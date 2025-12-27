«От напитка может зависеть все меню»: сомелье из Ярославля назвала идеальную закуску под шампанское

Новый год у большинства из нас ассоциируется с мандаринами, салатом оливье, селедкой под шубой и, конечно, с игристым. Как правило, бокал этого напитка россияне поднимают под бой курантов. Шеф-сомелье сети бутиков «Виномания» Анастасия Валеева рассказала читателям 76.RU, как правильно пить шампанское и с какими блюдами его лучше сочетать.
— От выбора главного новогоднего напитка может зависеть всё праздничное меню. Поэтому бокал игристого — важнейший элемент праздничного стола, — отмечает Анастасия.
Какая температура идеальна для шампанского
В течение всего застолья напитки должны быть хорошо охлаждены. Идеальная температура для вина — 7–10 градусов.
— В теплом помещении вино довольно быстро нагревается. Поэтому заранее позаботьтесь о ведерке со льдом (или снегом). Также можно использовать специальный охладитель-чехол на бутылку, — посоветовала Анастасия Валеева.
Формы бокалов, которые лучшим образом помогут раскрыть вкус и аромат шампанского — это флюте, тюльпан и креманка (он же «шале»).
Закуски под игристое
Самыми универсальными для новогоднего застолья, по словам Анастасии Валеевой, являются сухие виды шампанского, сделанные классическим методом. Это брют, экстра брют и зеро дозаж (самый сухой тип игристого). Благодаря высокой кислотности эти напитки можно сочетать с большим количеством блюд. При этом наилучшими «партнерами» для таких вин станут:
салат оливье с говядиной, телятиной или языком;
сельдь под шубой;
профитроли или багет с икрой;
брускетты со сливочным сыром;
улитки, устрицы, лобстер;
холодец и заливное.
Если вы предпочитаете розовое игристое, сделанное по классическому методу, то к нему лучше подать на стол:
тартар из говядины или тунца;
жирную рыбу;
карпаччо с мягким сыром;
любое запеченное мясо;
дичь.
Просекко и его аналоги — это игристые вина, сделанные методом Шарма. Сюда можно отнести итальянское просекко, немецкие и австрийские зекты, российские аналоги. Эти игристые легче сделанных классическим методом, поэтому и закуски к ним должны быть легкими:
салаты и закуски с гребешком, креветкой и руколой;
брускетта с томатами или печеными баклажанами и перцем;
рулетики с огурцом и красной рыбой.
Полусладкие и сладкие игристые вина (например, асти) лучше подавать со следующими продуктами:
десертами;
фруктами, свежими ягодами;
мороженым;
брускеттой с мягким сыром и грушей или инжиром.
Как готовят игристые вина
Существует шесть способов изготовления игристых вин. Главное отличие их между собой — в технологии вторичного брожения.
Классический (традиционный метод) — изначальный шампанский. В 2015 году его даже включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является самым дорогостоящим. Изготовленные таким образом напитки считаются самыми качественными. Они обладают хлебными и ореховыми ароматами.
Метод Шарма немного отличается по технологии. У такого вина меньше давление в бутылке, напитки сохраняют свежесть и фруктовость. Метод ансестраль используется для изготовления более крепких игристых (около 7% алкоголя).
Есть еще метод переноса — для вин, которые разливают в большие бутылки, и непрерывный метод — разновидность Шарма. Самым дешевым методом считается метод газификации, когда в тихое сухое вино добавляют углекислый газ.
Важно!
Какое бы вино вы ни выбрали на Новый год, помните, что умеренное употребление алкоголя — залог отличного настроения на утро 1 января!