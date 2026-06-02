Как получить налоговый вычет в 2026 году: всё, что нужно знать перед оформлением

Налоговый вычет — как кешбэк от государства. Потратили деньги на покупку квартиры, лечение или обучение, а потом вернули до 13% потраченных средств.

Правда, условия чуть сложнее, чем у банковских карт. Разобраться в них бывает непросто. В этой статье вместе с юрисконсультом Тимуром Валияровым ответим на главные вопросы: кто может получить вычет, за какие расходы он положен, сколько можно вернуть, какие документы нужны и как подать заявление.

Кто может получить налоговый вычет

Вопросы по получению налогового вычета появляются уже при мысли о его оформлении. В России вернуть свои 13% могут все резиденты страны. Это физические лица, которые находятся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд и платят НДФЛ.

Закон распространяется и на иностранцев. Если иммигрант — налоговый резидент и платит НДФЛ — работает по трудовому договору, то он имеет право на получение налогового вычета. Важно учитывать, что смена налогового резидентства автоматически лишает этой возможности.

Для самозанятых россиян или ИП ситуация сложнее. ИП и самозанятые применяют специальные налоговые режимы, а не общую систему налогообложения. Соответственно, они не платят НДФЛ по ставке 13% с доходов от предпринимательской деятельности — значит, и возвращать им нечего.

Редкое исключение бывает, когда бизнесмен работает на общей системе налогообложения. В таком случае он платит НДС, а при выводе средств на личные нужды — еще и НДФЛ.

На что можно оформить налоговый вычет

Налоговый вычет можно получить и на расходы, которые были сделаны за счет заемных средств. Кроме этого, при расчете налогового вычета после покупки, например, жилья можно еще вычесть и расходы по процентам.

Однако важно знать, что весь налоговый вычет за покупку квартиры иногда невозможно получить в один год. Если заявитель претендует на налоговый вычет с покупки квартиры в размере 500 000 рублей, то для получения всей этой суммы в течение одного года он должен уплатить НДФЛ в размере не менее 500 000 рублей за тот же период.

Поскольку ставка НДФЛ составляет 13%, для этого необходимо получить доход около 5 000 000 рублей. Соответственно, средняя месячная зарплата должна составлять примерно 400 000 рублей. Только при таких условиях можно получить весь вычет единовременно.

На уплаченные проценты по ипотечному кредиту такое правило тоже действует. При этом сумма накопленных процентов за конкретный год может оказаться меньше лимита вычета, а значит, получить всю положенную сумму единовременно не получится. Остаток можно перенести на следующие годы, пока лимит не будет исчерпан. Тимур Валияров юрисконсульт

В случае ДМС ситуация полностью противоположная. Если расходы на лечение или обучение были частично компенсированы работодателем либо страховой компанией, сумма налогового вычета уменьшается на размер полученной компенсации.

Налоговый вычет предоставляется только на собственные траты. Отметим, что за лечение максимум можно вернуть 19 500 рублей. Лимит расходов на квартиру составляет 2 000 000 ₽ (возврат до 260 000 ₽). По ипотечным процентам лимит — 3 000 000 ₽ (возврат до 390 000 ₽).

Какие документы нужны для налогового вычета

Для получения налогового вычета нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию с подтверждающими документами (договор, платежные документы, справку и т. д.). Это можно сделать лично, через личный кабинет на сайте ФНС или «Госуслуги». Подать документы можно за три последних года.

Проверка может длиться три месяца. При положительном решении деньги перечислят на указанный счет.

Вычет можно получить и через работодателя. После получения уведомления из ФНС работодатель перестанет удерживать НДФЛ с зарплаты до полного использования суммы вычета. С 2024 года некоторые социальные вычеты можно оформить в упрощенном порядке через личный кабинет ФНС.