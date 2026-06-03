Найдена функция, которая сильно портит ваш смартфон — проверьте, включена ли она

Ваш телефон может работать быстрее Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Функция виртуальной оперативной памяти (RAM Extension или RAM Plus), которую внедрили для повышения производительности Android‑смартфонов, на практике может давать обратный эффект. Об этом сообщает издание BGR.

Как это работает и в чём проблема

Функция задействуется, когда устройству не хватает оперативной памяти. Смартфон начинает выгружать часть данных во внутренний накопитель. По задумке это должно помочь при работе с несколькими приложениями одновременно. Однако на деле такой подход может замедлить работу гаджета, особенно если речь идёт о флагманских моделях с быстрой оперативной памятью.

Журналисты BGR проверили влияние функции на двух устройствах: бюджетном и флагманском смартфоне. Результаты показали, что на слабых устройствах опция действительно может дать небольшой плюс в производительности. А вот на мощных смартфонах эффект обратный — из‑за подкачки данных скорость работы снижается.

Дополнительные риски

Помимо замедления, активация виртуальной оперативной памяти несёт и другие проблемы:

износ компонентов — постоянное чтение и запись данных на накопитель ускоряет его износ;

перегрев — дополнительная нагрузка на систему может приводить к повышению температуры устройства;

быстрая разрядка батареи — операции подкачки требуют энергии, что сокращает время автономной работы.

Специалисты рекомендуют отключать функцию виртуальной оперативной памяти в этих случаях:

если смартфон оснащён более чем 4 ГБ оперативной памяти;

если вы заметили замедление работы устройства;

если гаджет часто нагревается или быстрее обычного расходует заряд.