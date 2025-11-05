НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город «При нем отстраивалось Брагино»: в Ярославле умер бывший глава самого густонаселенного района

«При нем отстраивалось Брагино»: в Ярославле умер бывший глава самого густонаселенного района

Где и когда пройдет прощание с Владимиром Головым

1 384
В Ярославле скончался Владимир Голов | Источник: Муниципалитет Ярославля / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле скончался Владимир Голов | Источник: Муниципалитет Ярославля / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле скончался Владимир Голов

Источник:

Муниципалитет Ярославля / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 4 ноября умер бывший председатель муниципалитета и экс-глава Дзержинского района 88-летний Владимир Голов. Об этом рассказали в мэрии.

«Его уход — невосполнимая утрата для всех, кто имел честь знать его, работать с ним и ощущать на себе плоды его неустанного труда», — говорится в сообщении.

Владимир Голов родился в деревне Колмово в многодетной семье. После окончания школы будущий депутат работал на стройке арматурщиком, плотником-опалубщиком. Затем служил в армии — в танковой дивизии на Дальнем Востоке.

«В начале 80-х годов возглавил Дзержинский район Ярославля. В те времена ему предстояло решать множество сложнейших задач. При нем отстраивалось Брагино, вводились в строй новые детские сады и школы, был открыт кинотеатр „Октябрь“, Дворец пионеров, велотрек, проложены трамвайная и троллейбусная линии», — рассказали в мэрии Ярославля.

Затем, с 1990 по 2004 год Владимир Голов работал в органах местного самоуправления в области градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. С 2004 года начал депутатскую деятельность, а после его даже избрали председателем муниципалитета четвертого и пятого созывов.

«Трудовой путь Владимира Николаевича отмечен высокими государственными наградами. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Почета, удостоен звания „Заслуженный строитель РФ“ и Знака отличия „За заслуги перед г. Ярославлем“. В 2016 году ему присвоено звание „Почетный гражданин города Ярославля“», — рассказали в мэрии.

Свои соболезнования также высказал председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.

«За свою долгую жизнь он оставил глубокий след в истории Ярославля, став примером служения людям и своему делу. Благодаря своей энергии и работоспособности Владимир Николаевич с честью прошел трудовой путь, от рабочих специальностей до высоких руководящих постов», — говорится в прощальном письме.

Прощание с Владимиром Головым пройдет 7 ноября в 10:00 во Дворце культуры имени А. М. Добрынина. В 11:45 минут состоится отпевание в храме святителя Леонтия Ростовского на Леонтьевском кладбище.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Владимира Голова.

Комментарии
10
Гость
59 минут
Что построил,то и осталось.А чего добавили то ?Торговые центры,кафе,рестораны.И то Беда.Школ,детсадов не хватает.Спортсервисов тоже.А поликлиники….???Так что спасибо Голову за основу микрорайона.И вечная память ему!!
Гость
34 минуты
Это вам не Мусинова. Земля пухом ему. Человек был на своем месте.
Читать все комментарии
