Найдена функция, которая сильно портит ваш смартфон — проверьте, включена ли она

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Ваш телефон может работать быстрее | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВаш телефон может работать быстрее | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Ваш телефон может работать быстрее

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Функция виртуальной оперативной памяти (RAM Extension или RAM Plus), которую внедрили для повышения производительности Android‑смартфонов, на практике может давать обратный эффект. Об этом сообщает издание BGR.

Как это работает и в чём проблема

Функция задействуется, когда устройству не хватает оперативной памяти. Смартфон начинает выгружать часть данных во внутренний накопитель. По задумке это должно помочь при работе с несколькими приложениями одновременно. Однако на деле такой подход может замедлить работу гаджета, особенно если речь идёт о флагманских моделях с быстрой оперативной памятью.

Журналисты BGR проверили влияние функции на двух устройствах: бюджетном и флагманском смартфоне. Результаты показали, что на слабых устройствах опция действительно может дать небольшой плюс в производительности. А вот на мощных смартфонах эффект обратный — из‑за подкачки данных скорость работы снижается.

Дополнительные риски

Помимо замедления, активация виртуальной оперативной памяти несёт и другие проблемы:

  • износ компонентов — постоянное чтение и запись данных на накопитель ускоряет его износ;

  • перегрев — дополнительная нагрузка на систему может приводить к повышению температуры устройства;

  • быстрая разрядка батареи — операции подкачки требуют энергии, что сокращает время автономной работы.

Специалисты рекомендуют отключать функцию виртуальной оперативной памяти в этих случаях:

  • если смартфон оснащён более чем 4 ГБ оперативной памяти;

  • если вы заметили замедление работы устройства;

  • если гаджет часто нагревается или быстрее обычного расходует заряд.

Чтобы отключить опцию, нужно зайти в настройки смартфона — обычно раздел называется «Расширенная память», «Виртуальная ОЗУ», «RAM Extension» или «RAM Plus».

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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