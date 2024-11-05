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Семья инфографика Почему в Ярославской области и России убывают люди? О демографической проблеме — наглядно

Почему в Ярославской области и России убывают люди? О демографической проблеме — наглядно

Публикуем понятную инфографику с разбором ситуации по полочкам

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1 комментарий

Эксперты объяснили, почему в Ярославской области существуют проблемы с демографией

Вот уже несколько лет в Ярославской области существуют проблемы с рождаемостью. С 2017 года население региона, по данным Росстата, сократилось больше чем на 64 тысячи человек. А новых людей появляется меньше, чем умирает.

Эксперты считают, что происходящее — проблема не только одного региона, а всей России и даже других европейских стран.

— Сегодня страна, и в том числе Ярославская область, находится во втором демографическом переходе. И во многих европейских странах сокращается численность населения. Прирастает население в Африке и в некоторых азиатских странах, — рассказал экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с 76.RU.

Тем не менее существует несколько причин, по которым население в регионе сокращается. Подготовили для вас понятную инфографику со статистикой и объяснениями демографической проблемы.

Эксперты называют одной из причин сокращения населения в Ярославской области близость Москвы

Данные по численности жителей региона за прошедшие семь лет

За 2022 и 2023 годы произошло больше десяти тысяч разводов в регионе

Если численность молодежи продолжит сокращаться, рабочих рук перестанет хватать

Эксперты уверены, что государство может простимулировать россиян обзаводиться детьми. Но и сами люди должны изменить культурное мышление касательно семьи

Мы делали большой и понятный разбор с экспертами о том, почему в Ярославской области становится всё меньше людей. По мнению специалистов, роль тут сыграла и смена культурных установок, и близость Москвы, и общая проблема многих стран. А еще эксперты объяснили, чего ждать в ближайшие 10 лет, если так будет продолжаться.

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Комментарии
1
Гость
13 минут
низкие зарплаты, плохая медецина, дорогое жилье.
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Видеопродюсер NGS.RU
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