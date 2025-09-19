НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

южн.

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Суд по дому с атлантами
Афиша на выходные
Когда включат отопление
Ярославский бренд покорил Россию
Растет заболеваемость
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Умер бодибилдер из Ярославля
Никитин обратился к ярославцам
Экологические мины
Город «Бэтмен залетел в квартиру»: летучие мыши забрались в квартиры ярославцев. Видео

«Бэтмен залетел в квартиру»: летучие мыши забрались в квартиры ярославцев. Видео

Специалисты рассказали, чем они могут быть опасны

313
Летучие мыши залетают в квартиры | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.comЛетучие мыши залетают в квартиры | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Летучие мыши залетают в квартиры

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Vk.com

К Ярославцам в квартиры залетели летучие мыши. Два инцидента случились на наделе в Заволжском и Дзержинском районах.

«Вот такой бэтмен залетел в квартиру в Красном Бору. Он был нами оперативно захвачен и отпущен», — поделились ярославцы в городском паблике «Подслушано в Ярославле».

Судя по кадрам из соцсетей, летучая мышь залетела в открытое окно и застряла в тюли. Хозяева поймали ее и поместили в коробку, после чего отпустили на улице.

Летучая мышь залетела в квартиру

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Похожий случай произошел с жильцами одной из квартир на 20-м Брагинском проезде. В этом случае ярославцев спасла москитная сетка.

Летучая мышь повисла на москитной сетке | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.comЛетучая мышь повисла на москитной сетке | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Летучая мышь повисла на москитной сетке

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Благодаря сетке мышь не залетела в квартиру | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.comБлагодаря сетке мышь не залетела в квартиру | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Благодаря сетке мышь не залетела в квартиру

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения в соцсетях об активности летучих мышей.

«Следует избегать контакта и не стоит трогать летучих мышей руками. В дикой природе не беспокойте животное, не пытайтесь ее поймать, лучше просто уйдите. Если мышь залетела в дом или квартиру, то обратитесь за помощью к специалистам», — предупредили в ведомстве.

Летучие мыши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Они имеют уникальные способности, такие как полет и слух в ультразвуковом диапазоне.

В Роспотребнадзоре добавили, что летучие мыши могут быть опасными:

«Они могут быть опасны для человека. Некоторые виды могут причинить вред людям. Также они могут переносить бешенство, туляремию, лихорадки Марбурга и Эболы и COVID-19».

Как бы вы отреагировали, если бы к вам в квартиру залетела летучая мышь?

Испугался(-ась) бы
Попробовал(-а) бы поймать
Открыл(-а) бы окна и выпустил(-а) наружу
Позвал(-а) бы кого-то на помощь
Не растерялся(-ась), наблюдал(-а) бы за ней
Снял(-а) на видео для соцсетей
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Летучая мышь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
к каким конкретно специалистам ??? к маме заволгой залетела , так я звонил в зоопарк , в МЧС, все отмахнулись . пришлось поймать самому и вывезти в Заволжский бор.
Гость
21 минута
Опасны не мыши для людей, а наоборот.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление