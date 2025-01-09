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Город Спецоперация на Украине эксклюзив Счет на миллиарды: сколько денег Ярославская область потратила на нужды СВО в 2024 году

Счет на миллиарды: сколько денег Ярославская область потратила на нужды СВО в 2024 году

В региональном правительстве рассказали, как помогают военным

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Сколько денег из бюджета было направлено на поддержку военных и их семей

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Власти Ярославской области рассказали, сколько денег было потрачено на нужды военной спецоперации на Украине за 2024 год. Средства на выплаты и гуманитарную поддержку регион направляет из регионального резервного фонда. В этом году было выделено почти два миллиарда рублей.

В сентябре 2024 года в Ярославской области повысили единовременную выплату добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России для службы в зоне спецоперации. Теперь она составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. В Ярославле выплата еще больше — 1 миллион 150 тысяч рублей.

Данные о том, сколько денег регион выплатил военным за заключенные с Министерством обороны РФ контракты в 2024 году, власти не назвали. Так же как и сумму компенсаций для получивших ранение в зоне СВО бойцов и родственникам погибших.

— Ответы [на подобные] вопросы предполагают раскрытие информации, содержащей сведения военного характера ограниченного доступа, а именно данных о привлеченных на службу по контракту добровольцах и потерях в ходе специальной военной операции, в связи с этим предоставление таких сведений не представляется возможным, — пояснили власти.

Гуманитарная помощь

По данным Министерства региональной безопасности, с января по ноябрь 2024 года власти направили 355 миллионов рублей на помощь по материальному и техническому обеспечению тех войсковых частей, в которых проходят службу жители Ярославской области.

Помощь власти оказывали не только военным. В региональном правительстве сообщили, что жителям приграничных территорий в этом году тоже поставляли необходимые грузы. На гуманитарку для Курской и Белгородской областей потратили в общей сумме больше четырех миллионов рублей. Это не только бюджетные средства. В правительстве уточнили, что помогали предприятия, организации и жители региона.

Беженцы из Украины, ЛНР и ДНР

Также в Ярославской области проживают беженцы из Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик. В 2024 году для тех, кто живет в пунктах временного размещения, было предусмотрено 129,5 миллиона рублей. В Министерстве финансов сообщили, что эти деньги рассчитаны на размещение и питание людей.

— Указанные расходы будут возмещены за счет средств федерального бюджета, — пояснили в правительстве Ярославской области.

В декабре 2022 года в регионе стали выдавать сертификаты на покупку жилья жителям Херсонской области. Тогда сообщалось, что единовременная выплата предоставляется за счет средств Фонда развития территорий. Но оформить и получить документ можно было через региональный тогда еще департамент (ныне — Министерство. — Прим. ред.) строительства. В этом году информацию о том, сколько подобных сертификатов было выдано, не раскрыли.

— Информация о переселенцах из Херсонской области носит закрытый характер, так как может быть использована представителями недружественных государств в своих интересах, — пояснили власти.

Самым большим из пунктов расходов оказалась оплата льготных программ и финансовая поддержка участников СВО и их семей. В 2024 году из резервного фонда на эти цели запланировали 1,9 миллиарда рублей. Ранее в регионе расширяли льготы для семей участников спецоперации. Например, их дети имеют право на бесплатное посещение садика и школьные обеды. Также в регионе некоторым военным положены участки земли от государства. По всей видимости, подобные расходы относятся к заложенным в сумме 1,9 миллиарда.

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