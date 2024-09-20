В Ярославле начали строить новую взрослую поликлинику: где и когда она откроется

Новую поликлинику начали строить на улице Гоголя в Ярославле Источник: правительство Ярославской области











В Ярославле начали строить новую поликлинику на улице Гоголя в районе дома № 2. Она будет модульной и быстровозводимой.

— Сборка здания пойдет из заранее изготовленных на заводе секций, что позволит ускорить процесс монтажа, — пояснили 19 сентября в правительстве региона.

Новое здание планируется 2-этажным общей площадью более 2500 квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты рентгенографии, флюорографии, маммографии, УЗИ, эхокардиоскопии, электрокардиографии, забора анализов, процедурные, регистратуру. Также здесь собираются вести прием инфекционист, гериатр, врач неотложной помощи. На втором этаже оборудуют семь кабинетов врачей — участковых терапевтов, оториноларинголога, травматолога, хирурга, онколога, уролога, дерматолога-ревматолога, офтальмолога, кардиолога, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога. Кроме того, обустроят процедурные, перевязочные.

Сейчас на площадке устанавливают временное ограждение, на территорию уже доставили бетонные плиты, из которых монтируют заезд для строительной и грузовой техники. После этого участок очистят от мусора и растительности, проведут инженерно-геологические изыскания.

На реализацию проекта из регионального бюджета было выделено 444 миллиона рублей.

Подрядчиком выступает ярославское ООО «Алгоритм». Фирма была образована в 2010 году. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. Также он является директором ярославской компании «Специализированный Застройщик „Новый Ярославль“», совладельцем костромской компании «Специализированный Застройщик „Гвардейский“», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, работающий в сфере недвижимости. В прошлом году компания «Алгоритм» выиграла несколько аукционов на Госзакупках на составление смет и строительство коммунальных сетей в разных районах Ярославской области. Чистая прибыль фирмы по итогам 2023 года составила 5,4 миллиона рублей.

В правительстве сообщили, что работы по строительству поликлиники планируют завершить до конца этого года. Вероятно, открытие можно ожидать в начале 2025 года.