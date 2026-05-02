Киркоров отомстил модному бутику, а Горбачева раскрыла страшную правду о здоровье: звездные новости недели

Актриса с трудом перенесла потерю матери в подростковом возрасте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

За последнюю неделю в мире шоу-бизнеса произошло сразу несколько громких событий. Данила Козловский впервые намекнул на беременность Оксаны Акиньшиной. Филипп Киркоров отомстил люксовому бутику за отказ в обслуживании. Анастасия Волочкова снова запела, а Ирина Горбачева впервые откровенно рассказала о своей болезни. Подробности этих и других событий из жизни звезд — в нашем дайджесте.

Козловский намекнул на беременность Акиньшиной

Актер Данила Козловский впервые намекнул на беременность своей супруги — актрисы Оксаны Акиньшиной. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

В ролике Козловский показал аиста, вьющего гнездо на крыше. Это классический символ появления детей.

Слухи о романе пары появились в сентябре 2020 года. С тех пор актеры иногда посещают светские мероприятия и публикуют совместные фото, но личную жизнь не комментируют.

Из-за Филиппа Киркорова менеджер Louis Vuitton потерял работу

Два года назад в бутике Louis Vuitton в Майами певцу Филиппу Киркорову отказались продавать изделия. При этом продавцы не связывали отказ с его политической позицией. Поп-король был настолько возмущен, что сразу же позвонил российской супермодели Наталье Водяновой, которая замужем за Антуаном Арно из холдинга LVMH.

После этого звонка менеджера бутика уволили. На следующий день перед артистом извинились и вручили дорогую лимитированную сумку, признался Киркоров в интервью стилисту Алеко Надиряну. Так певец отомстил за отказ в обслуживании.

Незнакомец оплатил юной Волочковой билет на конкурс

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, как в юности не могла поехать на балетный конкурс из-за нехватки денег. Балерина призналась, что ее семья не располагала средствами для поездки.

Мать будущей примы пошла в кассы в Ленинграде, чтобы попросить скидку для артистов балета. Она объясняла, что дочь едет на конкурс и ее цель — не просто участие, а победа.

Этот разговор услышал незнакомец. Он поинтересовался, действительно ли у семьи нет денег, и, узнав подробности, решил помочь. Волочкова добавила в интервью РИА Новости, что тот человек так и не объявился. Возможно, позже он узнал, что помог именно ей, но связаться не пытался.

Жених Лерчек сообщил, что ей разрешили танцевать

Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), проходящей лечение от рака желудка, разрешили легкие физические нагрузки. Об этом в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) сообщил ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини.

Врачи разрешили Чекалиной заниматься плаванием и танцами. Жених блогерши поделился архивными кадрами, как она танцует, и отметил, что этот вид активности приносил ей огромную радость. Чекалина перестала танцевать на седьмом месяце беременности из-за болей.

«Вы бы видели ее счастливые глаза, когда она это узнала! Как она любит танго, как она любит музыку! На нашем первом занятии после такой долгой паузы у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми, почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля. Лера, шаг за шагом мы снова построим наш танец», — поделился Сквиччиарини.

Волочкова снова запела и презентовала песню

Балерина Анастасия Волочкова закатила вечеринку и представила новый трек. Название композиции «Кто эти люди» — отсылка к ее любимой фразе, продолжение которой из-за нецензурного слова цитировать в прессе запрещено.

Источник: Starhit.ru / Telegram

В песне артистка поет о белом платье, шпагате и тайной любви к ней. Комментируя трек, она заметила, что если не смеяться над собой, то над тобой посмеется весь мир.

Перед выступлением Волочкова призналась, что сейчас состоит в отношениях. С партнером она познакомилась на одном из телепроектов. Замуж балерина не собирается, но, по ее словам, у нее к нему романтический вайб. На презентации его не было.

Актер Никита Панфилов узнал об измене второй жены от собственного сына

Актер Никита Панфилов пережил два брачных краха, и о предательстве второй супруги ему сообщил малолетний наследник. Об этом артист рассказал в программе «Судьба человека».

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: „Да, я буду слушаться маму, папу и дядю“. Имени этого дяди я называть не буду», — откровенничал актер в эфире программы.

Первая жена Панфилова, актриса Вера Бабенко, также изменила ему. Актер узнал об этом, увидев ее переписку с другим мужчиной.

Сейчас артист счастлив в гражданском браке с Ксенией. В 2025 году в интервью он обмолвился, что не взял возлюбленную в жены, так как разочарован в институте брака. У пары растут две дочери — Аврора и Афина. О появлении на свет первой дочери Панфилов рассказал только после ее крещения, о второй поделился в 2025 году.

Стас Михайлов рассказал о странном случае, после которого его карьера пошла вверх

Российский певец Стас Михайлов признался, что путь к популярности был для него крайне сложным и сопровождался периодами отчаяния. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

В один из самых тяжелых моментов артист жил в Петербурге на съемной квартире и не знал, где взять деньги на оплату. Он попросил у Бога знак. На следующее утро во время пробежки его сбила машина — без травм, но он упал на капот.

После этого случая его песня «Свеча» неожиданно попала в эфир благодаря радиоредактору, который случайно купил диск в переходе. Композиция быстро стала популярной. Михайлов отметил, что именно пережитые трудности помогли ему не сломаться и подготовили к будущему успеху.

Любовь Успенская описала мужчину мечты

Певица Любовь Успенская рассказала, что хотела бы встречаться с очень обеспеченным мужчиной, но видеться с ним не чаще раза в год. Об этом артистка заявила в эфире шоу «Женский форум».

По ее словам, избранник может быть миллиардером и постоянно уезжать по бизнесу. Сама она будет уезжать на гастроли, а встречаться они будут раз в год.

В детстве же Успенская мечтала выйти замуж за моряка дальнего плавания. Он уходит в море на полгода, возвращается с подарками, проводит пару дней и снова уплывает. Однако эта мечта, по признанию певицы, не сбылась.

Ирина Горбачева рассказала о личной трагедии

Актриса, известная по сериалу «Чики» и фильму «Я худею», долгие годы скрывала правду о своем здоровье. В откровенном интервью Иде Галич в шоу «Есть вопросики» на «VK Видео» она призналась, что находится в менопаузе уже 15 лет.

Причиной этому стала трагедия в детстве: в восемь лет у Горбачевой умерла мама. Сильнейший стресс привел к тому, что организм остановился в развитии. В 14 лет врачи обнаружили опухоль. Яичники были полностью поражены, и их пришлось удалить.

Позже актриса узнала, что у нее есть генетическая мутация BRCA1 («ген Джоли»), которая значительно повышает риск развития рака молочной железы и шейки матки. В 23 года она отказалась от гормональной терапии, что, вероятно, спасло ей жизнь, но менопауза осталась с ней навсегда.