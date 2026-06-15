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Семья Подробности «Человек-мусорщик»: пропал брат Геннадия Хазанова. Почему артист отказывается его искать

«Человек-мусорщик»: пропал брат Геннадия Хазанова. Почему артист отказывается его искать

Актер открещивается от очередного родственника

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Геннадий Хазанов готов говорить о чем угодно, кроме родственников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГеннадий Хазанов готов говорить о чем угодно, кроме родственников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Геннадий Хазанов готов говорить о чем угодно, кроме родственников

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Любовь зрителей обеспечила Геннадию Хазанову звание народного артиста, но оказалось, что у него самого любви на всех не хватает. Не достает ее даже ближайшим родственникам. Один из единокровных братьев актера и общественника жаловался на холодность Хазанова, да так и умер, толком не пообщавшись с близким. А теперь, когда все потеряли еще одного брата артиста, он отказался его искать и лишь коротко, но емко отвечает на вопросы о родственнике.

Младшего брата Геннадия Хазанова, Андрея Лукачера, соседи в последний раз видели в декабре 2025 года. Они описывают его как человека одинокого и мало с кем контактирующего и не исключают, что его квартиру могли захватить мошенники.

Соседством с братом знаменитости люди были не слишком довольны — он собирал мусор с помоек и нес его домой.

— Человек-мусорщик. Носит мусор в дом. Это у него любимое занятие. Рано утром, в полшестого, он обходит все мусорки, что-то себе выбирает, — рассказала одна из соседок корреспондентам программы «Ты не поверишь» (16+).

В результате в квартире Лукачера скопились горы мусора, а тараканы прописались у него целыми ордами.

— Такое ощущение, что комната живая. Они там ходят толпами. И по нему ходят, — рассказывает соседка.

Так выглядела захламленнная квартира Лукачера | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь» (16+), НТВ, 2026 годТак выглядела захламленнная квартира Лукачера | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь» (16+), НТВ, 2026 год

Так выглядела захламленнная квартира Лукачера

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь» (16+), НТВ, 2026 год

Несмотря на это, соседи относились к мужчине снисходительно и сами прибирались у него дома, но надолго брата Хазанова не хватало.

Кроме того, за огромные долги по коммуналке Лукачера лишили всех базовых удобств — в его квартире отключили и свет, и воду. Оказавшись в нечеловеческих условиях, мужчина начал справлять нужду в пластиковые бутылки. Эту тару он складировал прямо у себя в комнате или просто выставлял в подъезд, из-за чего соседи буквально взвыли от невыносимого запаха и антисанитарии. По словам жильцов дома, мужчина превратил в туалет всё окружающее пространство, избегая делать это в собственной квартире.

Сердобольные соседи не раз пытались протянуть Андрею руку помощи и даже предлагали ему подработку прямо в их доме — устроиться консьержем. Однако вакансия мужчину совершенно не заинтересовала, и от предложения он отказался.

Сейчас брат артиста внезапно исчез, и куда он делся — никто не знает. Среди жильцов ходят самые мрачные и тревожные слухи. Поскольку Андрей вел крайне замкнутый образ жизни и ни с кем близко не общался, люди всерьез опасаются, что одинокого человека могли обмануть черные риелторы и силой отобрать у него единственную однушку.

В таком антураже жил Андрей Лукачер | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь» (16+), НТВ, 2026 годВ таком антураже жил Андрей Лукачер | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь» (16+), НТВ, 2026 год

В таком антураже жил Андрей Лукачер

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь» (16+), НТВ, 2026 год

Больше всего местных жителей возмущает и удивляет позиция самого Геннадия Хазанова. Пока совершенно чужие люди пытались хоть как-то поддержать попавшего в беду человека, знаменитый родственник полностью игнорировал происходящее. Соседи недоумевают, почему артист бросил брата на произвол судьбы, ведь Андрею явно требовалось серьезное лечение и работа с психологами, а реальную помощь и заботу он мог получить только от родной крови.

Вот только сам Геннадий Хазанов, судя по всему, совершенно не горит желанием заниматься поисками пропавшего родственника. Любые расспросы о судьбе брата вызывают у знаменитого артиста лишь острое раздражение.

Когда журналисты телеканала связались с артистом по телефону, тот ответил резко и холодно: «Меня это не интересует. Не надо звонить на мой телефон».

Корни этого семейного раскола уходят в далекое прошлое: Геннадий Хазанов уже много лет держит глубокую обиду на вторую семью своего отца. Артист делился воспоминаниями о том, как когда-то давно мачеха пришла в дом к его матери и устроила неприятный скандал, наговорив много резких и оскорбительных слов. Такую травму и неуважение к матери юморист так и не смог простить родственникам по отцовской линии.

Эта стена отчуждения оказалась настолько прочной, что не рушится даже перед лицом смерти. Безразличие к судьбе пропавшего Андрея — далеко не первый подобный случай в семье. Когда в прошлом году ушел из жизни второй родной брат артиста, Геннадий Викторович демонстративно проигнорировал трагедию и наотрез отказался принимать хоть какое-то участие в организации похорон или поддержке скорбящих родственников.

— Я этого человека видел один раз в жизни! — рассказывал тогда Хазанов нашим коллегам из издания «СтарХит». — Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает. Никакой помощи он у меня никогда не просил.

Особенные отношения у Геннадия Хазанова и с собственной дочерью, которая так и не смогла выйти из звездной тени отца.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Геннадий Хазанов Семья Брат
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Не лезьте в чужую жизнь, со своей разберитесь.
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