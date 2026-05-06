Сытный суп с фасолью: рецепт кулинарной классики для здоровья и энергии

Представьте суп, который одинаково хорош и в пост, и в зимнюю стужу, и когда нужно быстро восстановить силы после тренировки. Густой, ароматный, с бархатистой текстурой и аппетитным томатным оттенком — это суп с фасолью. Он невероятно сытный, но при этом не перегружает желудок, а благодаря высокому содержанию растительного белка, медленных углеводов и клетчатки становится настоящим союзником здорового сердца, ровного сахара в крови и стройной фигуры. При этом готовится он проще, чем кажется, из самых доступных продуктов. Рассказываем рецепт супа с фасолью.