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Развлечения «Лишает сына наследства»: родственники Фриске раскрыли семейные тайны после скандала с Шепелевым

«Лишает сына наследства»: родственники Фриске раскрыли семейные тайны после скандала с Шепелевым

Всё произошло из-за поста в соцсетях экс-возлюбленного Жанны

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Певица Жанна Фриске скончалась 11 лет назад | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПевица Жанна Фриске скончалась 11 лет назад | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Певица Жанна Фриске скончалась 11 лет назад

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Родственники певицы Жанны Фриске поругались в годовщину ее смерти. Новый семейный скандал начался после того, как бывший возлюбленный артистки Дмитрий Шепелев опубликовал пост в ее честь.

Начало сообщения трогало до глубины души: шоумен с теплотой рассказывал, как они с сыном выбирали цветы для Жанны, как фотография мамы неизменно стоит на столе у мальчика. Однако уже в следующем абзаце настроение сменилось — Дмитрий вдруг заговорил о родителях певицы.

Дмитрий Шепелев посвятил Жанне Фриске пост в соцсетях | Источник: dmitryshepelev, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Дмитрий Шепелев посвятил Жанне Фриске пост в соцсетях | Источник: dmitryshepelev, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дмитрий Шепелев посвятил Жанне Фриске пост в соцсетях

Источник:

dmitryshepelev, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«С каждым прожитым годом я всё сильнее сочувствую ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь. За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было», — заявил Дмитрий.

Ведущий выразил сожаление о том, что близкие люди «безвозвратно упустили детство» мальчика. Несмотря на это, в своей позиции как отец Дмитрий остается непоколебим — «встречи сына с кем бы то ни было — не материал для эфира».

Родственники Жанны заявлением ведущего возмутились. Отец певицы Владимир назвал написанное им «чистым фейком».

«Да мне в жизни никогда никто не предлагал. Я бы согласился и под камерой и без камеры. И такую чушь написать… О нем давно никто не вспоминал. Видимо, решил о себе напомнить. Это всё чистый фейк! Мы его не видели. Если он захочет, то я с удовольствием встречусь. Только говорить мы будем только о Аркаше (имя изменено. — Прим. ред.). Больше ни о чём», — рассказывал шокированный мужчина Star.hit.

Отец и сестра Жанны Фриске прокомментировали скандальный пост Шепелева | Источник: friske_natalia, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Отец и сестра Жанны Фриске прокомментировали скандальный пост Шепелева | Источник: friske_natalia, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отец и сестра Жанны Фриске прокомментировали скандальный пост Шепелева

Источник:

friske_natalia, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как говорит 73-летний отец Жанны, на ссоры у него не хватит здоровья. Единственное, о чём он планирует общаться с Дмитрием, так это о своем внуке. Он хочет оставить мальчику наследство.

«Если в ближайшее время я не смогу Аркашу (имя изменено. — Прим. ред.) увидеть, то я просто перепишу квартиру на Дашу (имя изменено, дочь сестры Жанны — Натальи Фриске. — Прим. ред.). Он, понимаете, может, еще детей 10–15 человек будет делать, и Аркаша просто ни с чем останется. Зачем он это делает? Я не понимаю. Он просто лишает Аркашу его наследства», — беспокоится Владимир.

К возмущениям присоединилась и сестра Жанны Наталья. Она назвала слова ведущего бредом и поделилась, что Дмитрий не разрешал ей даже передать подарок племяннику.

Сестра Фриске обвинила шоумена в том, что тот лишь стремится оказаться в центре внимания и вызвать сочувствие. Для уклонения от встреч он якобы использует надуманные причины — в том числе утверждает, что ребенок не живет в Москве, а прописан в Белоруссии. Как говорит Наталья, все подтверждающие это переписки у нее с отцом остались.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Жанна Фриске Дмитрий Шепелев Смерть
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Как будто никто не знает имя сына Жанны и Дмитрия. Не смешили бы этими заменами. А дед явный манипулятор: не дадут увидеться, так и наследства не будет. Если бы любил внука и хотел ему добра, то не ставил бы условия, а делал дело без комментариев в сетях.
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