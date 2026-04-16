«Надо выбирать часы, когда темно»: жители Ярославской области смогут увидеть ярчайшую комету

Можно ли будет увидеть в Ярославской области комету «PanSTARRS» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославской области смогут увидеть комету C/2025 R3 «PanSTARRS», которая находится на пути к Солнцу. Как рассказала в беседе с 76.RU эксперт ярославского планетария Олеся Роменская, для наблюдения за небесным телом понадобится специальное оборудование. Иначе комету не увидеть.

«Эту комету уже можно наблюдать, но с помощью телескопов или биноклей в предрассветные часы в созвездии Пегас. Невооруженным глазом ее, к сожалению, не видно. Надо выбирать часы, когда еще темно. Получается, после полуночи часа в три ночи. Точное время сказать не могу, но предпочтительно перед рассветом. Ориентир — созвездие Пегас, оно похоже по форме на квадрат. Также если заниматься съемкой, можно использовать фотокамеру, проявить комету можно на длинной выдержке», — рассказала начальник методико-просветительского отдела центра им. В. В. Терешковой Олеся Роменская.

Что известно о комете C/2025 R3 «PanSTARRS»

13 апреля в «Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ» рассказывали, что C/2025 R3 можно будет увидеть в ближайшие двое-трое суток. Небесное тело назвали самой яркой кометой после недавней гибели кометы A1.

«Небесное тело было открыто ещё в сентябре 2025 года, когда ему прогнозировали пиковую светимость в районе первой звёздной величины (это уровень самых ярких звёзд). Максимум яркости комета проходит прямо сейчас, и, как это часто бывает, в существенно более слабом виде, чем это обещали прогнозы, — на уровне около 5-й звёздной величины (в 20–30 раз слабее ожиданий). Тем не менее даже в таком виде объект является самой яркой кометой, причём не только этой недели, а, по видимому, на ближайшие несколько месяцев», — рассказали в лаборатории.

Эксперты предупредили, что так как тело довольно слабое, лучше вооружиться программами для его поиска.

«Просто обшаривая телескопом или сильным биноклем небо, скорее всего вы его пропустите», — рассказали в лаборатории.

В настоящий момент, по данным специалистов, комета приближается к Солнцу, но не падает, а огибает звезду.

«Соответственно, наблюдать её всё сложнее и сложнее, так что, если такие планы есть, то лучше их не откладывать. От Солнца комета пройдёт в десятках миллионов километров и погибать скорее всего не планирует и после прохождения перигелия снова вернётся на небо», — рассказали эксперты «Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».