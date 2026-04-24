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Развлечения Обзор Самые красивые священники России — показываем, что они прячут под рясой

Самые красивые священники России — показываем, что они прячут под рясой

После прочтения некоторым точно нужно будет исповедаться

1 413
Красиво вошел он в нашу грешную жизнь | Источник: popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Красиво вошел он в нашу грешную жизнь | Источник: popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Красиво вошел он в нашу грешную жизнь

Источник:

popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кто стал главным крашем весны 2026 года? Не Ваня Дмитриенко, не Райан Гослинг — как бы последний ни старался. В апреле в Сети внезапно влюбились в молодых и красивых священников. Выяснилось, что батюшки — это не только седые старцы с длинными бородами, а вполне современные, харизматичные мужчины, коих немало — и некоторые из них вовсе не стремятся держаться в тени.

  1. Арсений Гревцев, Санкт-Петербург
  2. Иоанн Попов, Москва
  3. Алексей Ларин, Ярославль
  4. Алексий Гончаров, Воронеж
  5. Иван Ефимец, Барнаул
1

Арсений Гревцев, Санкт-Петербург

Арсений, сам того не желая, и запустил волну интереса к священникам. Одна из прихожанок сняла видео, как пришла в храм святых мучеников младенцев Вифлеемских в Парголово освятить куличи и крашеные яйца и увидела Арсения.

Источник:

baya_piter / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В комментариях Гревцева тут же сравнили с самыми популярными турецкими актерами и захотели покаяться во всех грехах. Но сам Арсений такой популярности совсем не рад. Он практически не ведет социальные сети и лишь изредка публикует снимки мирской жизни со своей супругой.

Источник: Арсений Гревцев / vk.comИсточник: Арсений Гревцев / vk.com
Источник:

Арсений Гревцев / vk.com

Избранницу Арсения зовут Анна. Она отучилась в Санкт-Петербургской консерватории и работает дирижером. Со своей супругой Арсений вместе уже четыре года, и в близком окружении его считают образцовым семьянином.

— Арсений у нас очень добрый, спокойный. Примерный семьянин, всегда помогает прихожанам, никогда не отказывает. Настоящий священнослужитель — без всякой показухи, — описал знакомый из окружения Гревцева изданию «Комсомольская правда».

Источник: Арсений Гревцев / vk.comИсточник: Арсений Гревцев / vk.com
Источник:

Арсений Гревцев / vk.com

После множества видео с Арсением в Сети поговаривали, что у молодого батюшки начались проблемы и его даже отлучили от церкви, видимо, за божественную красоту. Однако всё это оказались лишь фантазии поклонниц.

2

Иоанн Попов, Москва

Иоанн Попов — еще один из главных красавчиков-священников. Всё благодаря своему блогу, где он соединил религию и спорт. Попов уже два года снимает ролики, которые строит на контрасте, — вот он в футболке качается или боксирует в зале, а уже через секунду в облачении священника находится в храме.

Источник:

popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Особую популярность Иоанн получил после видео, где ответил на вопрос, нужно ли мыть окна перед Пасхой, — тот собрал больше 13 миллионов просмотров.

Источник:

popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Попов часто отвечает на вопросы людей. Он объясняет, зачем нужны четки, как правильно ставить свечу за здравие и за упокой, что такое крещение и как его проводят. Попов всё рассказывает простыми словами и без лишних нравоучений, за что и полюбился подписчикам.

Источник: popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Иоанн служит в храме во имя Николая Чудотворца в Покровском и считает, что социальные сети — современный способ привлечь людей прийти в храм и задуматься о вере.

— Человек двадцать уже пришли в храм «из Интернета», конкретно ко мне на исповедь. Давайте скажем честно — это уже неплохой результат, что люди ехали с одного конца Москвы на другой, — считает Иоанн.

Источник: popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

popovioann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отец Попова также служит священником в Курской области и методов сына не разделяет, но молодого батюшку непонимание и даже осуждение окружающих совсем не смущает. Молодой батюшка продолжает выпускать видео, и количество его подписчиков стремительно растет, сейчас их 450 тысяч.

3

Алексей Ларин, Ярославль

Давно укоренился миф, что священниками хотят стать дети, которые родились в религиозной семье и с ранних лет ходят в храм и соблюдают посты. Алексей Ларин — яркое исключение.

— Я родился и вырос в нерелигиозной семье. У нас семейная традиция — либо военные, либо педагоги, — делился священник с редакцией 72.RU

Источник: Алексей Ларин / vk.comИсточник: Алексей Ларин / vk.com
Источник:

Алексей Ларин / vk.com

Алексей хотел пойти по стопам родителей, он отслужил в армии, стал десантником и планировал поступать в Суворовское училище, но не срослось. Альтернативным вариантом для него стала духовная семинария. Первоначально Ларин не стремился принимать сан и приводить людей к Богу. Для начала он хотел сам разобраться в том, как устроен наш мир, и найти гармонию с самим собой.

После учебы его распределили на первое место работы, и оно оказалось совсем необычным — храм-вагон на пустыре.

— Здесь всё было: и отопление, и вентиляция. Это совместный проект церкви и железных дорог. Всё, что есть: витражи, иконы, — всё было изначально. Конечно, что-то поменялось — добавили иконы, окна поменяли, — описал убранство Ларин.

Источник: Алексей Ларин / vk.comИсточник: Алексей Ларин / vk.com
Источник:

Алексей Ларин / vk.com

Никаких огромных залов, пышных иконостасов. Вместо них небольшое помещение с элементами обычного купе. С одной стороны ручки, с другой табличка «Не курить». Но делать было нечего. Постепенно Алексей обжился, и храм стал ему вторым домом, которому он уделяет большую часть своего времени.

Источник: Алексей Ларин / vk.comИсточник: Алексей Ларин / vk.com
Источник:

Алексей Ларин / vk.com

Ларин ведет социальные сети, преподает в семинарии и проводит онлайн-уроки по информатике. Он активно помогает волонтерам «ЛизаАлерт» и руководит скаутским отрядом, с которым ходит в походы. Несмотря на плотный график, Алексей не забывает о своем десантном прошлом.

— Я стараюсь себе устраивать перезагрузки — каждый год прыгаю с парашютом. Это здорово очищает голову, — признался священник.

Источник: Алексей Ларин / vk.comИсточник: Алексей Ларин / vk.com
Источник:

Алексей Ларин / vk.com

Согласно социальным сетям Алексея, он женат и последние годы служит настоятелем в храме блаженной Матроны Московской.

4

Алексий Гончаров, Воронеж

Хулиган и драчун — именно таким был отец Алексей в детстве. Он много занимался спортом, участвовал в соревнованиях и мечтал делать карьеру военного. Однако из-за множества травм, которые он успел заработать, планы пришлось поменять.

— Спорт в моей жизни с детства. Я занимался борьбой, разрядов не имел, но делал успехи. А Бог для меня безусловен. Я в нем никогда, ни минуты, не сомневался, — поделился Алексей с редакцией VORONEZH1.RU.

Источник: Алексий Гончаров / vk.comИсточник: Алексий Гончаров / vk.com
Источник:

Алексий Гончаров / vk.com

К Богу Алексея привела бабушка. С ней он ездил по святым местам и ходил в храм. Родители так же старались укрепить в Гончарове веру. Они отдали его в воскресную школу и разрешили прислуживать в храме. Когда Алексей захотел закончить духовную семинарию и получить сан, семья была только рада, ведь отец Гончарова и сам в молодости о таком мечтал.

В 21 год Алексей стал священником и получил место в храме Георгия Победоносца. Пять лет он даже не вспоминал о том, что раньше не мог жить без спорта. Все время занимала служба в храме, а также домашние дела. Алексей женился на девушке Дине, с которой познакомился, когда ему было еще 18 лет, и она подарила ему четверых детей, один за другим.

Источник: Алексий Гончаров / vk.comИсточник: Алексий Гончаров / vk.com
Источник:

Алексий Гончаров / vk.com

К 26 годам Алексей сильно изменился. Пропали кубики, скулы, мышцы. Как он сам признается, он стал выглядеть как стереотипный священник.

— Мне уже стало прямо плохо… Начали беспокоить колени, опять заскакало давление, живот вырос. Превратился в такого классического в представлении обывателя батюшку. Пошел к врачу. А тот на меня посмотрел и говорит: «Ничего тебе, мол, не надо — иди худей, и точка», — вспоминает Алексей.

Источник: Алексий Гончаров / vk.comИсточник: Алексий Гончаров / vk.com
Источник:

Алексий Гончаров / vk.com

Молодой священник прислушался и пошел в ближайший от храма фитнес-клуб. Так как сдаваться, лениться и проявлять слабость было не в характере Алексея, то тренировался он на совесть и быстро пришел в форму, а вскоре начал ездить на соревнования.

От былой отечности и лишних килограммов не осталось и следа. Теперь под рясой Алексея мускулистое рельефное тело, которое он периодически демонстрирует, когда поднимает 300-килограммовые гири. При этом Гончаров борется с тщеславием и другими грехами и все свои победы считает заслугой высших сил, а не его самого.

Источник:

VORONEZH1.RU

— Всё, что произошло, чего получилось добиться, — всё потому, что Он рядом, — считает Алексей. — Я за все свои победы, которые были во время спортивной карьеры, благодарю Бога. Не приписываю себе никакие заслуги. Стараюсь морально, психологически объяснять себе, ведя с собой диалог, что если бы Его в моей жизни не было, то у меня ничего бы не получилось.

5

Иван Ефимец, Барнаул

Иван — один из самых молодых священников в Барнауле. Он принял сан, когда ему было 22 года. По словам Ефимца, он рос в религиозной семье, но в детстве не планировал посвящать свою жизнь служению Богу, его больше прельщало стать военным.

— Папа был строителем, а мама — домохозяйкой. С детства каждое воскресенье ходили в храм, а день начинали с молитвы, — рассказал Иван редакции NGS22.RU

Источник: Иван Ефимец / vk.comИсточник: Иван Ефимец / vk.com
Источник:

Иван Ефимец / vk.com

В десятом классе Иван начал посещать церковь не только для молитвы, но и чтобы помогать. Прислуживая у алтаря и беседуя с другими священниками, он проникся духом этой жизни.

Ефимец отучился в духовной семинарии и стал настоятелем храма на Булыгинско-Кировском кладбище.

— Было тяжело решиться получить сан священника, ответственность давила на плечи. Боялся, что могу дать неверный совет. Но в итоге всё получилось, и я стал отцом Иоанном, — делился Иван.

Источник: Иван Ефимец / vk.comИсточник: Иван Ефимец / vk.com
Источник:

Иван Ефимец / vk.com

Кроме службы в храме молодой батюшка также преподает в семинарии и собирает вместе молодых ребят в объединении «Кинония». По словам Ивана, у него нет никаких предубеждений, поэтому он помогает ребятам любой веры и готов ответить на любые, даже самые глупые вопросы, которые возникают у людей.

— Приходят с разными вопросами, рассказывают, например, как лень в церковь ходить. А я что? Я такой же, как они. Мне и самому раньше бывало лень, когда не был священником, просто сейчас я от церкви зависим в хорошем смысле, и она часть меня, — признался Иван.

Источник: Иван Ефимец / vk.comИсточник: Иван Ефимец / vk.com
Источник:

Иван Ефимец / vk.com

Иван женат, вместе со своей супругой он уже семь лет. Пара воспитывает двоих сыновей.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
17
Гость
25 апреля, 13:01
не одобряю таких священников.!
Гость
25 апреля, 08:30
Стать десантником, отслужить в армии и собраться поступать в суворовское училище, куда принимают школьников... Это как?
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Гость
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