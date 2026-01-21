Путин пообещал изменить работу детских садов в России — как это поможет семьям

Чаще всего детские сады работают до 18:00 или 19:00 Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Работу детских садов и ясельных групп продлят до 20:00. Это необходимо, чтобы матери могли как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал президент.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что правительство проработает этот вопрос с губернаторами регионов.

Кроме того, Путин указал на необходимость доработать систему поддержки семей с детьми.

«Напомню, если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. Вместе с тем граждане указывают на отдельные моменты, которые требуют поправки и уточнения, включая получение выплат, если доходы семьи незначительно превышают пороговые значения», — отметил президент.

Также на совещании обсуждали предложения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при небольшом превышении установленного уровня дохода.

«Что предлагается: внести изменения в правила назначения единого пособия. Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что средний размер допустимого превышения доходов многодетной семьи составит 1894 рубля.