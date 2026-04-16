Колюня, Кислый и краш всех фанаток: что стало со звездным составом «Молодежки»

Многие актеры после «Молодежки» влюбились в хоккей, но на этом их сходство заканчивается Источник: кадр из сериала «Молодежка» (18+), реж. Сергей Арланов, Андрей Головков, студия Art Pictures Vision, 2013 год

Если вам до сих пор кажется, что 2010 год ближе, чем 2030-й, то спешим напомнить: любимый сериал всех зумеров «Молодежка» (18+) вышел 13 лет назад.

Сериал запустили после хитовых «Ранеток» (12+) и «Кадетства» (0+). И во многом благодаря актерскому составу он устоял и остался в прайме до 2019 года. Но где теперь все любимые сериальные герои, почему многих из них зрители не увидели в продолжении — расскажем далее.

Колюня — Юрий Ваксман

Одним из любимцев зрителей был персонаж Колюня, или Николай Гроссман — помощник спонсора клуба Олега Калинина. Колюню играл ярославский актер и продюсер Юрий Ваксман. Их тандем с Федором Бондарчуком был одним из самых запоминающихся и долгожданных в сериале.

По сюжету Колюня жил с мамой, по поводу чего частенько подшучивал его «начальник». При этом персонаж Ваксмана ловко помогал Калинину в решении финансовых вопросов.

Юрия Ваксмана не стало 27 марта 2024 года Источник: «Молодежка» (18+), 2013 — 2019 год, реж. Сергей Арланов и Андрей Головков

Юрия Ваксмана не стало 27 марта 2024 года. Он подарил зрителям десятки яркий образов, появляясь на экране буквально на несколько минут.

Отметим, что Федор Бондарчук, являющийся генеральным продюсером сериала, заявлен в списке актеров продолжения «Молодёжка. Новая смена».

Александр Соколовский — Егор Щукин

Для Александра работа в «Молодежке» стала первой крупной ролью, которая принесла ему популярность. До этого он уже снимался в сериалах, но зачастую оставался на втором плане, а здесь смог развернуться во всей красе в образе капитана команды «Бурые медведи».

Александр так часто надевал форму, что и в реальной жизни увлекся хоккеем Источник: кадр из сериала «Молодежка» (18+), реж. Сергей Арланов, Андрей Головков, студия Art Pictures Vision, 2013 год

После выхода сериала Соколовский стал пользоваться безумной популярностью у женщин и практически никогда не оставался один. Около года он встречался с блогершей Кариной Кросс, но их пара распалась. Александр не был готов строить семью, а Карина уже мечтала о чем-то серьезном.

— Саша, как мне кажется, пока еще не готов к серьезным отношениям, — делилась с нашими коллегами из издания «СтарХит» бывшая девушка Соколовского. — Свидания у нас, конечно, были, но Саша, видимо, еще не совсем понимает, что это такое. Для него главное — должно быть весело!

После яркого романа Соколовский закрутил с москвичкой Ульяной Грошевой.

— Саша встречается с Улей около полугода, — рассказали «СтарХиту» из близкого окружения актера. — Он буквально летает! Уля — девочка из богатой семьи: родители купили ей квартиру в ЖК «Воробьевы Горы», «мерседес»… Поэтому Саня пытается не отставать — подарки выбирает только дорогие.

Александр часто появлялся на публике в компании Ульяны Источник: alexandrsokolovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но и эти отношения так и не привели к свадьбе. Со временем стало ясно, что Александр и Ульяна слишком разные, пара рассталась без скандалов.

Пока в личной жизни актера бурлили страсти, в карьере тоже не было времени на передышку. Александра пригласили работать в труппу Губернаторского театра под руководством Сергея Безрукова. После того как «Молодежка» закончилась, Соколовский работал над русско-турецким сериалом «Султан моего сердца» (18+), проектами «Магомаев» (18+) и «Фишер» (18+).

Соколовскому досталась роль жениха главной героини Анны, в которую влюбляется султан Источник: кадр из сериала «Султан моего сердца» (18+), реж. Керем Чакироглу, Global Connection International Media Group, 2018 год

В 2020 году Александр женился. Его избранницей стала далекая от мира шоу-бизнеса девушка Светлана. После первого же свидания Соколовский считал, что встретил свою судьбу, которая понимает его с полуслова.

— Тема экстрима, которая прозвучала на первом же свидании, очень сильно нас объединила. Мы так обрадовались, что смотрим на окружающий мир с одинаковым желанием жить по максимуму. Очень здорово, что у нас оказалось одно увлечение. Мы еще и сноубордисты, много катаемся, — радостно рассказывал о пассии Александр.

Однако несмотря на то что молодые быстро поладили с родителями и имели много общего, брак продержался только три года. Оказалось, что Соколовский не был готов к тому, что в отношения придется вкладываться.

— Я слишком идеализировал брак. Не учел, что любовь требует ежедневной работы, — признавался Соколовский.

Александру хватило всего года, чтобы переосмыслить все свои ошибки в браке, сделать выводы и отправиться во второй заход. Актер женился на блогере Соне Некс.

Пара сыграла свадьбу на берегу моря Источник: alexandrsokolovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я увидел профиль Сони в социальной сети и сразу же влюбился в эту прекрасную девушку. Я понял, что хочу ее добиться, хочу, чтобы мы были вместе. Я ей написал. К счастью, Соня была свободна на тот момент, — описывал Александр.

Пара поженилась на Гавайях в окружении самых близких родственников и друзей.

Илья Коробко — Михаил Пономарев

Илья Коробко подкупал людей своими небесно-синими глазами с самого детства. Среди тех, кто восхищался его внешностью, однажды оказался агент с «Мосфильма».

— Когда я пошел в первый класс, бабушка повела меня в Театр имени Ермоловой на спектакль «Мэри Поппинс». И там к бабушке подошла какая-то женщина и сказала: «У вашего внука такие глаза большие и голубые — отвезите его на „Мосфильм“, пусть его там сфотографируют», — вспоминает ту встречу Коробко.

Родители Ильи прислушались к совету и не прогадали. Коробко регулярно предлагали роли в рекламе и звали в массовку известных сериалов. Например, он сыграл одноклассника Дениса в «Моей прекрасной няне» (6+).

Сложно представить, что всего через несколько лет после этого появления актера будут считать главным крашем Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, компании «Амедиа» и Sony Pictures Television International, 2005 год

После школы у Коробко даже не стояло выбора, чем заняться: он хотел выучиться на профессионального актера. Илья без проблем поступил в ГИТИС и учился на одном курсе с Иваном Янковским.

Еще до получения диплома Илья узнал, что проходят пробы в сериал «Молодежка».

— Всё началось банально: позвонил мой агент, сказал, что начинается кастинг в сериал про хоккей, и спросил, умею ли я кататься на коньках. В детстве я катался во дворе — вот и вся практика, — рассказывал Илья.

Пока большая часть актеров в надежде попасть в сериал пробовалась сразу на несколько ролей, у Ильи не было сомнения — он стопроцентное попадание в защитника Пономарева.

Кроме проблем на льду, герой Коробко постоянно должен был переживать из-за недостатка денег Источник: кадр из сериала «Молодежка» (18+), реж. Сергей Арланов, Андрей Головков, студия Art Pictures Vision, 2013 год

— Пономарев мне идеально подходил: у меня внешность такая — играть милых внучков. Еще лет пять, думаю, буду играть именно их, — считал Илья.

Коробко ошибся, после выхода сериала, несмотря на милую внешность, режиссеры в нем разглядели не только «сыночку-корзиночку», но и предлагали роли плохих парней.

Каким бы обманщиком, интриганом и ловеласом Илья ни был на экране, в жизни он оказался примерным семьянином. После непродолжительных романов с актрисами он встретил визажиста Елену Фисянову. В 2020 году у них родилась дочка София.

Актер души не чает в своей супруге Источник: korobko001 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники особенно сильно ждали, что персонаж Ильи появится в продолжении «Молодежки», однако как признавался сам Коробко, он не захотел возвращаться к этой истории.

— Меня звали, но не решился. Буду ли я в будущем? Время покажет! — объяснял Илья.

Иван Мулин — Антон Антипов

Персонаж Антон Антипов с первых серий отличался резкостью и излишней эмоциональностью. Но, несмотря на непростой характер, он стал одним из любимых у зрителей, притом настолько, что его включили в продолжение «Молодежка. Новая смена». При этом Иван Мулин, исполнитель роли, первоначально даже не хотел сниматься в сериале.

— Я сначала вообще не хотел идти туда (в «Молодежку». — Прим. ред.), — признавался актер.

Иван быстро нашел общий язык с коньками и чувствовал себя на льду как рыба в воде Источник: Иван Мулин / vk.com

Только после первого сезона, когда актер узнал, что зрители, увидев сериал, шли повально заниматься спортом и записываться на хоккей, Мулин осознал, что делает благородное дело, и пересмотрел свои взгляды.

После премьеры Ивану неоднократно писали фанатки, рассказывая, как обожают сериал. Однако подобные комплименты Иван совсем не воспринимал. Во-первых, у него есть правило: не отвечать никому в Сети, к тому же он совсем не одобряет, когда люди становятся помешаны на чем-то одном.

— Кто-то пишет: «Я семь раз уже смотрела все сезоны». Я говорю: «Пожалуйста, не смотри восьмой, займись чем-нибудь, ты просто сжигаешь в топке свое время». Как аппарат популяризации это очень клевая машина. Как способ времяпровождения — я не считаю это клевым, — заявлял Иван.

Кроме комплиментов и признаний в любви, Иван регулярно после «Молодежки» получает вопросы о семейном положении. Первое время актер говорил, что пока не готов к чему-то серьезному.

— На данный момент я нахожусь в состоянии влюбленности. Собираться завести семью в 23 — это здорово. Но сделаю я это или нет, не могу сказать, время покажет, — говорил актер.

Время показало, что и к 33 годам он не готов остепениться. Ему несколько раз приписывали романы с актрисами, но каждый раз флирт оказывался лишь дружеским. Всё свое время Илья посвящает только спорту и работе.

Со свалившейся славой после «Молодежки» актер не спешит сниматься во всём, что ему предлагают. Он, как и его одногруппник и друг Юра Борисов, предпочитает глубокие, проработанные картины с интересным сюжетом.

Иван называет Борисова сумасшедшим в хорошем смысле слова и уверяет, что не смог бы работать, как тот Источник: Иван Мулин / vk.com

Мулин признается, что особенно комфортно ему работать с противоположным полом. Он даже называет себя артистом женщин.

— У меня что ни проект, это всё женских рук дело. Мне с женщинами проще вести разговор. Мужчина-режиссер — это авторитет. Женщина-режиссер — это другой уровень диалога. Я не говорю, что лучше или хуже, но работа происходит абсолютно по-другому. Я очень люблю работать с женщинами, обожаю, всех целую, мои хорошие, — нежно обратился Илья.

С годами Иван заметно возмужал Источник: кадр из сериала «Содержанки» (18+), реж. Константин Богомолов, студия видеосервиса START, 2021 год

Влад Канопка — Андрей Кисляк

Влад Канопка играл в «Молодежке» надменного мажора Андрея Кисляка, который в первых сериях с трудом работал в команде и не верил в дружбу и любовь. Однако к концу шестого сезона Кисляк стал совсем иным и из заносчивого и высокомерного превратился в осознанного и понимающего парня, который пересматривает свои взгляды на жизнь.

Сюжетная линия Кисляка была одной из самых драматичных в сериале Источник: кадр из сериала «Молодежка» (18+), реж. Сергей Арланов, Андрей Головков, студия Art Pictures Vision, 2013 год

По словам Влада, он совсем не был похож на своего персонажа. После нахлынувшей популярности он оставался самим собой и не чувствовал себя суперзвездой, которой всё дозволено.

— Сноса башки, звездных болезней, которые иногда встречаются у молодежи, такого у меня не было, так как мне на момент выхода первого сезона было 25 лет. Я был уже довольно осознанным, — признавался Влад.

Некоторое время после финала «Молодежки» о Канопке ничего не было слышно. Позже оказалось, что он захотел пробовать себя в продюсировании и начал создавать собственные проекты. Несмотря на слухи о многочисленных романах, всё свое время актер посвящает только работе, а его сердце остается свободным.

Актер специально отрастил бороду к выходу спин-оффа «Молодежки» Источник: kanopusssss87 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Влад также стал одним из центральных героев в сериале «Молодежка. Новая смена». По словам актера, в продолжении Кисляк — абсолютно другой человек, не такой, как его привыкли видеть, и в этом нет ничего удивительного, ведь прошло столько лет.

— Между первым сезоном и новой «Молодежкой» прошло 12 лет, и я сам уже не мальчик, мне 37 лет, — говорил Канопка перед выходом продолжения. — Был мажористый персонаж. Надменный негодяй. К роли в последней «Молодежке» был психофизически готов. Нужно было найти в себе нотки лидера. У меня в арсенале они были.

Иван Жвакин — Александр Костров

Судьба Ивана Жвакина во многом похожа на то, что происходило с Иваном Мулиным. Они вместе учились в ВТУ им. Щепкина и прославились в «Молодежке». Однако в отличие от Мулина, который никогда не стремился к тому, чтобы построить крепкую семью, Жвакин мечтал жениться.

Иван признается, что отбоя от поклонниц у него не было еще до премьеры сериала, но ни с кем из них он не построил отношения.

— Мой персонаж больше спортсмен-ботаник, хороший мальчик. Вот мне в основном отличницы и писали, — описывал Иван.

В 2015 году Жвакин снялся еще в одном громком сериале «Красная королева» (18+) и с первого взгляда влюбился в исполнительницу главной роли Ксению Лукьянчикову. Узнав, что его чувства взаимны, он не стал медлить.

После отношений с Ксенией у Ивана появилось убеждение, что любовь живет только три года Источник: zhvaka71 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я понял, что чувствую к Ксении нечто большее, чем просто интерес, и решил забрать ее из родительского дома, взяв всю ответственность за нее на себя. Мне хотелось женской заботы и ласки, которых очень не хватает порой в мужской жизни, и поскорее. Поэтому я сразу был нацелен на то, чтобы мы с Ксенией жили вместе, — был серьезно настроен Иван.

Пара познакомилась с родителями друг друга, вела совместный быт, строила планы. Когда отношения перевалили за три года, каждый почувствовал, что рядом с ним находится не тот человек.

Пока вечера Жвакин продолжает проводить в компании камеры, а не любимой жены Источник: zhvaka71 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После расставания Иван не переставал мечтать о семье. Он купил небольшой участок и дом, завел кота. Но до сих пор не нашел девушку, которая согласилась бы разделить с ним всё это.

— До сих пор не женился, из-за чего страдаю… — коротко описывал Иван то, что изменилось в его жизни после финала «Молодежки».

Игорь Огурцов — Сеня Бакин

Игорь с детства был неразрывно связан с кино. Его отец, актер Алексей Огурцов, регулярно брал сына с собой на съемки. Несколько раз Игорь участвовал в тех же проектах, что и папа.

Поклонники отмечают сильное сходство отца и сына Источник: alexeyogurtsov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Родители никогда не говорили мне, что и как надо делать. Но вообще папа меня с детства брал на съемочную площадку, и этим, можно сказать, привел к актерской профессии, — делился Игорь.

До «Молодежки» Игорь успел засветиться в «Ранетках» (12+), «Заколдованном участке» (12+) и работал с Валерией Гай Германикой. Шанса стать заложником образа в сериале про хоккеистов у Огурцова тоже не было. В 2015 году он получил роль в молодежной картине про бандитов «Закон каменных джунглей» (18+).

На заработанные деньги с громких проектов Огурцов сыграл свадьбу с Ией Оганезовой, с которой начал встречаться в 2010 году. Актер также купил собственную квартиру в Москве, где теперь живет со своей супругой и сыном.

Игорь гордится тем, что всего в своей жизни достиг сам Источник: igorogurtsov13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Игорь не раз хвастался, что жена полностью принимает его работу и никогда не ревнует к поклонницам, которые могут писать сообщения и караулить на улице. Взамен на такое доверие Огурцов регулярно берет супругу с собой на съемки и рассказывает, что она — его главная опора.

— Главная моя фанатка — моя жена, — с нежностью о своей второй половинке отзывается Игорь.