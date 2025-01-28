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Город Нет уже два года: в мэрии сообщили, когда вернут на место чугунный забор в центре Ярославля

Нет уже два года: в мэрии сообщили, когда вернут на место чугунный забор в центре Ярославля

Его сняли во время ремонта Первомайской улицы

337
8 комментариев

Забор отсутствует уже больше двух лет

Источник:

В мэрии Ярославля рассказали, когда собираются вернуть на место чугунный забор с Первомайского бульвара. Ограждение сняли еще в 2022 году во время ремонта Первомайской улицы. Его собирались починить и вернуть на место. Но до сих пор забор отсутствует.

— Чугунное ограждение Первомайского бульвара включено в состав объекта культурного наследия местного значения «Казанский бульвар». В 2024 году подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту ограждения. Работы по ремонту и установке ограждения на прежнее место будут выполнены в 2025 году, — сообщили порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Напомним, чугунное ограждение включили в состав объекта культурного наследия «Казанский бульвар» как раз в тот момент, когда забор демонтировали, но еще не успели вернуть на место.

А с присвоением нового статуса ремонт его стал возможен только в особом порядке — с разработкой проектно-сметной документации и привлечением к работам лицензированной организации, которая имеет право работать с объектами культурного наследия. Как уже поясняли в мэрии, само ограждение всё это время находится на ответственном хранении в «Горзеленхозстрое».

ПО ТЕМЕ
Чугунный забор Первомайский бульвар
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Комментарии
8
Гость
1 час
Сегодня Норштейн сказал - Воровская страна
с++
1 час
вбейте обрезки старых водопроводных труб и натяните между ними рабицу. Чугунный забор будет смотреться в нашем прекрасном современном городе из профлиста и палок, как седло на корове
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