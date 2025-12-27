«От напитка может зависеть все меню»: сомелье из Ярославля назвала идеальную закуску под шампанское

Сомелье рассказала, как правильно пить шампанское Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Анастасия Валеева

Новый год у большинства из нас ассоциируется с мандаринами, салатом оливье, селедкой под шубой и, конечно, с игристым. Как правило, бокал этого напитка россияне поднимают под бой курантов. Шеф-сомелье сети бутиков «Виномания» Анастасия Валеева рассказала читателям 76.RU, как правильно пить шампанское и с какими блюдами его лучше сочетать.

— От выбора главного новогоднего напитка может зависеть всё праздничное меню. Поэтому бокал игристого — важнейший элемент праздничного стола, — отмечает Анастасия.

Какая температура идеальна для шампанского

В течение всего застолья напитки должны быть хорошо охлаждены. Идеальная температура для вина — 7–10 градусов.

— В теплом помещении вино довольно быстро нагревается. Поэтому заранее позаботьтесь о ведерке со льдом (или снегом). Также можно использовать специальный охладитель-чехол на бутылку, — посоветовала Анастасия Валеева.

Формы бокалов, которые лучшим образом помогут раскрыть вкус и аромат шампанского — это флюте, тюльпан и креманка (он же «шале»).

Закуски под игристое

Самыми универсальными для новогоднего застолья, по словам Анастасии Валеевой, являются сухие виды шампанского, сделанные классическим методом. Это брют, экстра брют и зеро дозаж (самый сухой тип игристого). Благодаря высокой кислотности эти напитки можно сочетать с большим количеством блюд. При этом наилучшими «партнерами» для таких вин станут:

салат оливье с говядиной, телятиной или языком;

сельдь под шубой;

профитроли или багет с икрой;

брускетты со сливочным сыром;

улитки, устрицы, лобстер;

холодец и заливное.

Если вы предпочитаете розовое игристое, сделанное по классическому методу, то к нему лучше подать на стол:

тартар из говядины или тунца;

жирную рыбу;

карпаччо с мягким сыром;

любое запеченное мясо;

дичь.

Просекко и его аналоги — это игристые вина, сделанные методом Шарма. Сюда можно отнести итальянское просекко, немецкие и австрийские зекты, российские аналоги. Эти игристые легче сделанных классическим методом, поэтому и закуски к ним должны быть легкими:

салаты и закуски с гребешком, креветкой и руколой;

брускетта с томатами или печеными баклажанами и перцем;

рулетики с огурцом и красной рыбой.

Полусладкие и сладкие игристые вина (например, асти) лучше подавать со следующими продуктами:

десертами;

фруктами, свежими ягодами;

мороженым;

брускеттой с мягким сыром и грушей или инжиром.

Как готовят игристые вина

Существует шесть способов изготовления игристых вин. Главное отличие их между собой — в технологии вторичного брожения.

Классический (традиционный метод) — изначальный шампанский. В 2015 году его даже включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является самым дорогостоящим. Изготовленные таким образом напитки считаются самыми качественными. Они обладают хлебными и ореховыми ароматами.

Метод Шарма немного отличается по технологии. У такого вина меньше давление в бутылке, напитки сохраняют свежесть и фруктовость. Метод ансестраль используется для изготовления более крепких игристых (около 7% алкоголя).

Есть еще метод переноса — для вин, которые разливают в большие бутылки, и непрерывный метод — разновидность Шарма. Самым дешевым методом считается метод газификации, когда в тихое сухое вино добавляют углекислый газ.

Важно!