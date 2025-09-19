«Бэтмен залетел в квартиру»: летучие мыши забрались в квартиры ярославцев. Видео

К Ярославцам в квартиры залетели летучие мыши. Два инцидента случились на наделе в Заволжском и Дзержинском районах.
«Вот такой бэтмен залетел в квартиру в Красном Бору. Он был нами оперативно захвачен и отпущен», — поделились ярославцы в городском паблике «Подслушано в Ярославле».
Судя по кадрам из соцсетей, летучая мышь залетела в открытое окно и застряла в тюли. Хозяева поймали ее и поместили в коробку, после чего отпустили на улице.
Похожий случай произошел с жильцами одной из квартир на 20-м Брагинском проезде. В этом случае ярославцев спасла москитная сетка.
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения в соцсетях об активности летучих мышей.
«Следует избегать контакта и не стоит трогать летучих мышей руками. В дикой природе не беспокойте животное, не пытайтесь ее поймать, лучше просто уйдите. Если мышь залетела в дом или квартиру, то обратитесь за помощью к специалистам», — предупредили в ведомстве.
Летучие мыши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Они имеют уникальные способности, такие как полет и слух в ультразвуковом диапазоне.
В Роспотребнадзоре добавили, что летучие мыши могут быть опасными:
«Они могут быть опасны для человека. Некоторые виды могут причинить вред людям. Также они могут переносить бешенство, туляремию, лихорадки Марбурга и Эболы и COVID-19».
Как бы вы отреагировали, если бы к вам в квартиру залетела летучая мышь?