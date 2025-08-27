НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

5 м/c,

зап.

 748мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,53
EUR 93,37
Погибла в тройном ДТП с фурой
Вернется летнее тепло
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Ярославский бренд покорил Россию
Где остались места в 10-е классы
Какие обследования пройти осенью
Концерт секс-символа молодежи
Нехватка мест в школах
Как легально увеличить пенсию
Лучшие ярославские школы
Город Проблема «Три тысячи в месяц за дорогу»: ярославна пожаловалась на проблемы с поездками на лечение

«Три тысячи в месяц за дорогу»: ярославна пожаловалась на проблемы с поездками на лечение

Женщина вынуждена платить за такси на процедуры

566
4 комментария
Жительница из ярославской глубинки попросила помочь ей с проблемой доставки в Рыбинск для получения медицинской процедуры | Источник: Народный фронт Ярославская область / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUЖительница из ярославской глубинки попросила помочь ей с проблемой доставки в Рыбинск для получения медицинской процедуры | Источник: Народный фронт Ярославская область / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница из ярославской глубинки попросила помочь ей с проблемой доставки в Рыбинск для получения медицинской процедуры

Источник:

Народный фронт Ярославская область / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительницу Некоузского района Ярославской области заставили платить за проезд до соседнего города для получения медицинской помощи, хотя по закону эта услуга должна предоставляться бесплатно.

Ольга Савинова — инвалид первой группы. Ей регулярно приходится ездить в Рыбинск на гемодиализ — процедуру, которая помогает очищать кровь, когда почки плохо работают. Раньше ей хватало двух раз в неделю, теперь нужно три.

«Мне через водителя сообщили, что я буду платить за поездки на социальной машине. Восемь поездок в месяц бесплатно, остальное — за деньги. Для кого-то эти деньги может и копейки, а для меня — инвалида первой группы, три тысячи в месяц отдавать слишком накладно получается при пенсии в 19 тысяч», — поделилась Ольга своей проблемой с отделением Народного фронда Ярославской области.

Ольга Савинова записала видеообращение, где рассказала о своей проблеме

Источник:

Народный фронт Ярославская область / Vk.com

В прокуратуре Некоузского района организовали проверку по информации о ненадлежащем обеспечении инвалида транспортом для получения медицинской помощи.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере здравоохранения, включая вопросы маршрутизации оказания медицинской помощи и надлежащего транспортного обеспечения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В ведомстве уточнило, что при наличии нарушений будут приняты меры, а ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Правила бесплатного проезда

Мы сделали запрос в региональное Министерство труда и социальной поддержки, чтобы разобраться в ситуации. Согласно статье 58 «Социального кодекса», инвалиды, проходящие гемодиализ, освобождены от оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном сообщении. Услуга «Спецавтотранспорт» предоставляется бесплатно, а социальное такси перевозит пассажиров по утверждённым тарифам.

«На данный момент гражданка не осуществляет плату за проезд на гемодиализ. Вопрос о необходимости третьей процедуры будет дополнительно рассмотрен медицинскими специалистами», — ответили на запрос 76.RU в министерстве.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Инвалид Народный фронт Некоузский район Социальное такси
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Решение вопроса очевидно - просто отменят 3-ю процедуру в неделю. Скажут, что не нужна.
Гость
18 минут
Пхахахах! Ей просто процедуру отменят))))))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление