От винта! История пилота, который исполнил сразу две свои мечты: летать и играть рок. Видео

Управляет самолетами и играет на барабанах. История пилота, который стал рок-звездой: видео Источник: «Городские медиа»

В детстве иркутянин Глеб Буш часами играл в Flight Simulator и мечтал оказаться в кабине настоящего самолета. Спустя годы он стал командиром Airbus, научился сажать лайнеры в шторм и налетал почти 5 тысяч часов. В свободное время Глеб играет на барабанах в самобытной рок-группе Bardak, которая набирает под миллион прослушиваний каждый месяц.

История пилота и рок-звезды — в видео выше.

Свой первый полет будущий пилот совершил еще в четыре года: вместе с отцом на Ан-24 они летели в Бодайбо к бабушке. Глеб вспоминает, что тогда ему казалось удивительным буквально всё: небо, самолеты и их устройство. Позже интерес к авиации только усилился.

После школы Глеб отучился на пилота гражданской авиации и до сих пор помнит свой первый самостоятельный полет.

«Ты взлетаешь, отрываешься, тут что-нибудь бултыхнет, и ты такой: „Е-мое, я же вообще-то один лечу“», — рассказал пилот IRCITY.RU.

В 2019 году Глеб устроился в авиакомпанию, а после переподготовки начал летать на Airbus. Сейчас он командир воздушного судна.

Еще одна важная часть жизни пилота — музыка. Он играет на барабанах в группе Bardak. Сейчас Глебу удается совмещать работу в авиации и музыку. А если когда-нибудь придется выбирать между двумя увлечениями, то он знает, что делать.