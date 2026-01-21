НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,52
EUR 90,72
ПСБ: главные события года
Умер бывший директор цирка
Новый поворот в деле о взятках
Изрезал покупательницу
Ударят морозы
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Подработки для подростков
Семья Путин пообещал изменить работу детских садов в России — как это поможет семьям

Путин пообещал изменить работу детских садов в России — как это поможет семьям

Президент назвал новые способы поддержки родителей

439
Чаще всего детские сады работают до 18:00 или 19:00 | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЧаще всего детские сады работают до 18:00 или 19:00 | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Чаще всего детские сады работают до 18:00 или 19:00

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Работу детских садов и ясельных групп продлят до 20:00. Это необходимо, чтобы матери могли как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал президент.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что правительство проработает этот вопрос с губернаторами регионов.

Кроме того, Путин указал на необходимость доработать систему поддержки семей с детьми.

«Напомню, если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. Вместе с тем граждане указывают на отдельные моменты, которые требуют поправки и уточнения, включая получение выплат, если доходы семьи незначительно превышают пороговые значения», — отметил президент.

Также на совещании обсуждали предложения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при небольшом превышении установленного уровня дохода.

«Что предлагается: внести изменения в правила назначения единого пособия. Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что средний размер допустимого превышения доходов многодетной семьи составит 1894 рубля.

Напомним, чтобы претендовать на выплату, каждый трудоспособный член семьи должен подтвердить доход не ниже 8 МРОТ за предшествующий год. В 2026 году 8 МРОТ — это 216 744 рубля. Подробнее о новых правилах в получении единого пособия рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Детский сад Семья Дети Работа Единое пособие Помощь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
27 минут
У-ха-ха! Платить за переработку кто будет? Мормоны?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем