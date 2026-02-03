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Город Что делать, если нашел чужие вещи: инструкция, как не угодить в беду и даже заработать

Что делать, если нашел чужие вещи: инструкция, как не угодить в беду и даже заработать

Объясняем, как действовать в этой ситуации

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Почему важно вернуть находку | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПочему важно вернуть находку | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Почему важно вернуть находку

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Кому из нас не случалось находить потерянные кем-то вещи, будь то телефон или кошелек с деньгами. Многие люди наивно полагают, что всё, что найдено на улице или в других общественных местах, можно оставить себе без каких-либо последствий. Особенно если этого никто не видел. На самом деле это не так. Объясняем, что делать, чтобы находка не обернулась серьезными проблемами для вас, а также рассказываем, как получить вознаграждение за чужое имущество. Подробнее — в нашей инструкции.

В первую очередь необходимо понимать, что присвоение чужого потерянного имущества строго карается законом. Так, согласно пункту 1 статьи 227 ГК РФ, обнаружив потерянную кем-то вещь, необходимо немедленно уведомить владельца об ее обнаружении.

К примеру, если вы нашли документы на улице, то по этим данным попытайтесь найти владельца. Вы можете разместить объявление в городских группах. А также обязаны сообщить об этом в полицию.

Если же вы нашли бесхозные вещи в автобусе или такси, то их стоит отдать водителю. В случае если вы этого не сделаете, вас могут обвинить в краже.

Отметим, что найденные вещи могут принести вам и выгоду. Хотя большинство людей готовы вернуть обнаруженное безвозмездно, по статье 229 ГК РФ вы вправе потребовать вознаграждения в размере до 20% от стоимости вещи. А при отказе — обратиться в суд.

Когда же найденную вещь можно оставить себе?

Если владелец вещи или денег не объявился за ней в течение 6 месяцев, то находка переходит в собственность нашедшего. Но отметим, что сам факт находки должен быть оформлен в полиции.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Находка Телефон Сумка Документ Полиция Инструкция Дизайн банкнот
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Комментарии
6
Гость
4 февраля, 11:23
Находка всегда принадлежала нашедшему и он был вправе делать с ней,что хотел. По новому закону у него нет такого права,а есть обязанность.Но человек не робот. Выходит,найденную вещь лучше выкинуть,чтобы с ней не возиться.Пусть пропадает. Зато ты чистый перед законом.
Гость
4 февраля, 10:19
нашел не СВОи телефон или сумку - остался без рук
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Гость
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