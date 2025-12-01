«Нельзя так с пацанами»: землю под гаражами ярославских участников СВО решили отдать под застройку

В Ростове разгорелся скандал из-за гаражей участников СВО Источник: Алексей Шепуров

В Ростове Великом Ярославской области родственник участников СВО пытается отстоять их гаражи. В зоне боевых действий находятся брат и племянник Алексея Шепурова. Во время их отсутствия в городе власти разместили уведомление о том, что семейные гаражи должны быть снесены, потому что землю планируют отдать под жилищную застройку. Алексей уверен, что строения можно сохранить, а представители администрации, мол, просто не хотят идти семье на встречу. В этом материале разбираемся в причинах проблемы и рассказываем, для кого расчищают муниципальные участки. «Стояли там с 80-х» Спорные гаражи расположены во дворе многоквартирного дома на Спартаковской улице, 98, но при этом имеют отдельный адрес — улица Безрукова, 5. Это — почти самый центр города, отсюда можно за 10 минут дойти до Ростовского кремля. По словам Алексея Шепурова, гаражи много лет занимали пятачок во дворе дома. По его воспоминаниям, семья даже какое-то время платила взносы за аренду земли. «Раньше администрация ежегодно присылала нам квитанции, мы платили определенную денежную сумму года до 2005. У нас там эти гаражи с 80-х годов стоят. Когда мы платили за них деньги, гаражи входили во двор 98-го дома. А теперь администрация взяла, отрезала, и теперь уже они находятся на Безрукова, 5», — объяснил Алексей в беседе с 76.RU.

Подобные уведомления расклеили на гаражах Источник: Алексей Шепуров

Объявления о необходимости сноса гаражей появились 10 сентября 2025 года. «На второй линии стоит четыре гаража. Два их них принадлежат моему брату и его сыну, то есть, моему племяннику. Они оба находятся на СВО. Один был мобилизован, второй пошел вслед за сыном по контракту», — рассказал Алексей. Увидев уведомления, Алексей решил отправиться в администрацию в надежде решить вопрос. «Там понимания никакого нет. Говорят: „Уже поздно, участок сформирован, его переделывать очень затратно, дорого, у вас денег не хватит“. Я же не за себя борюсь, а за брата с племянником. Меня удивляет это отношение, мол, придут в отпуска, да и снесут свои гаражи», — рассказал Алексей. «Отрежьте вы этот участок!» По словам Алексея, раньше на улице Безрукова, 5 был жилой дом. Но позже все жильцы переехали из аварийного строения. «И мы там сами жили, и гаражи там эти все время стояли. Дом разрушен, земля не используется, а гаражи остались. Ради бога, пусть они выдают эту землю нуждающимся, мы не против! Но гараж-то четыре на пять метров. Отрежьте вы этот участок, да и все будут довольны, всем будет хорошо», — рассказал Алексей. — «Понятное дело, что у администрации свои задачи есть, люди нуждаются, выдавать землю надо. Они там разбили квадраты по восемь с половиной соток, ну 0,2 сотки-то отрежьте, ни от кого не убудет. А у них понимания нет».

Власти сообщили, что гаражи необходимо демонтировать Источник: Алексей Шепуров

Алексей рассказал, что вместе с мамой они писали обращения губернатору Ярославской области, собирал подписи других собственников гаражей и направлял обращение главам Ростова и Ростовского округа, в ярославский филиал фонда «Защитник Отечества» и военному комиссару Ярославской области. Результата пока не последовало. «Изначально нам предложили переставить гаражи во двор 98-го дома, а как переставить, если гараж шпальный? Его же не разберешь, это же не железный. Его невозможно переставить», — рассказал Алексей.

Ну нельзя так с пацанами, они там воюют, а у них гаражи сносят. Ну что это такое? Я не жалуюсь, не требую, просто прошу помощи в интересах бойцов СВО. Алексей Шепуров Брат бойца СВО

По словам Алексея, гаражом также пользуется их с братом мама. Женщина хранит там овощи. «У нее и так состояние: сын воюет, внук воюет. А тут еще администрация создает такую проблему. К тому же, недавно пришел ответ на имя мамы из администрации, так по данным управляющей компании и отдела полиции, у нее, якобы, шесть гаражей в пользовании. У пенсионерки!», — объяснил Алексей Шепуров. Позиция администрации В администрации городского поселения Ростов Великий в ответ на запрос 76.RU рассказали, что уведомления владельцам гаражей разослали, поскольку те заняли муниципальную землю самовольно. Власти узнали об этом 29 октября 2024, и спустя почти год собственники получили извещения о необходимости сноса строений. Алексей прислал в редакцию временное удостоверение на право пользования самовольно установленным строением за подписью бывшего главы Ростовского муниципального округа, которое было оформлено в 1999 году и продлевалось вплоть до 2 марта 2004 года. В документе сказано, что удостоверение является основанием для оплаты ежегодного сбора. В администрации Ростова же сообщили, что в бюджет городского поселения не поступали взносы от собственников гаражей за использование земельных участков.

Один из спорных гаражей Источник: Алексей Шепуров

Чтобы установить владельцев гаражей, представители администрации делали запрос в Ростовский ОМВД. «В результате полученной информации сообщено о принадлежности двух гаражей из 15 лицам, находящимся на СВО», — рассказали в администрации Ростова.

Власти уточнили, что военные или их представители не обращались к ним с вопросом компенсаций за демонтаж гаражей. Также в администрации сообщили, что в регионе в принципе не предусмотрены какие-либо льготы за снос самостроев. «С учетом оказания помощи в организации переноса, представителям участников СВО было предложено рассмотреть вопрос о переносе строений на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: улица Спартаковская, 98, на которую жителями по протоколу общего собрания от 10 ноября 2024 года принято решение о размещении гаражей всем собственникам», — уточнили власти. В ответе администрации говорится, что земля на участке дома на Спартаковской, 98 принадлежит собственникам квартир. Уточняется, что этот участок является крупнейшим среди тех, что относятся к многоквартирным домам в Ростове Великом. Зачем вообще сносить гаражи В администрации Ростова Великого также рассказали, что на улице Безрукова, 5 находятся два земельных участка на которых и размещены спорные гаражи. Разрешенный вид использования земли — «территории общего пользования», но его хотят изменить на «для индивидуального жилищного строительства». При этом указано, что изменить разрешенный вид использования участков хотят, чтобы предоставлять их участникам СВО и членам семьи погибших бойцов. «Вышеназванная категория граждан обратилась за предоставлением земельного участка в собственность в мае 2025 года и была принята на учет в администрации городского поселения Ростов», — рассказали власти. Также в администрации уточнили, что рассмотреть вопрос о том, чтобы включить гаражи в территорию дома на Спартаковской улице, 98 не получится из-за сформированных смежных участков, граничащих с придомовым.