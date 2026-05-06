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Еда Инструкция Сытный суп с фасолью: рецепт кулинарной классики для здоровья и энергии

Сытный суп с фасолью: рецепт кулинарной классики для здоровья и энергии

Обед, полезный для сердца, пищеварения и стройности

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Узнайте, как приготовить ароматный, густой суп, который станет вашим любимым блюдом | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Узнайте, как приготовить ароматный, густой суп, который станет вашим любимым блюдом | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Узнайте, как приготовить ароматный, густой суп, который станет вашим любимым блюдом

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Представьте суп, который одинаково хорош и в пост, и в зимнюю стужу, и когда нужно быстро восстановить силы после тренировки. Густой, ароматный, с бархатистой текстурой и аппетитным томатным оттенком — это суп с фасолью. Он невероятно сытный, но при этом не перегружает желудок, а благодаря высокому содержанию растительного белка, медленных углеводов и клетчатки становится настоящим союзником здорового сердца, ровного сахара в крови и стройной фигуры. При этом готовится он проще, чем кажется, из самых доступных продуктов. Рассказываем рецепт супа с фасолью.

Ингредиенты на 4–5 порций

  • фасоль сухая (красная или белая) — 1 стакан или 2 банки консервированной;

  • картофель — 3–4 штуки;

  • морковь — 1 штука;

  • лук репчатый — 1 штука;

  • томатная паста — 2 столовые ложки или 3 свежих помидора;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • растительное масло — 2 столовые ложки;

  • лавровый лист, соль, перец, паприка — по вкусу;

  • зелень (петрушка, укроп) — пучок;

  • вода (или мясной бульон) — 1,5–2 литра.

Как готовить

  1. Подготовка фасоли — за 8–12 часов до варки. Залейте фасоль холодной водой и оставьте на ночь. Это ускорит варку и удалит олигосахариды (виновников газообразования).

  2. Слейте старую воду, залейте свежей — 1,5 литра. Доведите до кипения, варите на медленном огне 50–90 минут до мягкости. Посолите только в конце. Если используете консервированную фасоль, закладывайте ее вместе с зажаркой, на 5 минут раньше картофеля, а общее время варки сократите до 20 минут.

  3. Пока варится фасоль, нарежьте лук и морковь, обжарьте на масле 5 минут. Добавьте томатную пасту и припущенный чеснок, жарьте еще 2 минуты.

  4. Когда фасоль почти готова, добавьте к ней нарезанный кубиками картофель. Через 10 минут выложите зажарку, лавровый лист, перец и паприку.

  5. Варите еще 5–7 минут до готовности картофеля. В конце посолите (если не солили раньше), добавьте свежую зелень, выключите огонь и дайте настояться 15 минут под крышкой.

Полезно знать

Фасолевый суп — это диетический и лечебный обед по нескольким причинам. Во-первых, фасоль содержит 20–25% белка, который усваивается лучше животного, дает долгое чувство сытости и помогает мышцам. Идеально для вегетарианцев и худеющих.

Фасоль богата калием, магнием и клетчаткой. Она выводит лишний натрий (соль), снижая давление, и скрабирует плохой холестерин, предотвращая атеросклероз.

Также фасоль — нерастворимая клетчатка — лучший друг микрофлоры и естественное средство от запоров. Фасоль — источник фолиевой кислоты, она важна для крови и нервной системы, железа (профилактика анемии), витамина B1 (для энергии мозга).

А если вы хотите окунуться в студенческие годы, то у нас на этот случай припасен рецепт наваристого супа из банки консервов — такое блюдо можно приготовить за 20 минут.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рецепт Суп Фасоль Обед
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