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Город «Сделайте нормальные декретные!»: ярославцы высказали мнения о том, почему в регионе убывают люди

«Сделайте нормальные декретные!»: ярославцы высказали мнения о том, почему в регионе убывают люди

Читатели 76.RU поделились мыслями о том, с какими проблемами могут столкнуться будущие родители

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21 комментарий

В Ярославской области каждый год умирает больше людей, чем рождается

В Ярославской области вот уже семь лет умирает больше людей, чем рождается. По данным Росстата, население региона сократилось больше чем на 64 тысячи человек.

Эксперты называют множество причин проблемы в области. В том числе переезд молодежи в Москву, высокое количество разводов и абортов, не располагающую социальную ситуацию и рост цен на недвижимость.

Читатели 76.RU высказали свои мнения по поводу проблемы с рождаемостью в регионе. Публикуем яркие высказывания.

Гость

— Низкие зарплаты, плохая медицина, дорогое жилье.

с++

— Конкретно для Ярославля, основная причина потери населения, это — Москва в трех часах езды на паровозе, где за ту же работу платят в 3-5 раз больше. Если бы людей не удерживала стоимость жилья в Москве и наличие недвижимости в Ярославле, то все совершеннолетние давно бы эмигрировали, в городе остались бы одни чиновники и пенсионеры.

Гость

— Еще вымирание деревень и сёл, сокращение медицинского обслуживания. Уж извините, но не все могут позволить водить детей к платным врачам.

Гость

— Почему-то при обсуждении демографии всё ведет к «стимуляции» женщин. В России женщин больше, чем мужчин, и намного. У меня из знакомых мужчин каждый второй не хочет быть отцом и нести ответственность за детей. А не дай бог развод, а тогда алименты! Это ж страх какой! Работайте с мужчинами, чтобы они были уверены в завтрашнем дне, стабильной зарплате и доступном жилье! Тогда может и семей станет больше, и семей с детьми, в частности.

Гость

— Сделайте нормальные декретные, не меньше МРОТ. И не до 1,5 года, а до 18. Обеспечьте инфраструктуру: детские сады, школы, кружки, государственные няни.

Гость

— Я сейчас в декрете со вторым ребенком. Рада этому очень сильно! Ждали, хотели очень. Но как жизнь подорожала сильно, по сравнению с моим прошлым декретом, за пять лет! Мы пять лет назад жили на 40 тысяч в месяц втроем, и нам более менее хватало. Сейчас нам катастрофически не хватает 65 тысяч в месяц! Хотя покупаем всё то же самое, но цены на это то же самое выросли в разы! И пособие не оформить, так как доходы чуть выше прожиточного минимума. Страшно представить, что будет, когда в 1,5 ребенкиных года мне перестанут платить пособие. Придется на работу выходить, а ребенка — в сад. А так хотелось бы с ним еще посидеть, и хотелось бы за третьим сходить в декрет. Дети — это счастье! Но за третьим вряд ли теперь уже. На 65 тысяч в месяц впятером точно не протянем. Сделайте так, чтобы пособие на детей платили на основании справок о доходах не за год, а за три месяца — тогда хоть какое-то подспорье будет.

Гость

— Ипотека сейчас на вторичку 24% годовых! В новостройках льготную ипотеку отменили, оставили какие-то непонятные программы. Вы в своем уме? Нарожать детей не проблема, где жить они потом будут? На что?

Dmitrii

— Зарплаты хватает только на продукты и коммунальные платежи, с садиками тяжело, со школами тяжело, медицины почти нет. Конечно, никто не будет рожать.

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Комментарии
22
Гость
1 час
- с какими проблемами могут столкнуться будущие родители? - в первую очередь, с финансовыми...
Гость
37 минут
Президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что не хотел бы, чтобы Россия возвращалась на путь, которым шла до 2022 года. А вот интересно, а кто до 22 года вёл её по этому пути .
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