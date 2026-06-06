«Родился десятый ребенок». Как огромная семья ютится в крохотной однушке — они переехали в Россию из Лондона

12 человек живут в однокомнатной квартире Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ольга и Валерий Сваричевские встретились в Лондоне и собирались жить там. Но всё вышло по-другому. Сейчас они живут в однокомнатной квартире, в Екатеринбурге, и ни о чем не жалеют. Их историю рассказывает E1.RU.

Студентка и бодибилдер

Ольга и Валерий познакомились больше 20 лет назад, в 2005 году, в Лондоне. Ольга жила там по студенческой визе, училась в местном вузе, работала барменом. Она с детства много путешествовала по миру: была в Швеции, Голландии, Венгрии, Финляндии, Англии. Родители отправляли единственную дочь за границу по программам обмена, там она жила в семьях, училась в местных школах. Она планировала получить профессию переводчика, жить в Европе и работать в ООН.

«Детство пришлось на 90-е, родители занимались бизнесом, зарабатывали, посвятили себя работе. Я росла, училась, изучала английский язык, увлекалась английской музыкой и культурой и еще со школы планировала переехать в Европу», — рассказывает Ольга.

Ольга и Валерий в 2005 году Источник: семейный архив героев публикации

Возвращаться домой девушка не планировала.

«В Лондоне мне нравилась мультикультурность, там живут представители почти всех наций, всех культур. Англия — особняком от Европы, во всех смыслах. Там прямо чувствовался дух королевства, как в сказке. Я была уверена, что буду жить только в этом городе, — вспоминает сейчас свои ощущения Ольга».

Валерий — сирота, родители отказались от него сразу после рождения. Он вырос в детском доме города Черновцы на Западной Украине. Какое-то время мальчик жил в приемной семье, но, когда мама умерла от рака, отец не справился с горем, запил и сдал ребенка обратно в детдом.

Валерий профессионально занимался культуризмом Источник: семейный архив Сваричевских

Валерий говорил нам, что тяжелый жизненный опыт в детстве сформировал его характер, он твердо решил, что у него будет большая, крепкая, дружная семья. В училище он увлекся спортом, сначала борьбой, потом бодибилдингом. Стал чемпионом Украины.

В начале двухтысячных он поехал на чемпионат мира по культуризму, который проходил в Англии, и обратно уже не вернулся. В британской столице он был звукорежиссером в проекте «Русский балет», подрабатывал в спортзале тренером. В Лондоне он и познакомился с Ольгой и сделал ей предложение.

«Многодетность — наш осознанный выбор»

Пара уехала из Англии, когда у Валерия закончилась виза и нужно было делать новую. Они отправились в Екатеринбург, на родину Ольги, планировали оформить брак, сыграть свадьбу, потом Валерий должен был съездить к себе в родной город, там собрать документы для продления визы и вернуться в Великобританию. Все вещи оставили в Лондоне.

«Я прожила в Лондоне три года, уехала в 2005 году и вернулась как будто в другую страну, в другой город. Всё развивалось, строилось, старинные особняки в центре города как с картинки — отремонтированы, отреставрированы, тут же огромные бизнес-центры. Здесь уже было комфортно, и у людей не было ощущения шаткости, неуверенности», — рассказывает Ольга.

Пара уехала в Екатеринбург сыграть свадьбу и собрать документы, но всё сложилось не так, как они планировали Источник: семейный архив Сваричевских

Они расписались в Екатеринбурге осенью 2008 года. Чуть позже поехали в свадебное путешествие на Украину, где когда-то жил муж. Нужно было собрать недостающие документы для эмиграции — в первый раз он уезжал по другой, спортивной визе. Все нужные дипломы об образовании и спортивные документы собрать так и не удалось, но само путешествие прошло замечательно.

Но так получилось, что сбор документов затянулся. Потом родился их первый сын Самуэль. Переезжать с новорожденным не стали. Через два года после Самуэля родилась дочка Ариана. Потом Вероника. И дальше также рождались погодки: Стефан, Виктория. Михаил, Лионель, Илия, Адель. Имена детям давали интернациональные, так решили, когда семья думала об эмиграции. А вот Мишу назвали в честь дедушки, папы Ольги. Тот трагически погиб, немного не дожил до рождения очередного внука.

Валерий с дочкой Адель Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Родители Ольги восприняли многодетность дочери по-разному.

«Мама изначально приняла Валеру в штыки: видимо, была уверена, что из Англии надо приезжать с Биллом Гейтсом, лордом или хотя бы просто англичанином, — шутит Ольга. — Многодетность тоже не одобряла. Хотя внуков, конечно, любит, если нужно — готова помочь. Но мы никого не напрягаем просьбами о помощи. Дети — это всё-таки наша зона ответственности. Папа и его жена (моя мачеха) нас всегда поддерживали, уважали наш осознанный выбор».

Сейчас в семье еще на одну малышку больше Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Все беременности и роды у Ольги проходили идеально, анализы и обследования были в норме.

— Бывало, что мы хотели сделать перерыв, но вопреки предохранению всё равно наступала беременность, — рассказывает Ольга. — Врачи объясняли, что такое бывает, высокая способность к зачатию — особенность организма. Мы никогда не переживали, рады каждой новой жизни. Я всегда чувствовала в себе силы. Говорю абсолютно честно: для меня беременность — это нетяжело. Мне нравится это состояние ожидания, организм тоже реагирует очень хорошо, свежеет кожа, волосы становятся густыми. Никаких послеродовых депрессий у меня никогда не было. Будущие хлопоты и заботы меня вдохновляют.

12 человек в однушке

Живет семья в однокомнатной квартире, которая принадлежит Ольгиной маме. В 38-метровой квартире чисто, уютно, прибрано. Из-за дефицита площади всё структурировано, занят каждый сантиметр: шкафчики и полки висят на каждой двери, чтобы не пропадало место для хранения. Обедают, завтракают и ужинают по очереди, кто-то из подростков — в комнате. Вдоль стен широкие двухэтажные кровати, еще одно спальное место — на полу, тут спят взрослые и еще двое малышей, каждый вечер расстилают матрас, постельное белье, подушки. Утром всё убирают, чтобы освободить место.

Нужно вместить вещи на 12 человек, а еще игрушки, учебники… Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Когда мы познакомились, Сваричевские даже не могли встать в очередь на квартиру: не хватало документа с места прежней прописки Валерия. Ехать за ним на Украину Валерий уже не мог по вполне понятным причинам: у него еще в относительно спокойные времена в начале двухтысячных были конфликты с местными националистами.

После наших первых публикаций в 2024-м многодетную семью все-таки поставили в очередь на получение жилья. Сейчас в однокомнатной квартире живут уже 12 человек. Зимой у Валерия и Ольги родился десятый ребенок, дочку назвали Любовь. Сейчас Любе пять месяцев. Вопрос с жильем так и не решился.

Зимой в семье родился десятый ребенок, дочку назвали Любовь Источник: семейный архив героев публикации

Несколько раз Валерий с Ольгой пытались взять ипотечный кредит, но неудачно. Однажды они отказались сами, поняв, что не потянут выплаты, — ежемесячный платеж вместе с процентами им насчитали около 50 тысяч. Материнского и регионального капитала (на тот момент 555 тысяч рублей) для первоначального взноса было недостаточно, чтобы проценты были не такими высокими.

Уже позже в другом банке нашли более выгодные условия, но семье отказали: не прошли по доходам.

Корреспондент E1.RU спросила, как теперь большая семья умещается в маленькой квартире.

«Приходите в гости, увидите, покажем, чаем угостим», — Валерий и Ольга гостеприимны, как и два года назад.

Пространство используется максимально рационально Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Как-то Валерий обращался в приемную полпредства, написал обращения по поводу жилья.

«Приняли. После этого позвонили из администрации Верх-Исетского района, спросили, чем я недоволен, поставили нас в общую очередь, наше место тогда было 1996-ое, — рассказывает Валерий. — Я говорю, так 500 лет надо прожить, чтобы дождаться. Спасибо, конечно, что желаете жить долго и счастливо, но, думаю, так долго не получится.

Хотя в своих детей мы вкладываемся, воспитываем, дети у нас не бездельничают, занимаются спортом: девочки — художественной гимнастикой, мальчики — борьбой, ходят на соревнования. Не то чтобы мы ничего не делаем, а требуем от государства.

Я работаю в воинской части, командир взвода обеспечения. Просто мы каждый день слышим про повышение рождаемости, про то, что многодетность — наше всё, спасем демографию, дети у нас на первом месте. А выходит, что не на первом и даже не на третьем. Тем не менее, живем и радуемся жизни».

Сейчас номер в очереди на получение жилья у семьи — 1190.

«Мы не жалеем, что всё сложилось именно так»

Большая часть расходов — покупка одежды. Продуктами закупаются в ближайших к дому сетевых магазинах. Никаких больших запасов не делают — их просто негде хранить. Шестилитровой кастрюли супа и пятилитровой кастрюли каши хватает на два дня.

«Кроме каши, на завтрак готовлю злаковые коктейли в блендере. Мясо или рыба каждый день обязательно. Младшие у нас обедают в садике, так что очень много еды готовить не надо, — рассказывает о быте Ольга. — Дети помогают, у каждого свои обязанности, пусть небольшие: кто-то пропылесосит, кто-то поможет нарезать овощи на суп. Есть, конечно, взрослые вещи, которыми я не могу нагрузить детей, но взаимопомощь должна быть».

Пару раз в неделю к Ольге приходит подруга, помогает по хозяйству. Когда у Валеры выходной, все домашние дела делают вместе, разделения на мужские и женские обязанности в семье нет: говорят, что в их ситуации с девятью детьми это неуместно (кроме специфических работ — например, плотницких или электрических). Когда Ольга в роддоме, муж берет выходные. В эти дни и дети, и быт на нем.

Вдоль стен стоят широкие двухэтажные кровати. Еще одно спальное место — на полу Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Все секции, кружки и школа рядом с домом, старшие ходят туда сами. Садик тоже недалеко. Отдыхать семья выезжает на ближайшие озера. Автомобиля нет: покупать стандартный пятиместный нет смысла. Добираются на такси партиями или на рейсовом автобусе. Несколько раз выбирались на море, в Анапу.

«Добирались на поезде, вместе с друзьями, тоже многодетной семьей с шестью детьми, — продолжает Ольга. — При посадке будущие соседи по вагону на нас смотрели с опасением. Но поездка прошла замечательно. Дети со всего вагона собирались у нас в купе, подружились, играли. По прибытии мы все очень тепло прощались с соседями».

Ольга и Валерий не могут вспомнить никакого негатива от окружающих по поводу их многодетности. Возможно, потому что сами они открыты и дружелюбны ко всем, и люди в ответ относятся к ним так же, а на другую реакцию просто не обращают внимания.

«Бывает, гуляем всей семьей, кто-то оборачиваются, смотрит удивленно, кто-то подходит знакомиться, расспрашивает. А было и такое: подходили женщины и начинали откровенничать на болезненные для них темы — когда-то прервали беременность, сейчас жалеют. Но я никого не агитирую за многодетность, это личное дело каждого. У кого-то один ребенок, и это замечательно, у кого-то осознанно нет детей, например, посвятили себя работе — хорошо, это их путь. Ничей выбор нельзя осуждать, навязывать свои установки», — считает многодетная мама.

О том, что их жизнь сложилась так, как сложилась, супруги не жалеют ни секунды. Они уверены, что все делают правильно.

«Если нас спросят, что мы можем дать детям, отвечу: мы им даем любовь, мотивацию, правильный посыл — добиваться всего своими силами, использовать и развивать свои таланты, — рассуждает Ольга. — Мы готовы поддержать их во всём: если будут нужны репетиторы, они будут. Да, у нас нет богатств. Никакие материальные блага не заменят этой поддержки, которая дает силы. Мне не всегда в детстве хватало такой поддержки, хотя, конечно, меня очень любили, и материально я была обеспечена. Мы нисколько не жалеем, что всё сложилось именно так. Это самая плохая вещь — прокручивать, а что было бы, если… Поэтому даже мыслей таких не было никогда».

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Два года назад мы делали подробный разбор о демографической ситуации у нас в стране. Росстат озвучил информацию за 2024 год: в стране наблюдали самую низкую рождаемость с 1999-го. Эксперты, депутат Госдумы Нина Останина и ученые рассуждали о причинах и о том, как выправить ситуацию.

Мы привели пример семьи Сваричевских в беседе с демографом Юрием Крупновым, председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Крупнов тогда высказался категорично, что этот случай дает ответы на все вопросы — почему рождаемость не растет.