Отгадают только настоящие знатоки: посмотрите на фото и скажите, что это за предмет времен СССР

Предметы времен СССР славились своей функциональностью. Сейчас в мире современных технологий внешний вид многих советских атрибутов вызывает вопросы. Однако пользы в быту им было не занимать. Да что уж говорить, некоторыми вещицами, сохранившимися с тех лет, многие пользуются до сих пор.
Очередную такую штуковину мы отыскали на сайте «Авито». В новом выпуске еженедельной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина» попробуйте угадать, как использовали предмет на фото выше. Нужно выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных.
Что изображено на фото?
Бигуди;
формочки для вафель;
фрагменты ртутных лампочек.
Что изображено на фото
Это — термобигуди. Металлические баллончики нагревали в воде, вставляли в корпус бигуди и накручивали на волосы. Под воздействием тепла создавался упругий локон.
Получилось угадать?
Попробуйте угадать, как использовали и другие предметы необычного вида. Например, вот этот атрибут наверняка помнят те, чье детство пришлось на времена СССР.
А такую штуковину наверняка хотела иметь каждая советская хозяйка. Сейчас, возможно, этот предмет кажется не столь удобным в быту, но он точно сохранил свое внешнее очарование.