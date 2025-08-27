«Три тысячи в месяц за дорогу»: ярославна пожаловалась на проблемы с поездками на лечение

Жительница из ярославской глубинки попросила помочь ей с проблемой доставки в Рыбинск для получения медицинской процедуры Источник: Народный фронт Ярославская область / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительницу Некоузского района Ярославской области заставили платить за проезд до соседнего города для получения медицинской помощи, хотя по закону эта услуга должна предоставляться бесплатно.

Ольга Савинова — инвалид первой группы. Ей регулярно приходится ездить в Рыбинск на гемодиализ — процедуру, которая помогает очищать кровь, когда почки плохо работают. Раньше ей хватало двух раз в неделю, теперь нужно три.

«Мне через водителя сообщили, что я буду платить за поездки на социальной машине. Восемь поездок в месяц бесплатно, остальное — за деньги. Для кого-то эти деньги может и копейки, а для меня — инвалида первой группы, три тысячи в месяц отдавать слишком накладно получается при пенсии в 19 тысяч», — поделилась Ольга своей проблемой с отделением Народного фронда Ярославской области.

Ольга Савинова записала видеообращение, где рассказала о своей проблеме Источник: Народный фронт Ярославская область / Vk.com

В прокуратуре Некоузского района организовали проверку по информации о ненадлежащем обеспечении инвалида транспортом для получения медицинской помощи.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере здравоохранения, включая вопросы маршрутизации оказания медицинской помощи и надлежащего транспортного обеспечения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В ведомстве уточнило, что при наличии нарушений будут приняты меры, а ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Правила бесплатного проезда

Мы сделали запрос в региональное Министерство труда и социальной поддержки, чтобы разобраться в ситуации. Согласно статье 58 «Социального кодекса», инвалиды, проходящие гемодиализ, освобождены от оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном сообщении. Услуга «Спецавтотранспорт» предоставляется бесплатно, а социальное такси перевозит пассажиров по утверждённым тарифам.