Ромка-козёл, Петька-дурак. Злая рецензия на фильм «Петрушка» — тот случай, когда жалеешь о потраченных деньгах

Главную роль сыграл Александр Метелкин Источник: «Кинопоиск»

В российский прокат вышла семейная комедия «Петрушка». Впечатлениями о картине делится журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь. Далее — от первого лица.

«Петрушка» (6+) — отечественная семейная кулинарная комедия. Так, по крайней мере, написали в анонсе. Не верьте. Для комедии — не смешно, для кулинарной — несъедобно. С семейной тоже мимо.

Я как-то уже писала, что, задумывая фильм как семейный, наши сценаристы часто идут по пути: «напихаем шуток, сюжет сделаем невинным, а героев немножко имбецильными». В результате детям скучно, а их родителям стыдно и жалко денег.

Спойлер. На «Петрушке» можно сэкономить. Лучше него примерно… всё. Даже нещадно раскритикованный мною на прошлой неделе «Хейтер».

В двух словах о сюжете.

Мальчик Петя рано остался без родителей, и его воспитала бабушка. Она мечтала, что внук станет знаменитым поваром. Петя вырос, отучился в кулинарном техникуме и стал работать… в шаурмичной. А всё потому, что Петр — хоть и талантливый, но дюже бесхарактерный. И его друг Рома этим обстоятельством пользуется. Он манипулирует Петей, получая от этого личные бонусы.

Однажды в шаурмичную заходит знаменитый шеф-повар. Петя готовит ему блюдо, но выйти и назваться автором боится. Это делает Рома и получает должность су-шефа в ресторане.

Петра берут на заготовки с оговорками. Во-первых, по словам Ромы, это всё, конечно же, временно и часть плана. Во-вторых, другу нужна тетрадь рецептов бабушки Пети.

Петя, как вы понимаете, настолько примитивен, что готов привезти тетрадку. Она хранится в старой жестяной коробке вместе с любимой игрушкой детства — Петрушкой. Этот Петрушка оживает и начинает пояснять Пете за жизнь.

Сценарий фильма настолько предсказуем, что дальше вы легко продолжите сами. Конечно же, в финале всех выведут на чистую воду и мечта бабушки видеть внука Петю в форменном кителе шефа осуществится.

Но предсказуемость — не самое большое зло «Петрушки» (неужели я действительно это написала?!). Сценарий не просто предсказуемый, он насквозь искусственный.

Виктор Логинов в роли крутого шеф-повара Источник: «Кинопоиск»

Это местами похоже на «Кухню» или шоу «Адская кухня», потому что ресторанный шеф-повар в исполнении Виктора Логинова только и делает, что орет и оскорбляет своих работников. Ой, забыла! Он еще ест из тарелки перед отдачей ее в зал и ходит по кухне, тряся где можно своей прической.

В «Петрушке» вы найдете также отсылки к «Рататую». Крысу заменили на куклу, суть осталась прежней.

К кукле Петрушке у меня вообще масса вопросов. От философского «зачем?» до бытового «зачем так неэстетично?» Чтобы оскорблять главного героя, необязательно было создавать ИИ-шную куклу. С этой ролью прекрасно справляются все остальные. В какой-то момент ты уже герою не сочувствуешь, а тоже хочешь, как Петрушка, гаркнуть: «Что нюни распустил? Соберись, тряпка!»

И тут у меня вопрос. Если кино позиционируется как семейное, что ребенок должен усвоить? Что орать и оскорблять — норма? Что без пинка в себя не поверишь?

Исполнители главных ролей на съемочной площадке Источник: «Кинопоиск»

Со взрослыми темами в комедии всё тоже плохо. Чтобы поверить в искренность любви главного героя, понадобятся недюжинные усилия.

Единственный, кто более-менее органичен, — Рома, манипулятор и лжедруг. Никита Кологривый переигрывает знатно, но делает это в своей органике. На его фоне Петя (Александр Метелкин) совсем меркнет и выглядит практически сказочным героем. Хотя даже у Иванушки-дурачка стержня поболе будет.

«Петрушка», вероятно, задумывался как доброе кино про веру в себя и призвание. Не получилось.