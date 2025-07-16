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Стало известно, почему внезапно закрылся популярный ночной клуб на воде в Ярославле

Речь идет о «Мёде» на набережной

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13 комментариев
Причина закрытия ночного клуба «Мёд» в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUПричина закрытия ночного клуба «Мёд» в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Причина закрытия ночного клуба «Мёд» в Ярославле

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Ночной клуб «Мёд» в Ярославле закрыли после иска о запрете деятельности из-за нарушений природоохранного законодательства. По данным 76.RU, в мае 2025 года собственнику плавучего объекта пришел иск о запрете работы заведения.

«Прокуратура Кировского района обратилась в суд с иском о запрете деятельности, так как там зона особо охраняемой природной территории», — сообщили 76.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, согласно тексту документа, который есть в распоряжении редакции, прокуратура выдвинула требования освободить памятник природы «Парк в пойме реки Которосль» от плавучего клуба. А также запретить любые действия по отчуждению или уничтожению объектов до вступления решения суда в законную силу.

Как стало известно 76.RU, этот факт стал неожиданным для арендатора, и поэтому в конце мая клуб экстренно закрылся.

В иске указано, что клуб эксплуатировался с серьезными нарушениями требований природоохранного режима. В документе говорится:

«Согласно пункту 17 Положения об ООПТ, собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника природы и его охранной зоне, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную ответственность и иную установленную законодательством ответственность».

Однако, как утверждает прокуратура в иске, в случае с клубом «Мёд» этого сделано не было.

«Эксплуатация ночного клуба „Мёд“ на плавучем объекте, на территории которого расположены объекты капитального строительства (склад, крытый павильон, туалет, веранда, беседки, хозяйственные постройки), без выделения особой зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ, свидетельствует о нарушении режима особой охраны ООПТ», — говорится в иске.

Надзорный орган подчеркивает, что это может повлечь серьезный ущерб уникальной природной территории:

«[Нарушения] влекут за собой нарушение сохранности памятника природы, загрязнение и захламление ООПТ, устройство свалок мусора и других отходов, а также противоречат целям объявления данного комплекса памятником природы».

Кроме того, прокуратура зафиксировала и другие нарушения:

«При эксплуатации ночного клуба „Мёд“ на плавучем объекте допущены нарушения федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия».

В иске указывается, что действующая эксплуатация клуба «Мёд» в его нынешнем виде на плавучем объекте противоречит основам земельного законодательства и может привести к нарушению целостности единой зоны охраняемого природного ландшафта.

Судебное разбирательство по иску прокуратуры отложено на август.

После закрытия клуба стало известно, что сам объект выставлен на продажу. Его цена — 130 миллионов рублей.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
13
Гость
44 минуты
а Волжская жемчужина без нарушений? Посетители гостиницы в биотуалеты ходят?
Гость
22 минуты
Клуб закрыли в конце мая, о чем зумерка Кристиночка решила экстренно и эксклюзивно рассказать в середине июля.
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