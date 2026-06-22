Как перестать кричать на ребенка: честный гид для родителей, которые устали срываться

Психолог говорит, что кричать бывает полезно, но делать это нужно экологично Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Каждая мама была в ситуации, когда еще секунду назад ты была просто уставшей, а теперь внутри поднимается горячая волна, и голос срывается на крик. И на тебя смотрят испуганные глаза ребенка, полные слез и обиды. Следом приходит стыд, заставляющий чувствовать себя отвратительной мамой. Но стоит признать: крик не берется из ниоткуда. За ним всегда стоит буря эмоций, ребенок в этой цепочке — не истинная причина, а скорее как спусковой крючок. Поэтому работать надо не с «плохим поведением», а тем, что копится внутри. Разбираемся вместе с психологом и многодетной мамой Алиной Задыбаевой, как перестать кричать на ребенка.

Как объясняет психолог Алина Задыбаева, крик бывает полезен. Когда мама запрещает себе злиться и старается быть идеальной — терпеливой, не повышающей голос, — ее агрессия никуда не исчезает. Она копится и рано или поздно вырывается наружу, но в какой форме и на кого, неизвестно. Поэтому специалист подчеркивает: важно признать за собой право на злость и научиться обращаться с ней осознанно.

Почему быть идеальной мамой плохо

Когда женщина старается изо всех сил быть идеальной мамой, как из соцсетей, она, сама того не желая, делает медвежью услугу ребенку. Мама, которая никогда не проявляет негативные эмоции, создает вакуум для малыша. Он видит образ взрослого, который не злится, не расстраивается, не топает ногами. Поэтому ребенок не понимает, что делать, когда он сам испытывает ярость и что это за чувство.

— Ребенок должен понимать, что вообще-то мама может злиться, и это нормально. Потому что ребенок не будет понимать, почему у него что-то внутри происходит и как с этим совладать. Дети тоже вообще-то злятся, и это нормально, — говорит Алина.

По словам эксперта, из-за подавления эмоций в детстве вырастают взрослые, которые не могут совладать со своими чувствами и испытывают стыд за них.

Если вы будете подавлять детские эмоции, ваш ребенок вырастет таким, что вам мало не покажется Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

С чего начинается путь к спокойствию

Первое, чему нужно научиться, — определять свои эмоции, регулярно задавая вопрос «Что я сейчас чувствую». Злость часто маскируется под усталость, обида — под раздражение, тревога — под придирчивость. Психолог отмечает, что регулярно сталкивается в работе с тем, что люди не могут назвать собственные эмоции.

— Спрашиваешь: какие эмоции вы испытываете? А человек очень долго думает и говорит: я не знаю. Мы настолько подавляли свои эмоции, что не умеем определять, что у нас внутри происходит.

Специалист предлагает начать «знакомство» с базовыми эмоциями, которых всего пять: радость, грусть, злость, страх и отвращение. Как в мультике «Головоломка» (6+). Умение сказать себе «я сейчас злюсь» заметно снижает накал: когда вы называете чувство, оно перестает быть неуправляемым ураганом.

После этого важно понять, что не существует хороших и плохих эмоций.

— Любая эмоция нужна нам для чего-то. Тот же самый страх уберегает нас от опасностей, включает инстинкт самосохранения. Если бы у человека не было страхов, человечество бы вымерло. То же самое злость — она дает нам возможность принимать решения, не совершать ошибок. А радость нужна, чтобы выделялись эндорфины, — объясняет психолог.

Поэтому важно не истребить в себе гнев, а научиться его проживать без разрушения.

Как бы вы ни злились внутри, не стоит изливать свой гнев на ребенка Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Что делать, если накрывает прямо сейчас

Самый действенный и честный способ — проговорить свои чувства вслух. Алина рассказывает, что применяет этот способ в том числе в воспитании своих детей. Например, говорит в моменте младшему сыну, что очень сильно злится на него сейчас и предупреждает его, что может даже накричать. Но угрозы в этом нет, только прозрачность. Ребенок понимает, что мама приближается к опасной черте, и учится считывать эмоциональное состояние другого человека.

Далее можно выбирать безопасный способ сбросить напряжение. Дети интуитивно делают это, когда злятся: падают на пол, бьют ногами, машут руками. Психолог отмечает, что если малыш не бьет вас и не ломает ценные вещи, то не стоит его останавливать: это не плохое поведение, а естественный выплеск энергии. Взрослым тоже нужны свои ритуалы для сброса эмоций.

— Можно постучать ногами об пол, как дети, когда им не покупают шоколадку. Покричать в подушку — это очень хорошо разряжает. Хлопнуть громко дверью. Потанцевать — меня это очень успокаивает. Или пойти мыть посуду. Вариантов много, и каждый должен найти свой», — перечисляет Алина Задыбаева.

Именно так Алина учила свою старшую дочь справляться с приступами злости.

— Я говорила: ты сейчас злишься, что тебе хочется сделать? Она предложила рвать бумагу — попробовали, не очень помогло. Топать ногами — тоже. А потом я предложила покричать в подушку. И это стало ее способом. Сейчас ей десять, она до сих пор его использует, когда сильно злится.

Извиняться или нет

Если вы сорвались и накричали на ребенка (или мужа), самое правильное — подойти и извиниться. Так вы показываете малышу адекватную модель поведения: остыл, осознал свою ошибку и нашел в себе силы попросить прощения. Психолог подмечает: это и есть проявление эмоционального интеллекта — гораздо более ценное, чем показная невозмутимость.

— Было бы тебе приятно, если бы после того, как на тебя накричали, подошли и извинились? С ребенком то же самое. Конечно, лучше извиниться. Ты показываешь аккуратно, как нужно и как не нужно.

С ребенком всегда лучше общаться аккуратно. Даже если вы вспылили Источник: Евгения Бикунова

О чем еще важно помнить

Бывают ситуации, когда вопрос не в том, чтобы научить ребенка выражать гнев, а в том, чтобы защитить его в столкновении с чужим. Алина рассказывает о ситуации, которая произошла в ее семье. Старшая дочь на уроке физкультуры отобрала мяч у другой девочки, а та в ответ отматерила ее.

— Я спрашиваю: «Что ты ответила?» — а она растерялась, потому что это было впервые, и просто промолчала. Если бы она что-то ответила, я бы, может, сказала «молодец» или «нет, так неправильно», но не стала бы вмешиваться. Но мой ребенок не смог постоять за себя, — рассказывает Алина.

В этой ситуации мама взяла ситуацию в свои руки: написала родителям второй девочки и попросила их объяснить ребенку значение слов, которые прозвучали.

Универсального рецепта, как отвечать на агрессию и злость, нет. Но психолог подчеркивает, что важно не оставлять своего ребенка одного в ситуации, с которой он пока не способен справиться. Это не значит, что нужно мчаться в школу или детсад при каждой ссоре, — важно быть на стороне сына или дочери и давать ребенку понять, что он под защитой.

Эксперт напоминает: дети не делают того, что им говорят, они делают, что видят. Поэтому воспитывать эмоциональный интеллект стоит через собственный пример. Если мама в момент гнева говорит вслух о своих чувствах и выбирает безопасный способ их выразить, ребенок скопирует эту модель поведения.