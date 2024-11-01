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Город Десятки домов в Ярославле остались без отопления. Причина

Десятки домов в Ярославле остались без отопления. Причина

Рассказываем, когда батареи снова нагреются

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Почему в центре Ярославля нет отопления

Десятки домов в центре Ярославля остались без отопления из-за дефекта на теплоносителе. Батареи остыли в офисном здании «Маяк», школе №37, Центральной городской больнице и не только.

— Ярославцы сообщают, что в центре города нет отопления в домах по Республиканской, Советской, на Красном съезде и в школе №37. Это уже не первый день. Снег выпал, на улице ноль. Сплит системы греют плохо, — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Кроме того, в зону отключения попали дома по улице Терешковой.

Как рассказали 76.RU в пресс-службе «ТГК-2», в зоне отключения 88 домов, среди них школа №37 и больница.

—  31 октября проводилось переключение с временного трубопровода на постоянную схему. После производства работ при заполнении трубопровода был обнаружен дефект на тепловой сети. Ремонт трубопровода завершен, на данный момент две бригады занимаются подключением тепловой сети в работу, — прокомментировали в компании.

Теплоэнергетики обещают подключить теплоносители в течении двух часов.

Напомним, теплосети в Ярославле признаны самыми изношенными из коммуникаций. Как ранее заявлял заместитель мэра Николай Степанов, ремонтов проводится в 4–5 раз меньше, чем необходимо, чтобы привести систему в норму. 91% труб старше 25 лет — стандартного срока службы.

Ранее 23 октября два центральных района сидели без отопления из-за необходимости ремонта на ТЭЦ-1.

Плачевная ситуация с теплосетями по всей Ярославской области. В 2021 году из-за аварий остался без отопления Ростов. Аналогичная ситуация была в Рыбинске и Переславле зимой 2023 года.

А у вас тепло дома?

Да, дома жарко
Нет, замерзаем
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Отопление Отключение отопления Батареи Многоквартирные дома
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Все прогнило в стране
Гость
2 минуты
Толи еще будет, ой,е, ей...
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