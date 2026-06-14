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Еда Осторожно, жажда замучает! Какие фрукты можно и нельзя есть в жару — объясняет диетолог

Осторожно, жажда замучает! Какие фрукты можно и нельзя есть в жару — объясняет диетолог

Врач рассказала, какие плоды помогут поддерживать водный баланс, а какие сработают наоборот

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Не все фрукты одинаково хорошо утоляют жажду | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНе все фрукты одинаково хорошо утоляют жажду | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Не все фрукты одинаково хорошо утоляют жажду

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В жаркую погоду фрукты и ягоды могут частично помочь организму справиться с обезвоживанием, однако не заменят достаточного потребления воды. Об этом NGS.RU рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ираида Мохова.

По словам специалиста, лучше всего утоляют жажду продукты с высоким содержанием воды и умеренным количеством сахара.

«Среди фруктов и ягод свойствами утоления жажды обладает, например, арбуз, который на 92% состоит из жидкости, — отметила врач. — Хорошо помогают восполнить влагу клубника и малина — стакан ягод содержит около 150 миллилитров воды. Также полезны дыня и ананас: они не только сочные, но и содержат витамины и ферменты, поддерживающие организм».

Апельсин примерно на 86% состоит из воды и богат витамином С, а грейпфрут дополнительно содержит пектин и может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина. Однако, по словам врача, его следует с осторожностью сочетать с некоторыми лекарственными препаратами.

Персики и сливы также помогают поддерживать водный баланс и содержат калий, клетчатку и антиоксиданты.

При этом, как отмечает специалист, есть фрукты, которые не помогают утолять жажду и могут даже усиливать ее — к ним относятся бананы, инжир, хурма, виноград и финики. Их стоит употреблять умеренно, особенно при нарушениях углеводного обмена и избыточном весе.

Кстати

Как бы ни хотелось, слишком налегать на ягоды и фрукты вообще не стоит — даже на самые полезные.

— Ягоды должны быть в рационе, но не только они, и в умеренных количествах, поскольку ягоды — тоже сахар, — предупреждает врач-диетолог, терапевт Наталья Сычева. — Фруктоза при избыточном количестве усилит накопление жира и увеличит аппетит.

Оптимальное количество — 200–300 граммов ягод и фруктов в день. Если шагнуть за пределы этой нормы и слопать килограмм черешни, например, это может аукнуться не только прибавкой на весах, но и проблемами с ЖКТ, а также риском аллергии.

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