«Лишает сына наследства»: родственники Фриске раскрыли семейные тайны после скандала с Шепелевым

Певица Жанна Фриске скончалась 11 лет назад Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Родственники певицы Жанны Фриске поругались в годовщину ее смерти. Новый семейный скандал начался после того, как бывший возлюбленный артистки Дмитрий Шепелев опубликовал пост в ее честь.

Начало сообщения трогало до глубины души: шоумен с теплотой рассказывал, как они с сыном выбирали цветы для Жанны, как фотография мамы неизменно стоит на столе у мальчика. Однако уже в следующем абзаце настроение сменилось — Дмитрий вдруг заговорил о родителях певицы.

Дмитрий Шепелев посвятил Жанне Фриске пост в соцсетях Источник: dmitryshepelev, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«С каждым прожитым годом я всё сильнее сочувствую ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь. За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было», — заявил Дмитрий.

Ведущий выразил сожаление о том, что близкие люди «безвозвратно упустили детство» мальчика. Несмотря на это, в своей позиции как отец Дмитрий остается непоколебим — «встречи сына с кем бы то ни было — не материал для эфира».

Родственники Жанны заявлением ведущего возмутились. Отец певицы Владимир назвал написанное им «чистым фейком».

«Да мне в жизни никогда никто не предлагал. Я бы согласился и под камерой и без камеры. И такую чушь написать… О нем давно никто не вспоминал. Видимо, решил о себе напомнить. Это всё чистый фейк! Мы его не видели. Если он захочет, то я с удовольствием встречусь. Только говорить мы будем только о Аркаше (имя изменено. — Прим. ред.). Больше ни о чём», — рассказывал шокированный мужчина Star.hit.

Отец и сестра Жанны Фриске прокомментировали скандальный пост Шепелева Источник: friske_natalia, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как говорит 73-летний отец Жанны, на ссоры у него не хватит здоровья. Единственное, о чём он планирует общаться с Дмитрием, так это о своем внуке. Он хочет оставить мальчику наследство.

«Если в ближайшее время я не смогу Аркашу (имя изменено. — Прим. ред.) увидеть, то я просто перепишу квартиру на Дашу (имя изменено, дочь сестры Жанны — Натальи Фриске. — Прим. ред.). Он, понимаете, может, еще детей 10–15 человек будет делать, и Аркаша просто ни с чем останется. Зачем он это делает? Я не понимаю. Он просто лишает Аркашу его наследства», — беспокоится Владимир.

К возмущениям присоединилась и сестра Жанны Наталья. Она назвала слова ведущего бредом и поделилась, что Дмитрий не разрешал ей даже передать подарок племяннику.