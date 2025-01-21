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Еда эксклюзив Торговали под стенами кремля: жителям Ярославской области на празднике продавали опасную икру

Торговали под стенами кремля: жителям Ярославской области на празднике продавали опасную икру

Продукт предлагали на ярмарке

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Икра оказалась подделкой

Источник:

Жительница Ростова Великого Ярославской области пожаловалась, что ей продали фальшивую икру. Это произошло 19 января на ярмарке в центре города. В тот день палатки поставили во время праздника — в городе отмечали официальное переименование Ростова в Ростов Великий.

— Отметили величие, блин! Там в честь праздника была ярмарка. Торговали разными сувенирами, украшениями и угощениями. В том числе икрой. Цена была заманчивой — 500 рублей за банку в 220 граммов. Спросили, почему так дешево, продавец ответила, мол, распродажа после Нового года, остатки сбывают. А продавец из соседней палатки сказала, что люди, которые пробовали [эту икру], дважды уже приходили. Вот и решили поверить, — рассказала читательница 76.RU Анна.

В итоге Анна купила одну банку. Придя домой, она открыла ее и попробовала.

— На вкус похоже на икру, но пузырьки не лопались, а вот привкус рыбы был. Всё равно засомневалась, бросила в кипяток, чтобы проверить. Результат: вода окрасилась, а сама икра не побелела. Так окончательно стало понятно, что купили фальшивку, — рассказала Анна. — Вот вопрос: неужели не было никакого контроля продуктов, которые продавали на ярмарке? Уверена, что многие себе такие баночки приобрели: там целая толпа пенсионерок была.

Икра от фирмы-призрака

На банке изготовителем икры указано ООО «ФореЛька». Юридическим адресом компании числится деревня Тивдия, Заречная улица, 16. В августе 2023 года управление Роспотребнадзора по Республике Карелия сообщало о выявлении фирмы-призрака с аналогичным названием и адресом.

— В адрес управления поступают обращения на качество продукции «икра форели». В ходе проведенных мероприятий и анализа информации установлено, что вышеуказанный производитель фактически по указанному в маркировке адресу деятельность по производству икорной продукции не осуществляет, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили: неизвестно, кто именно и как производит подобную икру. Маркировали ее с использованием данных о местонахождении производства, принадлежащего другому юрлицу.

— Данная информация передана в Министерство внутренних дел по Республике Карелия для принятия мер. Употребление указанной продукции может нанести вред здоровью! — предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в Республике Карелия есть два официально зарегистрированных предприятия ООО «ФореЛька». Оба они занимаются рыбоводством. Одна из компаний зарегистрирована в городе Костомукша, а другое — в поселке Салми.

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Фальсификат Икра Роспотребнадзор Ярмарка Ростов Великий
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