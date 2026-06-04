Душка или душнила? Ответьте на 10 вопросов и узнайте уровень своей токсичности

Бывало ли так, что после разговора с вами люди подозрительно быстро вспоминали про «срочные дела», а ваши невинные шутки вызывали у окружающих нервный тик? Давайте начистоту: все мы иногда бываем чуточку душными, включаем пассивную агрессию или раздаем советы, о которых никто не просил. Но где проходит граница между обычным плохим настроением и настоящим радиоактивным излучением? Пройдите наш честный тест из 10 вопросов, чтобы узнать, насколько комфортно с вами общаться и не пора ли вашему окружению закупать защитные костюмы.
Коллега делится радостью: ему наконец-то повысили зарплату. Ваша первая реакция?
Искренне поздравлю и предложу отметить это кофе.
Промолчу, но внутри кольнет обида: «Почему ему, а не мне?»
Скажу: «Поздравляю! Наконец-то сможешь раздать долги / закрыть ипотеку».