Когда окрошка уже не лезет: эти 5 холодных супов спасут вас от жары

В жару организм редко просит плотный обед, зато охотно соглашается на что-то легкое, прохладное и насыщенное вкусом. Окрошка давно стала летней классикой, но на ней список холодных супов точно не заканчивается. В разных кухнях есть десятки блюд, которые помогают пережить зной без тяжелой еды и многочасовой готовки. Одни готовятся из спелых овощей, другие — на кисломолочной основе, третьи напоминают полноценный обед с лапшой, зеленью и мясом.
Главное правило простое: суп должен освежать, не перегружать желудок и быть достаточно ярким, чтобы не казаться скучной «водой с овощами». Собрали пять вариантов, которые легко приготовить дома и приятно подать даже гостям.
Гаспачо
Гаспачо — холодный томатный суп, который особенно хорош в сезон спелых овощей. В нем нет тяжести, зато есть насыщенный вкус помидоров, сладость перца, свежесть огурца и легкая кислинка. Такой суп не нужно варить: все ингредиенты измельчаются в блендере, а затем охлаждаются в холодильнике.
Гаспачо удобно готовить заранее, потому что после нескольких часов на холоде вкус становится более ровным и глубоким. Это удачный вариант для тех дней, когда хочется полноценного блюда, но не хочется включать плиту. Подавать его можно с сухариками, зеленью или каплей оливкового масла.
Ингредиенты:
спелые помидоры — 800 г;
огурец — 1 крупный;
сладкий красный перец — 1 штука;
красный лук — 1/2 штуки;
чеснок — 1 зубчик;
оливковое масло — 3 столовые ложки;
винный уксус — 1–2 столовые ложки;
белый хлеб без корки — 1 ломтик;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
холодная вода — 100–150 мл.
Как готовить:
Помидоры надрежьте крест-накрест, обдайте кипятком и снимите кожицу.
Огурец очистите, у перца удалите семена, лук и чеснок нарежьте крупными кусками.
Хлеб замочите в небольшом количестве холодной воды на 5 минут.
Сложите овощи, хлеб, масло, уксус, соль и перец в чашу блендера.
Измельчите до гладкости, при необходимости добавьте холодную воду.
Попробуйте и отрегулируйте кислоту, соль и густоту.
Уберите суп в холодильник минимум на 2 часа.
Перед подачей перемешайте и добавьте немного масла или сухариков.
Таратор
Таратор — холодный суп на кисломолочной основе, который особенно популярен в Болгарии. Он напоминает легкую летнюю заправку, но при этом вполне заменяет первое блюдо. Главные ингредиенты — огурцы, йогурт или кефир, чеснок, укроп и грецкие орехи. Получается свежий, немного пряный и очень быстрый суп, который не требует термообработки.
Таратор хорошо подходит для обеда в жаркий день, когда хочется чего-то прохладного, но не совсем водянистого. Орехи добавляют текстуру и делают вкус богаче, а чеснок можно регулировать по настроению.
Ингредиенты:
натуральный йогурт без сахара или кефир — 700 мл;
свежие огурцы — 3 штуки;
грецкие орехи — 50 г;
чеснок — 1–2 зубчика;
укроп — 1 небольшой пучок;
оливковое масло — 2 столовые ложки;
холодная вода — 100 мл;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу.
Как готовить:
Огурцы вымойте и натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.
Орехи подсушите на сухой сковороде 2–3 минуты и измельчите ножом.
В большой миске смешайте йогурт или кефир с холодной водой.
Добавьте огурцы, чеснок, укроп, масло, соль и перец.
Перемешайте суп до однородности.
Уберите в холодильник на 30–60 минут.
Перед подачей посыпьте орехами и добавьте еще немного укропа.
Холодный свекольник
Холодный свекольник часто называют ближайшим родственником окрошки, но вкус у него другой: более мягкий, сладковатый и овощной. Основа готовится из свеклы, которая дает насыщенный цвет и легкую природную сладость. В суп добавляют огурцы, зелень, яйца и немного кислоты, чтобы вкус стал ярче.
Свекольник можно делать на отваре, кефире или смеси с минеральной водой — от этого зависит плотность и свежесть блюда. Он хорошо подходит тем, кто хочет сытный холодный суп без мясной тяжести. А если свеклу запечь заранее, вкус получится заметно глубже.
Ингредиенты:
свекла — 3 средние штуки;
свежие огурцы — 2 штуки;
яйца — 3 штуки;
зеленый лук — 1 пучок;
укроп — 1 пучок;
лимонный сок — 2 столовые ложки;
сахар — 1 чайная ложка;
соль — по вкусу;
кефир — 500 мл;
холодная вода или минеральная вода — 400 мл;
сметана — для подачи.
Как готовить:
Свеклу отварите или запеките до мягкости, затем полностью остудите.
Очистите свеклу и натрите на крупной терке.
Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.
Огурцы нарежьте соломкой или небольшими кубиками.
Зелень мелко порубите и слегка разотрите с солью.
Смешайте кефир с холодной водой или минералкой.
Добавьте свеклу, огурцы, яйца, зелень, лимонный сок и сахар.
Перемешайте, попробуйте и при необходимости добавьте соль.
Охладите суп 1–2 часа и подавайте со сметаной.
Вишисуаз
Вишисуаз — холодный крем-суп из картофеля и лука-порея. В отличие от овощных супов без варки, его сначала готовят на плите, а затем полностью охлаждают. Зато результат получается особенно нежным: густая сливочная текстура, мягкий луковый аромат и спокойный вкус без резкости.
Такой суп хорош для тех, кто хочет не просто освежиться, а поесть более основательно, но без ощущения тяжелого горячего обеда. Вишисуаз удобно подавать в небольших порциях, особенно если хочется сделать летний ужин чуть более ресторанным. Главное — хорошо охладить суп и не переборщить со сливками.
Ингредиенты:
картофель — 500 г;
лук-порей — 2 стебля;
сливочное масло — 30 г;
овощной или куриный бульон — 700 мл;
сливки 10–20% — 150 мл;
соль — по вкусу;
белый или черный перец — по вкусу;
зеленый лук — для подачи.
Как готовить:
Лук-порей тщательно промойте, потому что между слоями часто остается песок.
Нарежьте белую и светло-зеленую часть порея тонкими кольцами.
Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.
В кастрюле растопите сливочное масло и потомите порей 5–7 минут без сильного обжаривания.
Добавьте картофель и влейте бульон.
Варите 20–25 минут, пока картофель не станет мягким.
Измельчите суп блендером до гладкой кремовой текстуры.
Влейте сливки, посолите, поперчите и прогрейте еще 2 минуты.
Полностью остудите и уберите в холодильник минимум на 3 часа.
Подавайте холодным, добавив немного зеленого лука.
Кукси
Кукси — холодный суп с лапшой, овощами, мясом и пряной заправкой. Изначально словом куксу в Корее называли просто пшеничную или гречневую лапшу и различные горячие или холодные бульоны с ее добавлением. Однако его современный вид, ставший популярным в России и странах СНГ, сформировался благодаря советским корейцам (корё-сарам) в Средней Азии.
Основа кукси — холодный бульон с кисло-сладким вкусом, тонкая лапша, свежие овощи и белковая добавка. В домашней версии можно использовать отварную говядину, курицу или даже омлетную соломку. Блюдо кажется сложным только на первый взгляд: все части готовятся отдельно, а затем собираются в тарелке.
Ингредиенты:
тонкая пшеничная или гречневая лапша — 200 г;
отварная говядина или курица — 250 г;
свежий огурец — 2 штуки;
белокочанная капуста — 200 г;
помидоры — 2 штуки;
яйца — 2 штуки;
соевый соус — 3 столовые ложки;
уксус 6% — 2 столовые ложки;
сахар — 1 столовая ложка;
холодная вода или охлажденный бульон — 1 л;
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 2 столовые ложки;
соль — по вкусу;
молотый кориандр — по вкусу;
красный перец — по вкусу.
Как готовить:
Лапшу отварите по инструкции, промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.
Мясо нарежьте тонкими полосками.
Огурцы и капусту нашинкуйте тонкой соломкой, помидоры нарежьте дольками.
Яйца взбейте с щепоткой соли и пожарьте тонкие омлетные блинчики.
Остудите омлет и нарежьте его полосками.
Смешайте холодную воду или бульон с соевым соусом, уксусом, сахаром, чесноком, солью и специями.
Попробуйте основу: вкус должен быть свежим, слегка кислым и чуть сладким.
В глубокую тарелку положите лапшу, овощи, мясо и омлет.
Залейте холодной основой и добавьте немного масла.
Перед подачей можно убрать суп на 10 минут в холодильник.