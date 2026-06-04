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Развлечения Тест Душка или душнила? Ответьте на 10 вопросов и узнайте уровень своей токсичности

Душка или душнила? Ответьте на 10 вопросов и узнайте уровень своей токсичности

Узнайте, кто вы на самом деле, экологичный дипломат или эмоциональный диктатор

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Вам кажется, что вас окружают исключительно глупые, ленивые и неблагодарные люди, которые не ценят ваших забот? У нас для вас две новости. Найдете их в нашем тесте | Источник: кадр из фильма «Грязь» (18+), реж. Джон С. Бэрд, Sierra Affinity, 2013 годВам кажется, что вас окружают исключительно глупые, ленивые и неблагодарные люди, которые не ценят ваших забот? У нас для вас две новости. Найдете их в нашем тесте | Источник: кадр из фильма «Грязь» (18+), реж. Джон С. Бэрд, Sierra Affinity, 2013 год

Вам кажется, что вас окружают исключительно глупые, ленивые и неблагодарные люди, которые не ценят ваших забот? У нас для вас две новости. Найдете их в нашем тесте

Источник:

кадр из фильма «Грязь» (18+), реж. Джон С. Бэрд, Sierra Affinity, 2013 год

Бывало ли так, что после разговора с вами люди подозрительно быстро вспоминали про «срочные дела», а ваши невинные шутки вызывали у окружающих нервный тик? Давайте начистоту: все мы иногда бываем чуточку душными, включаем пассивную агрессию или раздаем советы, о которых никто не просил. Но где проходит граница между обычным плохим настроением и настоящим радиоактивным излучением? Пройдите наш честный тест из 10 вопросов, чтобы узнать, насколько комфортно с вами общаться и не пора ли вашему окружению закупать защитные костюмы.

ТестПройден 21 раз
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Коллега делится радостью: ему наконец-то повысили зарплату. Ваша первая реакция?

  • Искренне поздравлю и предложу отметить это кофе.

  • Промолчу, но внутри кольнет обида: «Почему ему, а не мне?»

  • Скажу: «Поздравляю! Наконец-то сможешь раздать долги / закрыть ипотеку».

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Токсичность Психология Отношения Развлечение
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