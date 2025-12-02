НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле закрылся необычный ресторан авторской кухни. Что об этом известно

В Ярославле закрылся необычный ресторан авторской кухни. Что об этом известно

Мы связались с руководством заведения

783
В Ярославле закрылся ресторан авторской кухни | Источник: Avito.ru

В Ярославле закрылся ресторан авторской кухни

Источник:

Avito.ru

Ярославцы заметили, что в городе закрыли известный ресторан авторской кухни «Манифестор». Заведение на Республиканской улице, 53/14 не принимает гостей.

«Хотели зайти с подругой, заметили, что закрыто. Интересно, откроется ли теперь вообще?», — задалась вопросом читательница 76.RU.

Также информация о закрытии заведения появилась в социальных сетях. Корреспондент 76.RU связался с руководством ресторана. Директор и шеф-повар заведения Аким Москалев сообщил, что заведение закрыто временно. Делиться подробностями о причинах закрытия и сроков, когда ресторан вновь откроет двери для гостей, ресторатор пока не стал.

Ресторан «Манифестор» открылся в центре Ярославля в июле 2025 года. На сайте заведения указано, что меню предлагает неповторимые блюда авторской кухни. Перечень блюд меняется каждые три месяца в зависимости от сезона.

«Мы делимся своим видением гастрономии, основываясь на сезонных изменениях, и манифестируем обновление меню в соответствии с природными циклами», — говорится на сайте.

В последнем опубликованном на сайте варианте указано, что в качестве основных блюд гостям предлагали Веллингтон Лосось за 1490 рублей, цыпленка с грибами и миндалем за 860 рублей, утку с облепихой и брокколини за 1050 рублей и вырезку с муэром и тыквой за 1350 рублей. Размер порций в меню не указан.

Вопрос в том, будет ли меняться направление работы ресторана, пока остается открытым.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ресторан Бизнес Блюда
Комментарии
7
Гость
28 минут
Это заведение открыли для Мэрии и депутатов.....
Гость
52 минуты
С Ярославкими копеечными зарплатами тллько можешь себе позволить коммуналку заплатить и еду по акции . Ресторан скорей расчитан на москвичей и депутатов
Читать все комментарии
Гость
