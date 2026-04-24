Самые красивые священники России — показываем, что они прячут под рясой

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Хулиган и драчун — именно таким был отец Алексей в детстве. Он много занимался спортом, участвовал в соревнованиях и мечтал делать карьеру военного. Однако из-за множества травм, которые он успел заработать, планы пришлось поменять. — Спорт в моей жизни с детства. Я занимался борьбой, разрядов не имел, но делал успехи. А Бог для меня безусловен. Я в нем никогда, ни минуты, не сомневался, — поделился Алексей с редакцией VORONEZH1.RU.

Источник: Алексий Гончаров / vk.com

К Богу Алексея привела бабушка. С ней он ездил по святым местам и ходил в храм. Родители так же старались укрепить в Гончарове веру. Они отдали его в воскресную школу и разрешили прислуживать в храме. Когда Алексей захотел закончить духовную семинарию и получить сан, семья была только рада, ведь отец Гончарова и сам в молодости о таком мечтал. В 21 год Алексей стал священником и получил место в храме Георгия Победоносца. Пять лет он даже не вспоминал о том, что раньше не мог жить без спорта. Все время занимала служба в храме, а также домашние дела. Алексей женился на девушке Дине, с которой познакомился, когда ему было еще 18 лет, и она подарила ему четверых детей, один за другим.

Источник: Алексий Гончаров / vk.com

К 26 годам Алексей сильно изменился. Пропали кубики, скулы, мышцы. Как он сам признается, он стал выглядеть как стереотипный священник. — Мне уже стало прямо плохо… Начали беспокоить колени, опять заскакало давление, живот вырос. Превратился в такого классического в представлении обывателя батюшку. Пошел к врачу. А тот на меня посмотрел и говорит: «Ничего тебе, мол, не надо — иди худей, и точка», — вспоминает Алексей.

Источник: Алексий Гончаров / vk.com

Молодой священник прислушался и пошел в ближайший от храма фитнес-клуб. Так как сдаваться, лениться и проявлять слабость было не в характере Алексея, то тренировался он на совесть и быстро пришел в форму, а вскоре начал ездить на соревнования. От былой отечности и лишних килограммов не осталось и следа. Теперь под рясой Алексея мускулистое рельефное тело, которое он периодически демонстрирует, когда поднимает 300-килограммовые гири. При этом Гончаров борется с тщеславием и другими грехами и все свои победы считает заслугой высших сил, а не его самого.

Источник: VORONEZH1.RU