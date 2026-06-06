Отгадают только настоящие знатоки: посмотрите на фото и скажите, что это за предмет времен СССР

Угадайте, что это за предмет времен СССР Источник: Avito.ru

Предметы времен СССР славились своей функциональностью. Сейчас в мире современных технологий внешний вид многих советских атрибутов вызывает вопросы. Однако пользы в быту им было не занимать. Да что уж говорить, некоторыми вещицами, сохранившимися с тех лет, многие пользуются до сих пор.

Очередную такую штуковину мы отыскали на сайте «Авито». В новом выпуске еженедельной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина» попробуйте угадать, как использовали предмет на фото выше. Нужно выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных.

Что изображено на фото?

Бигуди;

формочки для вафель;

фрагменты ртутных лампочек.

Что изображено на фото Узнать Это — термобигуди. Металлические баллончики нагревали в воде, вставляли в корпус бигуди и накручивали на волосы. Под воздействием тепла создавался упругий локон.

Получилось угадать? Да Нет

Попробуйте угадать, как использовали и другие предметы необычного вида. Например, вот этот атрибут наверняка помнят те, чье детство пришлось на времена СССР.