«При нем отстраивалось Брагино»: в Ярославле умер бывший глава самого густонаселенного района

В Ярославле скончался Владимир Голов Источник: Муниципалитет Ярославля / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 4 ноября умер бывший председатель муниципалитета и экс-глава Дзержинского района 88-летний Владимир Голов. Об этом рассказали в мэрии.

«Его уход — невосполнимая утрата для всех, кто имел честь знать его, работать с ним и ощущать на себе плоды его неустанного труда», — говорится в сообщении.

Владимир Голов родился в деревне Колмово в многодетной семье. После окончания школы будущий депутат работал на стройке арматурщиком, плотником-опалубщиком. Затем служил в армии — в танковой дивизии на Дальнем Востоке.

«В начале 80-х годов возглавил Дзержинский район Ярославля. В те времена ему предстояло решать множество сложнейших задач. При нем отстраивалось Брагино, вводились в строй новые детские сады и школы, был открыт кинотеатр „Октябрь“, Дворец пионеров, велотрек, проложены трамвайная и троллейбусная линии», — рассказали в мэрии Ярославля.

Затем, с 1990 по 2004 год Владимир Голов работал в органах местного самоуправления в области градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. С 2004 года начал депутатскую деятельность, а после его даже избрали председателем муниципалитета четвертого и пятого созывов.

«Трудовой путь Владимира Николаевича отмечен высокими государственными наградами. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Почета, удостоен звания „Заслуженный строитель РФ“ и Знака отличия „За заслуги перед г. Ярославлем“. В 2016 году ему присвоено звание „Почетный гражданин города Ярославля“», — рассказали в мэрии.

Свои соболезнования также высказал председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.

«За свою долгую жизнь он оставил глубокий след в истории Ярославля, став примером служения людям и своему делу. Благодаря своей энергии и работоспособности Владимир Николаевич с честью прошел трудовой путь, от рабочих специальностей до высоких руководящих постов», — говорится в прощальном письме.

Прощание с Владимиром Головым пройдет 7 ноября в 10:00 во Дворце культуры имени А. М. Добрынина. В 11:45 минут состоится отпевание в храме святителя Леонтия Ростовского на Леонтьевском кладбище.