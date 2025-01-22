Катались на оленях, покупали фальшивую икру: как ростовцы праздновали переименование города — репортаж

Жителям Ростова Великого пообещали праздник в честь переименования города Источник: Алина Шибаева / 76.RU











У стилизованного под старину здания кафе деловито покачивала хвостом пони в цветной упряжке. Проходившая мимо девочка лет пяти дернула маму за руку:

— Смотри, лошадка, — в ее исполнении это прозвучало как «лофадка». — Хочу покататься.

— Да ты погоди, — улыбнулась мама юной наездницы. — Там еще олени есть, они-то интереснее.

Ее диалог с дочкой прервала музыка. За поворотом показались металлические ограждения высотой чуть ниже пояса. Так в целях безопасности в Ростове Великом решили оградить сцену, где 19 января проходил праздничный концерт.

В этот день жители Ярославской области отмечали переименование города. Спустя десятки лет ему вновь официально присвоили историческое звание «Великий». Президент Владимир Путин в конце декабря 2024 года подписал соответствующий федеральный закон. А местные власти решили сделать горожанам подарок — провести общий праздник. О том, как прошло мероприятие — в эксклюзивном репортаже 76.RU.

На праздник привезли коней и оленей Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Ростов официально был образован в 862 году. В 2022 году город отменил 1160-летний юбилей. С X века он являлся одним из центров Ростово-Суздальской земли. В XI веке город был центром всей северо-восточной Руси, в XII веке — вторым по значению после Суздаля, а в начале XIII века входил во Владимиро-Суздальское княжество. В Ипатьевской летописи при описании событий 1151 года назван Ростовом Великим.

«Для нас он всегда Великий был»

В воскресный полдень 19 января на Соборной площади в Ростове, теперь уже Великом, было людно. Около сотни людей собрались за низкими заборами, расставленными по периметру концертной площадки. Со сцены ведущий бодрил зрителей, а местные коллективы пели и танцевали на радость землякам.

Толпа, состоящая в основном из улыбающихся пенсионерок и семей с детьми, с удовольствием снимала на видео голосистых девчонок в сценических костюмах.

Место для концерта выбрали прямо напротив Ростовского кремля Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Две пенсионерки — 66-летние Татьяна и Елена на вопрос о переименовании Ростова высказались любовно.

— А мы его ведь всегда считали Ростовом Великим. Это кто-то там в верхах решил, я так понимаю, что адрес был: «Ростов, Ярославская область». Но для нас всегда Ростов Великий. Я город люблю, — гордо произнесла Татьяна.

Живем, жили, родились. И помрем, наверное, в Ростове. Татьяна Жительница Ростова Великого

Пенсионерки говорят: ростовцы сами должны делать город Великим. А остальное приложится.

— Надо нам, тем кто живет в Ростове, быть аккуратнее и почище. Не бросать бутылки, это все зависит только от жителей Ростова. Меня только это волнует, — резюмировала Татьяна.

По обе стороны от сцены устроили ярмарку, где ростовцы могли купить угощения и сувениры Источник: Алина Шибаева / 76.RU











На площади продавали разные безделушки Источник: Алина Шибаева / 76.RU











По обе стороны от концертной площадки устроили ярмарку. На каждой из них стояло примерно по пять палаток. Купить можно было мясо, рыбу, сладости, украшения, а еще икру. Как оказалось позже, опасную для здоровья.

Животные катали детей в санях Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Неподалеку от палаток ждали своих пассажиров северные олени. Пара из них катала ростовцев на санях по обледеневшему тротуару. А вот с вычищенной проезжей частью такой фокус бы не сработал. Поэтому к саням прикрутили колеса.

К оленям выстраивалась целая очередь Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Прикрученные к саням колеса спасали ситуацию Источник: Алина Шибаева / 76.RU











«Им добраться до окраин надо»

Люди толпились у палаток с яствами Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Гости праздника могли отведать чай из самоваров Источник: Алина Шибаева / 76.RU











На той части тротуара, о которой, вероятно, забыли дворники во время уборки, расположились двое парней. Они угощали ростовцев чаем из настоящих самоваров, красующихся на небольшом синем столике. Пластиковые пятилитровки воткнули в посеревший сугроб рядом.

Неподалеку от этого места с интересом глядели на сцену 45-летние супруги Наталья и Владимир. Они приехали на гуляния из поселка Ишня, в десяти минутах от Ростова. Переименованию города очень рады, но считают, что проблемы скрывать звучным именем не стоит.

— Надо добраться не только до центра, но и до окраин. Чтобы по окраинам было также, как в центре, — коротко объяснил свою позицию Владимир.

Хоть горожане и хвалят уборку в центре, невооруженным глазом видно, что она не идеальна. Что же происходит на окраинах города? Источник: Алина Шибаева / 76.RU











«Наш каток всех покорил»

37-летняя Татьяна пришла на праздник с мужем и ребенком. Себя она называет не совсем местной, поскольку 20 лет назад переехала из Переславля. Но переименованием города Татьяна гордится.

— Конечно, мы очень рады. Нам приятно, что наш город вернул себе истинное название, — улыбнулась она.

Татьяна уверена, что Ростов с годами хорошеет Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Мы теперь опять Ростов Великий. Мы счастливы. Татьяна Жительница Ростова Великого

К городским проблемам Татьяна относится по-философски. Говорит: стало гораздо лучше, чем было.

— Очень много для города в этом году сделано: дороги, улицы, много сделано для детей площадок. Включая наш каток, который покорил всех. А с водопроводом и канализацией… Это есть, конечно.

Это, наверное, неискоренимо вообще, в принципе, в России. Но мы на пути. По крайней мере есть продвижение и вопросы по этой части решаются. Татьяна Жительница Ростова Великого

Ростовцам предлагали перекусить стритфудом Источник: Алина Шибаева / 76.RU











«Вот что здесь делать?»

К трем часам дня концерт почти молниеносно закончился. Ведущие попрощались с ростовцами и стали стремительно разбирать сцену и убирать ограждения. Ярмарки поработали немногим дольше: к половине четвертого многие предприниматели свернули палатки. На улицах опустело, будто ничего и не было. Такое понравилось не всем.

— Праздник не порадовал. Очень плохо все. Скучно. Вот что здесь делать? Нечего делать. Один коллектив потанцевал, два спели. И все. И три палатки. А мы шли праздновать, теперь уже домой пойдем, — развела руками 22-летняя Марина. — Молодежи-то здесь и нет, пришли бабушки да тетечки. Тоже домой пойду, раз уж все закончилось.

Ярмарка быстро закончилась после концерта Источник: Алина Шибаева / 76.RU











«Окружной все заканчивается»

Алексею и Екатерине — 30 и 28 лет. На праздник они пришли с маленькой дочкой. Немного расстроились, что концерт так быстро закончился.

— Успели на последние полчаса. Пришли в 14:30, наверное, где-то так. Надеялись подольше погулять, — признался Алексей.

Семья хотела успеть на концерт, но он закончился раньше Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Но короткий концерт настроение не омрачил.

— Конечно, [переименование] порадовало. Мы рады переменам, которые случаются в нашем городе. Очень много за последнее время сделано. Но хочется, чтобы уделяли больше времени и возможностей не только центру, но и чуть дальше, — поделился Алексей.

Потому что Окружной все заканчивается, по сути. Все эти прекрасные перемены. Кроме дорог. Дороги, молодцы, сделали много. Но, хочется, чтобы кроме центра и дальше двигались. Алексей Житель Ростова Великого

Алексей говорит, что канализация — проблемный вопрос для города. И ему бы хотелось, чтобы власти обратили на это внимание.

— Канализацию прокладывают в дальние районы, это тоже хорошо, — вступила в разговор Екатерина.

— Нет, они ее прокладывают, да. Но уже два года ждем, пока подключат. А весной сейчас опять потечет рыжая, ржавая, вонючая вода, скорее всего… — пустился в рассуждения Алексей. — В этот момент рядом послышалось журчание. Одна из лошадей, которую привезли, чтобы катать ростовцев, начала мочиться прямиком на вычищенную проезжую часть.

Алексей вздохнул и продолжил мысль:

— Если нет, будем прямо счастливы. Надеемся, что все будет лучше.

Ростовцы надеются, что переименование города пойдет ему на пользу Источник: Алина Шибаева / 76.RU









