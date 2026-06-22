Когда окрошка уже не лезет: эти 5 холодных супов спасут вас от жары

Холодные супы помогут освежиться, не перегружая желудок, и дадут настоящий витаминный заряд Источник: GPT

В жару организм редко просит плотный обед, зато охотно соглашается на что-то легкое, прохладное и насыщенное вкусом. Окрошка давно стала летней классикой, но на ней список холодных супов точно не заканчивается. В разных кухнях есть десятки блюд, которые помогают пережить зной без тяжелой еды и многочасовой готовки. Одни готовятся из спелых овощей, другие — на кисломолочной основе, третьи напоминают полноценный обед с лапшой, зеленью и мясом.

Главное правило простое: суп должен освежать, не перегружать желудок и быть достаточно ярким, чтобы не казаться скучной «водой с овощами». Собрали пять вариантов, которые легко приготовить дома и приятно подать даже гостям.

Гаспачо

Гаспачо — холодный томатный суп, который особенно хорош в сезон спелых овощей. В нем нет тяжести, зато есть насыщенный вкус помидоров, сладость перца, свежесть огурца и легкая кислинка. Такой суп не нужно варить: все ингредиенты измельчаются в блендере, а затем охлаждаются в холодильнике.

Гаспачо удобно готовить заранее, потому что после нескольких часов на холоде вкус становится более ровным и глубоким. Это удачный вариант для тех дней, когда хочется полноценного блюда, но не хочется включать плиту. Подавать его можно с сухариками, зеленью или каплей оливкового масла.

Ингредиенты:

спелые помидоры — 800 г;

огурец — 1 крупный;

сладкий красный перец — 1 штука;

красный лук — 1/2 штуки;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

винный уксус — 1–2 столовые ложки;

белый хлеб без корки — 1 ломтик;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

холодная вода — 100–150 мл.

Томатная основа сохраняет свежий вкус овощей и не требует варки Источник: GPT

Как готовить:

Помидоры надрежьте крест-накрест, обдайте кипятком и снимите кожицу. Огурец очистите, у перца удалите семена, лук и чеснок нарежьте крупными кусками. Хлеб замочите в небольшом количестве холодной воды на 5 минут. Сложите овощи, хлеб, масло, уксус, соль и перец в чашу блендера. Измельчите до гладкости, при необходимости добавьте холодную воду. Попробуйте и отрегулируйте кислоту, соль и густоту. Уберите суп в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей перемешайте и добавьте немного масла или сухариков.

Таратор

Таратор — холодный суп на кисломолочной основе, который особенно популярен в Болгарии. Он напоминает легкую летнюю заправку, но при этом вполне заменяет первое блюдо. Главные ингредиенты — огурцы, йогурт или кефир, чеснок, укроп и грецкие орехи. Получается свежий, немного пряный и очень быстрый суп, который не требует термообработки.

Таратор хорошо подходит для обеда в жаркий день, когда хочется чего-то прохладного, но не совсем водянистого. Орехи добавляют текстуру и делают вкус богаче, а чеснок можно регулировать по настроению.

Ингредиенты:

натуральный йогурт без сахара или кефир — 700 мл;

свежие огурцы — 3 штуки;

грецкие орехи — 50 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

укроп — 1 небольшой пучок;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

холодная вода — 100 мл;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Кисломолочная основа cделает летний обед легким и освежающим Источник: GPT

Как готовить:

Огурцы вымойте и натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Орехи подсушите на сухой сковороде 2–3 минуты и измельчите ножом. В большой миске смешайте йогурт или кефир с холодной водой. Добавьте огурцы, чеснок, укроп, масло, соль и перец. Перемешайте суп до однородности. Уберите в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей посыпьте орехами и добавьте еще немного укропа.

Холодный свекольник

Холодный свекольник часто называют ближайшим родственником окрошки, но вкус у него другой: более мягкий, сладковатый и овощной. Основа готовится из свеклы, которая дает насыщенный цвет и легкую природную сладость. В суп добавляют огурцы, зелень, яйца и немного кислоты, чтобы вкус стал ярче.

Свекольник можно делать на отваре, кефире или смеси с минеральной водой — от этого зависит плотность и свежесть блюда. Он хорошо подходит тем, кто хочет сытный холодный суп без мясной тяжести. А если свеклу запечь заранее, вкус получится заметно глубже.

Ингредиенты:

свекла — 3 средние штуки;

свежие огурцы — 2 штуки;

яйца — 3 штуки;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

лимонный сок — 2 столовые ложки;

сахар — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

кефир — 500 мл;

холодная вода или минеральная вода — 400 мл;

сметана — для подачи.

Свекла добавляет супу мягкую сладость и насыщенный цвет Источник: GPT

Как готовить:

Свеклу отварите или запеките до мягкости, затем полностью остудите. Очистите свеклу и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурцы нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Зелень мелко порубите и слегка разотрите с солью. Смешайте кефир с холодной водой или минералкой. Добавьте свеклу, огурцы, яйца, зелень, лимонный сок и сахар. Перемешайте, попробуйте и при необходимости добавьте соль. Охладите суп 1–2 часа и подавайте со сметаной.

Вишисуаз

Вишисуаз — холодный крем-суп из картофеля и лука-порея. В отличие от овощных супов без варки, его сначала готовят на плите, а затем полностью охлаждают. Зато результат получается особенно нежным: густая сливочная текстура, мягкий луковый аромат и спокойный вкус без резкости.

Такой суп хорош для тех, кто хочет не просто освежиться, а поесть более основательно, но без ощущения тяжелого горячего обеда. Вишисуаз удобно подавать в небольших порциях, особенно если хочется сделать летний ужин чуть более ресторанным. Главное — хорошо охладить суп и не переборщить со сливками.

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

лук-порей — 2 стебля;

сливочное масло — 30 г;

овощной или куриный бульон — 700 мл;

сливки 10–20% — 150 мл;

соль — по вкусу;

белый или черный перец — по вкусу;

зеленый лук — для подачи.

Картофель и лук-порей превращают холодный суп в сытное блюдо Источник: GPT

Как готовить:

Лук-порей тщательно промойте, потому что между слоями часто остается песок. Нарежьте белую и светло-зеленую часть порея тонкими кольцами. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле растопите сливочное масло и потомите порей 5–7 минут без сильного обжаривания. Добавьте картофель и влейте бульон. Варите 20–25 минут, пока картофель не станет мягким. Измельчите суп блендером до гладкой кремовой текстуры. Влейте сливки, посолите, поперчите и прогрейте еще 2 минуты. Полностью остудите и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Подавайте холодным, добавив немного зеленого лука.

Кукси

Кукси — холодный суп с лапшой, овощами, мясом и пряной заправкой. Изначально словом куксу в Корее называли просто пшеничную или гречневую лапшу и различные горячие или холодные бульоны с ее добавлением. Однако его современный вид, ставший популярным в России и странах СНГ, сформировался благодаря советским корейцам (корё-сарам) в Средней Азии.

Основа кукси — холодный бульон с кисло-сладким вкусом, тонкая лапша, свежие овощи и белковая добавка. В домашней версии можно использовать отварную говядину, курицу или даже омлетную соломку. Блюдо кажется сложным только на первый взгляд: все части готовятся отдельно, а затем собираются в тарелке.

Ингредиенты:

тонкая пшеничная или гречневая лапша — 200 г;

отварная говядина или курица — 250 г;

свежий огурец — 2 штуки;

белокочанная капуста — 200 г;

помидоры — 2 штуки;

яйца — 2 штуки;

соевый соус — 3 столовые ложки;

уксус 6% — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

холодная вода или охлажденный бульон — 1 л;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

молотый кориандр — по вкусу;

красный перец — по вкусу.

Лапша и белковая добавка делают холодный суп полноценным обедом Источник: GPT

Как готовить: