Душка или душнила? Ответьте на 10 вопросов и узнайте уровень своей токсичности

Вам кажется, что вас окружают исключительно глупые, ленивые и неблагодарные люди, которые не ценят ваших забот? У нас для вас две новости. Найдете их в нашем тесте

Бывало ли так, что после разговора с вами люди подозрительно быстро вспоминали про «срочные дела», а ваши невинные шутки вызывали у окружающих нервный тик? Давайте начистоту: все мы иногда бываем чуточку душными, включаем пассивную агрессию или раздаем советы, о которых никто не просил. Но где проходит граница между обычным плохим настроением и настоящим радиоактивным излучением? Пройдите наш честный тест из 10 вопросов, чтобы узнать, насколько комфортно с вами общаться и не пора ли вашему окружению закупать защитные костюмы.