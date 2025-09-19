«Бэтмен залетел в квартиру»: летучие мыши забрались в квартиры ярославцев. Видео

Летучие мыши залетают в квартиры Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

К Ярославцам в квартиры залетели летучие мыши. Два инцидента случились на наделе в Заволжском и Дзержинском районах.

«Вот такой бэтмен залетел в квартиру в Красном Бору. Он был нами оперативно захвачен и отпущен», — поделились ярославцы в городском паблике «Подслушано в Ярославле».

Судя по кадрам из соцсетей, летучая мышь залетела в открытое окно и застряла в тюли. Хозяева поймали ее и поместили в коробку, после чего отпустили на улице.

Летучая мышь залетела в квартиру Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Похожий случай произошел с жильцами одной из квартир на 20-м Брагинском проезде. В этом случае ярославцев спасла москитная сетка.

Летучая мышь повисла на москитной сетке Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com Благодаря сетке мышь не залетела в квартиру Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения в соцсетях об активности летучих мышей.

«Следует избегать контакта и не стоит трогать летучих мышей руками. В дикой природе не беспокойте животное, не пытайтесь ее поймать, лучше просто уйдите. Если мышь залетела в дом или квартиру, то обратитесь за помощью к специалистам», — предупредили в ведомстве.

Летучие мыши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Они имеют уникальные способности, такие как полет и слух в ультразвуковом диапазоне.

В Роспотребнадзоре добавили, что летучие мыши могут быть опасными:

«Они могут быть опасны для человека. Некоторые виды могут причинить вред людям. Также они могут переносить бешенство, туляремию, лихорадки Марбурга и Эболы и COVID-19».