Почему в Ярославской области и России убывают люди? О демографической проблеме — наглядно

Вот уже несколько лет в Ярославской области существуют проблемы с рождаемостью. С 2017 года население региона, по данным Росстата, сократилось больше чем на 64 тысячи человек. А новых людей появляется меньше, чем умирает.
Эксперты считают, что происходящее — проблема не только одного региона, а всей России и даже других европейских стран.
— Сегодня страна, и в том числе Ярославская область, находится во втором демографическом переходе. И во многих европейских странах сокращается численность населения. Прирастает население в Африке и в некоторых азиатских странах, — рассказал экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с 76.RU.
Тем не менее существует несколько причин, по которым население в регионе сокращается. Подготовили для вас понятную инфографику со статистикой и объяснениями демографической проблемы.
Мы делали большой и понятный разбор с экспертами о том, почему в Ярославской области становится всё меньше людей. По мнению специалистов, роль тут сыграла и смена культурных установок, и близость Москвы, и общая проблема многих стран. А еще эксперты объяснили, чего ждать в ближайшие 10 лет, если так будет продолжаться.