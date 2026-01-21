Путин пообещал изменить работу детских садов в России — как это поможет семьям

Работу детских садов и ясельных групп продлят до 20:00. Это необходимо, чтобы матери могли как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал президент.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что правительство проработает этот вопрос с губернаторами регионов.
Кроме того, Путин указал на необходимость доработать систему поддержки семей с детьми.
«Напомню, если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. Вместе с тем граждане указывают на отдельные моменты, которые требуют поправки и уточнения, включая получение выплат, если доходы семьи незначительно превышают пороговые значения», — отметил президент.
Также на совещании обсуждали предложения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при небольшом превышении установленного уровня дохода.
«Что предлагается: внести изменения в правила назначения единого пособия. Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она уточнила, что средний размер допустимого превышения доходов многодетной семьи составит 1894 рубля.
Напомним, чтобы претендовать на выплату, каждый трудоспособный член семьи должен подтвердить доход не ниже 8 МРОТ за предшествующий год. В 2026 году 8 МРОТ — это 216 744 рубля. Подробнее о новых правилах в получении единого пособия рассказали в этом материале.