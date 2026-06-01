Некоторых и узнать трудно! Актеры «Отчаянных домохозяек» снова собрались вместе — годы не прошли бесследно

Кадры с мероприятия

Сериал «Отчаянные домохозяйки» (18+) выходил восемь лет

Источник:

«Отчаянные домохозяйки» (18+), 2004–2012, режиссеры: Тони Плана, Мэттью Даймонд, Арлин Санфорд, Кен Уиттингэм, Фред Гербер, Дэвид Гроссман, Роберт Данкан Макнил, Тара Николь Вейр, Рон Андервуд, Санаа Хамри

Каст сериала «Отчаянные домохозяйки» (18+) снова собрался вместе спустя почти 15 лет с закрытия проекта. Актеры провели фан-встречу в Париже 30 и 31 мая.

Своим присутствием порадовали основные герои культового сериала: Марсия Кросс, Николетт Шеридан, Джеймс Дентон, Даг Савант, Бренда Стронг, Ричард Бёрдзи, Макс Карвер, Кайл Маклахлен, Андреа Боуэн и другие.

Каст «Отчаянных домохозяек» (18+) провел первую фан-встречу в Париже

Источник:

frconventions, unionconventions / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Звезды вышли на сцену, чтобы лично поприветствовать фанатов. Они поболтали с поклонниками, ответили на волнующие вопросы и пофотографировались с ними.

Даже спустя много лет с закрытия проекта фанаты до сих пор не теряют надежду на его возрождение. Однажды создатель сериала Марк Черри получил около 70 тысяч сообщений от фанатов с просьбами снять продолжение. В свое время проект взял три премии «Золотой глобус», выиграл семь номинаций «Эмми» и получил четыре награды Гильдии киноактеров США.

Актеры тоже не против возвращения сериала. Так, Ева Лонгория неоднократно говорила, что была бы первой, кто согласился на участие в перезапуске. Она признавалась, что скучает по своей героине и по атмосфере съемок. Тосковали по съемкам и Тери Хэтчер с Фелисити Хаффман.

Актер Даг Сэвант пришел на фан-встречу с кастом «Отчаянных домохозяек» (18+) | Источник: frconventions, unionconventions / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Актриса Марсия Кросс порадовала поклонников своим появлением на фан-встрече с кастом «Отчаянных домохозяек» (18+) | Источник: frconventions, unionconventions / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
На фан-встрече с кастом «Отчаянных домохозяек» (18+) не было Евы Лонгории, Фелисити Хаффман, Тери Хэтчер | Источник: frconventions, unionconventions / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Фан-встреча с кастом «Отчаянных домохозяек» (18+) длилась два дня | Источник: frconventions, unionconventions / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Фанаты «Отчаянных домохозяек» (18+) всё еще ждут возвращения сериала | Источник: frconventions, unionconventions / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Сериал «Отчаянные домохозяйки» (18+) взял три премии «Золотой глобус» | Источник: frconventions, unionconventions / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К слову, некоторые актеры каста приостанавливали свою карьеру. Например, Марсия Кросс с 2017 года отклоняла практически все рабочие предложения из-за рака прямой кишки. Фелисити Хаффман вообще перестала сниматься после скандала со взяткой. В 2019 году она заплатила 15 тысяч долларов за экзамен дочери.

Ева Лонгория, напротив, стала одной из самых успешных актрис после сериала. Она занялась продюсированием, выпустила кулинарную книгу «Кухня Евы: Готовьте с любовью семье и друзьям», срежиссировала одну из серий сериала «Почему женщины убивают» (18+) и продолжает сниматься в кино.

Тери Хэтчер тоже всё еще работает актрисой. В 2025 году она вместе с дочерью Эмерсон и коллегой Андреа Боуэн даже запустила подкаст «Отчаянно преданные», в котором обсуждают сериал «Отчаянные домохозяйки» (18+).

Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
