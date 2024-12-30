«Поддельная пиротехника»: оперштаб предупредил ярославцев об опасных фейерверках

Жителей Ярославской области предупредили об опасных фейерверках. Обращение опубликовали в пресс-службе регионального правительства 30 декабря.
— В связи с поступающей информацией о попытках украинских спецслужб ввезти в Россию пиротехнические изделия, содержащие взрывчатые вещества большой мощности, Оперативный штаб в Ярославской области рекомендует воздержаться от использования любой пиротехники в период новогодних праздников. Поддельная пиротехника может нанести непоправимый вред здоровью и угрожать жизни, — сообщили в администрации.
Напомним, в Ярославле запретили запускать салюты во дворах жилых домов. Власти определили 12 точек, это парки в разных районах города. При этом в полиции напомнили, что при запуске петард в неположенном месте будут штрафовать. Минимальная санкция — 5 тысяч рублей.
В этом году не во всех районах Ярославля пройдут новогодние гуляния. Такое решение принято для безопасности. Изначально массовые программы планировали сократить. Но ярославские власти изменили решение, сообщив, что ограничений в новогоднюю ночь в регионе не будет.