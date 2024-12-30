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Город Новый год — 2025 «Поддельная пиротехника»: оперштаб предупредил ярославцев об опасных фейерверках

«Поддельная пиротехника»: оперштаб предупредил ярославцев об опасных фейерверках

Горожан просят отказаться от салютов из-за сообщений о работе украинских спецслужб

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Ярославцев предупредили об опасных фейерверках

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Жителей Ярославской области предупредили об опасных фейерверках. Обращение опубликовали в пресс-службе регионального правительства 30 декабря.

— В связи с поступающей информацией о попытках украинских спецслужб ввезти в Россию пиротехнические изделия, содержащие взрывчатые вещества большой мощности, Оперативный штаб в Ярославской области рекомендует воздержаться от использования любой пиротехники в период новогодних праздников. Поддельная пиротехника может нанести непоправимый вред здоровью и угрожать жизни, — сообщили в администрации.

Напомним, в Ярославле запретили запускать салюты во дворах жилых домов. Власти определили 12 точек, это парки в разных районах города. При этом в полиции напомнили, что при запуске петард в неположенном месте будут штрафовать. Минимальная санкция — 5 тысяч рублей.

В этом году не во всех районах Ярославля пройдут новогодние гуляния. Такое решение принято для безопасности. Изначально массовые программы планировали сократить. Но ярославские власти изменили решение, сообщив, что ограничений в новогоднюю ночь в регионе не будет.

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Салют Фейерверк Украинские спецслужбы Оперштаб
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