«Просто кровь из глаз»: зрители не оценили сериал «После Фишера. Инквизитор»

В новом «Фишере» всё новое. Даже герои и актеры Источник: кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), реж. Ольга Френкель, More.Tv, Wink

Есть у российских киношников такая традиция — любой мало-мальски популярный сериал превращать во франшизу. Такая участь постигла и детективный триллер «Фишер» (18+). Но загвоздка новых сезонов в том, что их всегда сравнивают с первым. И «После Фишера. Инквизитор» (18+) эту зрительскую проверку сравнением пока не прошел. Триллер только начал выходить и говорить обо всём сезоне рановато, но те, кто посмотрел первую серию, не ждут от «Инквизитора» слишком многого. Рассказываем, что не устроило зрителей.

О чем сериал «После Фишера. Инквизитор»

Третий сезон «Фишера» рассказывает о расследовании убийства дочери чиновника в небольшом алтайском городке на границе с тайгой. Преступление выводит следователей на серию преступлений, связанную с неуловимым барнаульским маньяком.

На окраине провинциального алтайского городка, окруженного непроходимой тайгой, обнаруживают безжизненное тело молодой девушки — дочери крупного местного госслужащего. В ходе первых экспертиз выясняется, что данное преступление является продолжением давней кровавой цепочки, которую приписывают неуловимому барнаульскому серийному убийце. За поиски маньяка берутся опытная сотрудница местной полиции Белова и присланный из краевого центра следователь Терехов. Разбираясь в запутанном деле, напарники осознают, что все мистические знаки и зацепки указывают на странную лесную дикарку, выросшую вдали от цивилизации.

В третьем сезоне франшиза окончательно отошла от истории реального маньяка Сергея Головкина (Фишера), да и от мрачного реализма первых сезонов не осталось и следа. Теперь «Фишер» превратился в вымышленную художественную вселенную с элементами мистики, шаманизма и таежных тайн.

Шаманизма в новом «Фишере» вам хватит с головой Источник: кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), реж. Ольга Френкель, More.Tv, Wink

«После Фишера. Инквизитор»: актеры

Полностью сменился и актерский состав. Роль говорливого и бесстрастного следователя Игоря Терехова досталась Александру Петрову. И он полный антипод грубого Евгения Бокова, которого в первом сезоне играл Иван Янковский.

Многих зрителей удивляет, как герой Петрова попал в органы, ведь у его отца судимость Источник: кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), реж. Ольга Френкель, More.Tv, Wink

Юлия Снигирь примерила погоны хмурой оперативницы Ольги Беловой, переживающей глубокий семейный кризис из-за работы и безумно боящейся за жизнь своей дочери-старшеклассницы.

Юлия Снигирь в роли оперативницы Ольги Беловой Источник: кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), реж. Ольга Френкель, More.Tv, Wink

Ну а ту самую выросшую в тайге дикую девушку по имени Тонка играет Полина Гухман. И зрители говорят, что она — лучшее, что случилось с сериалом «После Фишера. Инквизитор».

Полина Гухман в новом «Фишере» — та еще дикарка Источник: кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), реж. Ольга Френкель, More.Tv, Wink

Отзывы на сериал «После Фишера. Инквизитор»

По мнению автора телеграм-канала «Культовые русские сериалы», старт проекта явно затянули. Создателям стоило выпустить в день премьеры сразу две серии, а не ограничиваться одной. Первая, пилотная серия получилась слишком пустой на события.

— Нравится обходительный Петров — достойный антоним дерзкому Янковскому, здесь респект. Да и история с отцом адекватная, добавляет одну важную линию, — говорит обозреватель. — Маугли Гухман тут странноватая: то молчит (я думал, она умеет только выть), то рассуждает про эпидермис и включает боевое самбо. Надеюсь, ее лор (вся фоновая информация, история, биография и бэкграунд персонажа. — Прим. ред.) будет раскрыт полностью.

Пока, по мнению критика, проект выглядит как «терпимый фан-сервис»: авторы откровенно пытаются удержать у экранов поклонников первых сезонов.

Вот только поклонники у экранов держаться не торопятся.

— Объективно есть качественный первый сезон. Всё остальное — халтура, — отметил один из зрителей франшизы.

— Снигирь — прекрасная актриса, но до чего же это не ее роль, просто кровь из глаз, — делится мнением другой.

— Для меня Гухман здесь сливается с природой. Приятно смотреть здесь на нее. Дитя природы. Лохмачка, мне очень нравится, — делится впечатлениями еще одна зрительница. — Жила с отцом. Отец пришел из цивилизации. Одежду покупал, книжки. Читать научил. Отец ее любил. Если бы не любил, то она бы как животное на четырех руках и ногах ходила.

Полина Гухман демонстрирует, как мастерски она умеет сливаться с природой Источник: кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), реж. Ольга Френкель, More.Tv, Wink

— Непонятно, зачем они этот сезон прислали как продолжение «Фишера», если даже актерский состав сменили, да и история не имеет отношения к Фишеру. Надо было просто новое название дать как новому проекту, — считает зрительница Кристина Виноградова.