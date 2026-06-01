Некоторых и узнать трудно! Актеры «Отчаянных домохозяек» снова собрались вместе — годы не прошли бесследно

Каст сериала «Отчаянные домохозяйки» (18+) снова собрался вместе спустя почти 15 лет с закрытия проекта. Актеры провели фан-встречу в Париже 30 и 31 мая.

Своим присутствием порадовали основные герои культового сериала: Марсия Кросс, Николетт Шеридан, Джеймс Дентон, Даг Савант, Бренда Стронг, Ричард Бёрдзи, Макс Карвер, Кайл Маклахлен, Андреа Боуэн и другие.

Звезды вышли на сцену, чтобы лично поприветствовать фанатов. Они поболтали с поклонниками, ответили на волнующие вопросы и пофотографировались с ними.

Даже спустя много лет с закрытия проекта фанаты до сих пор не теряют надежду на его возрождение. Однажды создатель сериала Марк Черри получил около 70 тысяч сообщений от фанатов с просьбами снять продолжение. В свое время проект взял три премии «Золотой глобус», выиграл семь номинаций «Эмми» и получил четыре награды Гильдии киноактеров США.

Актеры тоже не против возвращения сериала. Так, Ева Лонгория неоднократно говорила, что была бы первой, кто согласился на участие в перезапуске. Она признавалась, что скучает по своей героине и по атмосфере съемок. Тосковали по съемкам и Тери Хэтчер с Фелисити Хаффман.

К слову, некоторые актеры каста приостанавливали свою карьеру. Например, Марсия Кросс с 2017 года отклоняла практически все рабочие предложения из-за рака прямой кишки. Фелисити Хаффман вообще перестала сниматься после скандала со взяткой. В 2019 году она заплатила 15 тысяч долларов за экзамен дочери.

Ева Лонгория, напротив, стала одной из самых успешных актрис после сериала. Она занялась продюсированием, выпустила кулинарную книгу «Кухня Евы: Готовьте с любовью семье и друзьям», срежиссировала одну из серий сериала «Почему женщины убивают» (18+) и продолжает сниматься в кино.

Тери Хэтчер тоже всё еще работает актрисой. В 2025 году она вместе с дочерью Эмерсон и коллегой Андреа Боуэн даже запустила подкаст «Отчаянно преданные», в котором обсуждают сериал «Отчаянные домохозяйки» (18+).