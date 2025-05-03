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Город В центре Ярославля начали сносить многоквартирный дом. Фото

В центре Ярославля начали сносить многоквартирный дом. Фото

Соседнее здание уже снесли

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На площадку пригнали технику | Источник: Читатель 76.RUНа площадку пригнали технику | Источник: Читатель 76.RU

На площадку пригнали технику

Источник:

Читатель 76.RU

В Ярославле в майские праздники начали сносить аварийный дом на проспекте Октября, 27. В конце апреля власти сообщали о скором начале работ. Трехэтажка раньше была жилой, но затем ее признали аварийной. Людей расселили, а здание решили сравнять с землей.

Читатель 76.RU прислал в редакцию фотографии процесса сноса. Публикуем кадры.

Дом рушат постепенно | Источник: Читатель 76.RUДом рушат постепенно | Источник: Читатель 76.RU

Дом рушат постепенно

Источник:

Читатель 76.RU

Ранее уже снесли соседний дом | Источник: Читатель 76.RUРанее уже снесли соседний дом | Источник: Читатель 76.RU

Ранее уже снесли соседний дом

Источник:

Читатель 76.RU

О том, что трехэтажку будут сносить, стало известно еще в 2024 году. Четыре однотипных дома на проспекте Октября построили В 30-е годы прошлого века для работников завода синтетического каучука. Квартиры сделали просторными — все трехкомнатные площадью около 70 квадратных метров.

Но со временем они обветшали и стали разрушаться. Два дома признали аварийными и расселили их обитателей, а люди продолжают жить в домах № 29 и 31.

Дом № 33 снесли еще осенью 2024 года. Тогда же было сказано, что в 2025 разрушат трехэтажку под номером 27.

Мы рассказывали, чего хотят жители оставшихся двух домов, и что могло появиться на территории в центре города вместо бараков.

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Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора
Снос Аварийный дом
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