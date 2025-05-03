В центре Ярославля начали сносить многоквартирный дом. Фото

На площадку пригнали технику Источник: Читатель 76.RU











В Ярославле в майские праздники начали сносить аварийный дом на проспекте Октября, 27. В конце апреля власти сообщали о скором начале работ. Трехэтажка раньше была жилой, но затем ее признали аварийной. Людей расселили, а здание решили сравнять с землей.

Читатель 76.RU прислал в редакцию фотографии процесса сноса. Публикуем кадры.

Дом рушат постепенно Источник: Читатель 76.RU











Ранее уже снесли соседний дом Источник: Читатель 76.RU











О том, что трехэтажку будут сносить, стало известно еще в 2024 году. Четыре однотипных дома на проспекте Октября построили В 30-е годы прошлого века для работников завода синтетического каучука. Квартиры сделали просторными — все трехкомнатные площадью около 70 квадратных метров.

Но со временем они обветшали и стали разрушаться. Два дома признали аварийными и расселили их обитателей, а люди продолжают жить в домах № 29 и 31.

Дом № 33 снесли еще осенью 2024 года. Тогда же было сказано, что в 2025 разрушат трехэтажку под номером 27.