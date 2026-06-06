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Развлечения Вечерняя викторина Отгадают только настоящие знатоки: посмотрите на фото и скажите, что это за предмет времен СССР

Отгадают только настоящие знатоки: посмотрите на фото и скажите, что это за предмет времен СССР

Чтобы дать правильный ответ, подключите смекалку

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Угадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruУгадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Угадайте, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Предметы времен СССР славились своей функциональностью. Сейчас в мире современных технологий внешний вид многих советских атрибутов вызывает вопросы. Однако пользы в быту им было не занимать. Да что уж говорить, некоторыми вещицами, сохранившимися с тех лет, многие пользуются до сих пор.

Очередную такую штуковину мы отыскали на сайте «Авито». В новом выпуске еженедельной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина» попробуйте угадать, как использовали предмет на фото выше. Нужно выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных.

Что изображено на фото?

  • Бигуди;

  • формочки для вафель;

  • фрагменты ртутных лампочек.

Что изображено на фото

Это — термобигуди. Металлические баллончики нагревали в воде, вставляли в корпус бигуди и накручивали на волосы. Под воздействием тепла создавался упругий локон.

Получилось угадать?

Да
Нет

Попробуйте угадать, как использовали и другие предметы необычного вида. Например, вот этот атрибут наверняка помнят те, чье детство пришлось на времена СССР.

А такую штуковину наверняка хотела иметь каждая советская хозяйка. Сейчас, возможно, этот предмет кажется не столь удобным в быту, но он точно сохранил свое внешнее очарование.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предмет быта Викторина
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Комментарии
3
Гость
14 минут
Приспособление для закатывает губ!))
Гость
34 минуты
Так и застряли на пол пути между недо совком и лихими 90 ми
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Гость
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