и после

Блогер бесплатно отмывает убитые грязью квартиры — видео до и после

Посмотрите, как он справляется с грязной работой

826

Видео о том, как блогер убирает запущенные кухни, комнаты и туалеты, набирают десятки тысяч просмотров

Источник:

Е1.RU

Блогер из Екатеринбурга привык работать в грязи. Дмитрий отмывает убитые квартиры — это те, которые заросли хламом, плесенью и налетом. Генеральная уборка в каждой затягивается на несколько дней.

«Чистильщик» — так он себя называет — не берет с клиентов денег, но весь процесс снимает на камеру и зарабатывает просмотры в Сети. Подробнее — смотрите выше в нашем видео.

«Мужчина, дед, так скажем, он скончался, и в квартире жила только кошка. Кошка всё уделала. Под ванной самый большой склад экскрементов был. Там мало приятного, но кто-то должен это делать», — рассказывает о своей работе блогер.

Раньше Дмитрий работал в строительной фирме, а по вечерам проверял вентиляцию в домах. Он поражался, в каких условиях порой живут люди: жуткая вонь, жир, налет, плесень и пыль повсюду. Во время таких обходов он и нашел клиентов. С арсеналом чистящих средств Дмитрий приходит только к тем, кто не может убраться самостоятельно.

«Кто-то в ДТП [попал], у кого-то был инсульт, несколько человек было с депрессией. У кого-то синдром Плюшкина, и человек хочет выйти из этого», — рассказывает Дмитрий.

Одной из первых, у кого прибрался «чистильщик», стала 25-летняя девушка. Ее квартира была завалена хламом: окурками, бутылками, жестяными банками и другим мусором. Такое наследство оставил бывший муж-плюшкин, который привык жить в бардаке. После долгих конфликтов с супругом девушка всё-таки развелась, но продолжила жить в окружении мусора. И только после полной уборки квартиры она начала жизнь с чистого листа.

Блог набирает популярность, расходные материалы «чистильщику» дарят спонсоры. А сам он ушел с основной работы и устроился курьером, чтобы выиграть время на уборку в чужих квартирах. Подробнее о Дмитрии читайте в материале Е1.RU.

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Блогер Уборка Убитая квартира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем