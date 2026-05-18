«Бороться с вашим бредом бессмысленно»: Юлия Пересильд отчитала злопыхателей дочери

Актриса даже запретила журналистам задавать вопросы о ее личной жизни

598
Юлия Пересильд заступилась за дочь в соцсетях

Источник:

juliaperesild / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса Юлия Пересильд запретила журналистам задавать вопросы о ее личной жизни, семье и детях. Спусковым крючком стали слухи о том, что ее 16-летняя дочь Анна Пересильд якобы собирается бросить школу.

Юная звезда не осталась в стороне и тоже дала резкий ответ критикам, назвав домыслы «абсурдом».

С чего всё началось

Новый скандал в мире шоу-бизнеса начался из-за публикации в СМИ новости о том, что Анна Пересильд уходит из школы после 9-го класса и бросает учебу. Разговоры об этом появились после того, как актриса вышла в прямой эфир в соцсетях и поделилась тем, что в школе чувствует себя странно.

«Я просто очень рано повзрослела. И на самом деле в школе я себя чувствую немножко странно. Не знаю, как это объяснить. Мне именно там вот как-то не по себе. Я конкретно поняла в какой-то момент, что я хочу закончить школу и поступать в институт», — объяснила Анна.

Юлия Пересильд очень близка с дочкой Анной

Источник:

juliaperesild / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пересильд призналась, что хочет уже начать взрослую жизнь, учиться в институте и иметь больше свободного времени. После этого журналисты обратились к ее маме Юлии Пересильд с просьбой прояснить планы девушки на будущее.

«Я ей сказала, что ее ждет, например, по семь репетиторов в день. Я ей сказала: "Если это твой выбор, то ты должна понимать, что это такое. Если ты это понимаешь, то делай". Я же не учусь за нее в школе. Я свою школу уже закончила — и хорошо закончила… Это уже не мои проблемы», — ответила Юлия.

Юлия Пересильд убеждена: учеба в школе — это ответственность самого ребенка. Актриса объяснила свою позицию простой аналогией: «Вы же не грузите ребенка, заработали вы деньги или не заработали ему на еду».

Анна Пересильд чувствует себя «странно» в школе

Источник:

juliaperesild / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако Юлия отметила, что важно увлекать ребенка книгами и знаниями. По ее мнению, нужно объяснять, например, зачем изучать географию и какую пользу это приносит, но при этом родители не должны учиться за детей.

«Я поступаю в институт»

Семья делилась мыслями об учебе, но вдруг это превратилось в громкую новость: мол, Анна Пересильд бросает школу ради карьеры. Публикации задели старшую Пересильд, и она вышла с разгневанным обращением в соцсетях.

«Вы, честно, достали перевирать слова. Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести — тем более. Поэтому больше с вопросами о семье, моей личной жизни, детях — просьба не обращаться», — высказалась актриса.

Анна Пересильд хочет поступить в вуз

Источник:

anka.peresild_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анна Пересильд, оказавшись в центре скандала, не стала тянуть и вместе с мамой поспешила публично объясниться: она заканчивает школу экстерном, а не бросает ее.

«Друзья, вижу, что в СМИ сейчас распространяют неверную информацию. В этом году я заканчиваю школу — год за два. Далее поступаю в институт. Люди сделали новость из того, что я хочу начать жить взрослую жизнь, развиваться, работать, учиться по своей профессии. Это абсурд, товарищи», — емко прокомментировала слухи юная звезда.

18 мая, 18:09
Две мочалки.
Гость
18 мая, 17:24
главное - спать с кем надо!
Рекомендуем