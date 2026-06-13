Лариса Долина снимет фильм о себе, а Якубовичу пришлось рисовать усы: новости из мира шоу-бизнеса

Певица уже ищет сценариста для своего проекта Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На этой неделе в мире шоу-бизнеса произошло несколько ярких событий. У актера Ивана Янковского родился второй сын. Теледива Ольга Бузова попала в больницу. Телеведущий Леонид Якубович рассказал, как однажды сбрил усы и пожалел об этом. Народная артистка Лариса Долина снимет фильм о своей жизни, а певица Слава завязала с алкоголем. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Почему новый избранник Полины Дибровой не делает ей предложение

Экс-супруга Дмитрия Диброва Полина Диброва заявила, что они с новым избранником Романом Товстиком не намерены спешить со свадьбой. Об этом она сообщила в эфире программы «Звезды сошлись».

По словам Дибровой, ее возлюбленный продолжает судебные разбирательства с бывшей женой. Поэтому Товстик пока не сделал ей предложения.

Диброва надеется на благоразумие экс-супруги Товстика и считает, что суды нужно завершить ради благополучия детей. Только после урегулирования всех этих вопросов пара сможет строить следующий этап совместной жизни.

Ольга Бузова попала в больницу после падения в ванной

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) снимок из кареты скорой помощи. На фото видна ее перебинтованная нога, бинт заметно испачкан кровью. Публикацию артистка сопроводила фразой: «Вот такое доброе утро».

Ольга перенесла операцию на ноге после неудачного падения в ванной. Об этом сообщил Starhit.ru представитель певицы Антон Богославский.

«После падения сделали операцию, она длилась около трех часов. Наложили швы. Сейчас Оля отходит от наркоза», — поделился Богославский.

Из-за состояния здоровья пришлось скорректировать гастрольный график. Концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесли на 6 августа. Угрозы здоровью поп-дивы нет.

У Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился второй сын

Актер Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская стали родителями во второй раз. У пары родился сын, которого назвали Давидом. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Пожарская опубликовала серию снимков. На одном из них она запечатлена вместе с мужем, в руках у нее сверток с младенцем.

Для широкой публики рождение второго ребенка Янковского стало громом среди ясного неба Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье», — написала Пожарская.

Иван и Диана познакомились в 2018 году, а 17 февраля 2021 года тайно сыграли свадьбу. Первый сын, Олег, родился 26 июня 2021 года. Мальчик стал полным тезкой своего прадеда — знаменитого актера Олега Янковского.

Сын Децла устроил скандал из-за квартиры

Юлия Киселева выложила в Сеть видео скандала с 20-летним сыном Антонием. На записи молодой человек на повышенных тонах заявляет матери, что она не имеет права на квартиру, и требует продать жилье.

Речь идет о квартире, оставшейся после смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Изначально она была записана на его мать, поэтому ни Юлия, ни Антоний не могли претендовать на нее. По данным Starhit.ru, в квартире жила бабушка, но не платила за нее, долги гасили родственники и сам Антоний. Там же сообщается, что жилплощадь решили разменять, чтобы все могли жить отдельно.

Сам Антоний в ответ на публикацию видео написал в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), что расстроен, но спокоен. Он также назвал ситуацию неоднозначной и посоветовал критикам не лезть в чужую семью.

«Оправдывайся — не оправдывайся, а всё равно бесполезно кому-либо что-либо объяснять. Чужая семья — потемки, и это абсолютная истина», — заявил он, призвав заняться своей жизнью.

Анна Седокова пожаловалась на депрессию

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) о тяжелом периоде в жизни. Она призналась, что у нее была депрессия.

«У меня была депрессия — я даже не знаю, как правильно пишется это слово, но это точно была она», — сказала артистка.

Среди причин своего состояния Седокова назвала перемены в команде. Потеря коллег оказалась для нее самой болезненной. Также она поругалась с человеком, который даже не был ее парнем, и многое накрутила в голове.

Якубович сравнил себя без усов с человеком без трусов

Бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал, как однажды сбрил усы и пожалел об этом. В интервью Teleprogramma.pro он признался, что после этого чувствовал себя так, будто вышел на улицу без нижнего белья.

«Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов хожу. Я нарисовал их себе карандашиком!» — поделился телеведущий.

Якубович добавил, что усы давно стали частью его имиджа и экспериментировать с внешностью он больше не намерен. Несмотря на желание журналистов узнать о возможных переменах, ведущий твердо решил оставаться верным своему образу.

Продюсер раскрыл, сколько Киркоров берет за выступление

Народный артист России Филипп Киркоров продолжает активно гастролировать по стране. Как рассказал kp.ru продюсер Сергей Дворцов, выступления певца по-прежнему пользуются высоким спросом.

«Вернулся в гастрольную гонку и Филипп Киркоров. Публика по нему соскучилась и охотно разбирает билеты. Его гонорар за кассовый концерт обходится прокатчикам в 5–6 млн рублей», — заявил Дворцов.

Значительные доходы артист получает и от участия в телевизионных проектах. По словам продюсера, гонорар за откровенные интервью и телепрограммы с Киркоровым может достигать 8 миллионов рублей.

«Дискотеки Авария» попала в скандал из-за концерта в Иркутске

Выступление группы «Дискотека Авария» на Дне города в Иркутске 6 июня может обернуться для музыкантов проблемами. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Солист Алексей Серов устроил настоящее шоу. Он снял футболку, танцевал с голым торсом в штанах тигриной окраски, высовывал язык, разбил о сцену гитару, а также спускался к зрителям, обнимал и целовал их.

Источник: Ксения Власова / «ИрСити»

«Такое поведение на общественном мероприятии абсолютно неприемлемо, ведь на концерте были дети. В действиях солиста усматриваются признаки развратных действий перед несовершеннолетними», — заявил Бородин, не исключив уголовного дела по статье 135 УК РФ (развратные действия).

Сам Серов в ответ на критику пообещал найти авторов самых мерзких высказываний. Он намерен пригласить их на сольный концерт группы.

Лариса Долина снимет фильм о своей жизни

Народная артистка РФ Лариса Долина планирует выпустить фильм, основанный на собственной биографии. В беседе с Пятым каналом певица рассказала, что сейчас ищет сценариста для проекта.

Звезда хочет найти профессионала, который максимально точно и честно передаст ее историю, включая творческий путь и становление как певицы. Долина уже приступила к переговорам, но пока не решено, будет ли это фильм или многосерийная драма.

Сложность создания картины артистка объяснила тем, что в советские годы исполнителям было тяжело добиться славы.

«В Советском Союзе было очень сложно пробиться. Было много запретов. Запретов на личности», — заявила певица.

Слава бросила пить и начала лечиться

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, что уже три месяца не употребляет алкоголь. По ее словам, состояние улучшилось как физически, так и эмоционально. Об этом она заявила на Blogger Party Marie Claire.

Артистка призналась, что страдала от депрессии и биполярного расстройства, но сейчас состояние стабилизировалось. Важную роль сыграл полный отказ от спиртного.

«Специальные препараты пью до сих пор. Полгода надо пить. Нельзя алкоголь, пью таблетки. Но мне уже хорошо. Первые два месяца было тяжело, а сейчас вообще шикарно», — поделилась Слава.

Певица также рассказала, что убрала из окружения токсичных людей и сократила количество концертов. Теперь она занимается спортом, рано ложится спать и старается больше времени проводить с семьей.