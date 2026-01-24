Павел Дуров стал тиктокером, а Никита Кологривый довел мошенников до срыва: новости из мира шоу-бизнеса

Бизнесмен зарегистрировался на платформе, которую ранее критиковал Источник: Lex Fridman / YouTube

На этой неделе у звезд шоу-бизнеса произошло много интересного. Блогер Лерчек попросила суд вернуть ювелирку. Певицу Клаву Коку обвинили в использовании искусственного интеллекта. Основатель Telegram Павел Дуров решил стать тиктокером. Теледива Ольга Бузова отметила юбилей. Бывшая жена Тимати Анастасия Решетова выходит замуж, а актер Никита Кологривый вывел из себя мошенников.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, с чем столкнулись селебрити на этой неделе.

Лерчек просит вернуть ювелирку и боится родить в зале суда

Вокруг блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина до сих пор продолжается расследование: их обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России. На этой неделе прошло очередное заседание в Гагаринском суде Москвы.

Во время заседания Лерчек попросила суд вернуть ювелирку из-за проблем с деньгами. По словам многодетной матери, из-за домашнего ареста она не может работать и поэтому средств на большую семью у нее не хватает.

«Я хотела попросить украшения, чтобы продать и обеспечить необходимым детей. Но было отказано», — рассказала Чекалина в разговоре с MSK1.RU.

Суд решил, что конфискованные ювелирные изделия считаются вещественными доказательствами, поэтому вернуть их пока невозможно.

4 октября 2024 года Валерию и Артема Чекалиных и их бизнес‑партнера Романа Вишнякова отправили под домашний арест. Всех троих обвинили в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за пределы России (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ). Это уже третье уголовное дело: остальные два впоследствии были прекращены. Первое уголовное дело в отношении Лерчек завели в марте 2023 года: ее и Артема Чекалина обвинили в уклонении от уплаты налогов. Второе уголовное дело возбудили по статье об отмывании денег в особо крупном размере.

Несмотря на отказ в возвращении украшений, брюнетка осталась довольна прошедшим заседанием. Следующее запланировано на 9 февраля.

«Свидетели были от обвинения, но оба сказали, что операции по осуществлению валютного контроля не было, то есть, по сути, не было и нарушения законодательства, в чем мы сейчас с бывшим супругом обвиняемся. Следующее заседание через две недели, главное — не родить в зале суда», — поделилась Лерчек.

Джиган хочет признать брачный договор с Самойловой недействительным

Уже больше трех месяцев продолжаются судебные распри между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой. Всё из-за того, что брюнетка решила развестись с певцом.

Паре давали время на примирение, но Самойлова оказалась непреклонна и готова окончательно расторгнуть брак с рэпером. Об этом рассказал ее представитель Олег Тонаканян.

«Готова окончательно расторгнуть? Да. У них было два месяца. По моей информации, ничего за это время не изменилось», — сообщил представитель в разговоре с РИА Новости.

В ответ на это Джиган решил подать иск о признании брачного договора с брюнеткой недействительным. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, документ был подписан в 2020 году, когда музыкант находился в уязвимом положении после госпитализации и проходил лечение.

«Мы полагаем, что совокупность обстоятельств, при которых был подписан указанный договор, включая состояние здоровья, влияние близких и давление ситуации, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов. Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история», — заявил Сергей Жорин в беседе с Starhit.ru.

Самойлова сообщила журналистам о существовании брачного договора и его условиях в конце прошлого года. Согласно договору, приобретенное ею до 2020 года имущество, остается в ее собственности, а то, что было нажито после, подлежит разделу. При этом, по ее словам, Джиган после 2020 года «ничего не приобрел». Однако она допускала возможность передачи ему части имущества.

Тем не менее окружение рэпера описывает эту ситуацию иначе. Его близкие рассказывают, что Джиган был досрочно освобожден из реабилитационного центра и под угрозой развода был вынужден подписать соглашение о передаче всего имущества своей супруге.

Кети Топурия опубликовала фото с президентом США

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия в рамках нового тренда «2026-й — это новый 2016-й», который завирусился с начала года в социальных сетях, опубликовала фото из тех времен. Топурия поделилась уникальным снимком, на котором она стоит с президентом США Дональдом Трампом.

Суть тренда: пользователи публикуют фотографии десятилетней давности, сопровождая их хештегом «2016». Участники движения вспоминают времена, когда в интернете не было большого количества контента низкого качества, в том числе созданного искусственным интеллектом.

Поп-исполнительница позировала перед фотографом в черной облегающей майке, кожаной куртке, очках и браслете. Политик предстал в черном костюме и белой рубашке с красным галстуком.

Павел Дуров стал тиктокером

Основатель Telegram Павел Дуров создал аккаунт в TikTok, несмотря на свою прежнюю критику платформы. Этот шаг вызвал оживленную реакцию, так как в 2021 году предприниматель жестко высказывался в отношении этой соцсети.

В то время Дуров заявлял, что алгоритмы TikTok служат инструментом, который «насыщает мозг назойливой слизью нерелевантного контента», что, по его мнению, снижает продуктивность пользователей. С момента регистрации основателя Telegram в TikTok на аккаунт подписалось почти 19 тысяч человек. Ссылку на аккаунт соцсети бизнесмен разместил на других своих платформах.

Сам Дуров подписан лишь на одного пользователя — популярного американского ютьюбера Адама Вахида. Пока неясно, какой контент предприниматель будет размещать в TikTok.

Бывшая Дурова обвинила его в шантаже

Пока бизнесмен изучает другие платформы, его бывшая возлюбленная пытается привлечь его внимание. Ирина Болгар опубликовала новое архивное видео с Дуровым и обвинила его в шантаже.

По ее словам, в 2022 году предприниматель пытался заставить ее с детьми переехать в Дубай, а получив отказ, полностью прекратил общение с ней и детьми.

«В конце 2022 года Дуров поставил мне ультиматум: мы с детьми переезжаем в Дубай, и только тогда он продолжит финансовую поддержку. В итоге мы потеряли дом, где мирно жили, жизнь, которую мы построили, образ жизни, к которому привыкли. Мы потеряли всё, что строили, — нашу семью», — написала Болгар в соцсетях.

Многодетная мать отметила, что они с детьми практически оказались на улице, столкнулись с препятствиями, которые, казалось, невозможно преодолеть.

«Но я продолжала стоять на своем. И сейчас я продолжаю заботиться о том, чтобы у моих детей было безопасное и счастливое детство», — поделилась она с подписчиками.

Еще она отметила, что была вынуждена покинуть дом в Швейцарии. В личном блоге она показала, как съезжает из роскошного особняка, в котором провела несколько лет.

Женщина также опубликовала архивные кадры с празднования дня рождения одного из сыновей — на них Дуров с улыбкой позирует на живописном зеленом фоне и играет с детьми.

Клаву Коку захейтили за новый клип

Певица Клава Кока в середине января презентовала публике песню «Тысячи зим». Вместе с новым треком вышел клип, который звезда снимала в декабре 2025 года на Ольхоне.

Однако реакция хейтеров не заставила себя долго ждать, и артистку обвинили в использовании искусственного интеллекта (ИИ). В ответ на это Клава Кока выложила видео, в котором рассказала всю правду.

«Меня уже подбешивает ИИ. Интернет захватывает искусственный контент, и под каждым моим видео комменты, что это нейросеть», — говорит девушка.

Звезда поделилась, что ее команде пришлось 6 часов лететь до Иркутска, потом столько же добираться до Ольхона. Еще час ушел на паромную переправу «ради льда, который в декабре еще не встал, и мы рискуем провалиться».

«Нейросеть? На улице минус 25. На мне пять слоев термухи. Нет ни туалетов, ни связи», — возмутилась поп-звезда.

Вместе с этим певица поделилась впечатлениями и рассказала о приключениях во время съемок клипа. Известно, что команда собиралась с 5 утра, чтобы успеть к рассвету на первый паром, но не успела.

Еще Клава Кока рассказала, что группа забыла красный ковер, «вокруг которого строится весь кадр». Его потом доставили «ольхонские буряты».

«Световой день очень короткий. В 16 уже темнота, а у нас четыре локации. Еще и машина застревает из-за сугробов, и техника отключается на морозе. Чистый лед — нейросеть? О, да! Наверное, поэтому мы расчищаем снег всей командой», — поделилась девушка.

Певица отметила, что нейросеть никогда не заменит такие кадры. Команде после захода солнца пришлось разжигать большой костер и даже трясти дерево, чтобы снег красиво падал в кадре.

«Нейросеть никогда не заменит такие кадры и эмоции, когда ты воплощаешь свои сохраненки из Pinterest в жизнь. Я за творчество и впечатления, прожитые с командой. И плевать, что уже много часов от холода не чувствуешь ног, зато ты чувствуешь жизнь. Плевать, что дорога обратно займет еще часов 15. И вместо сна мы будем монтировать, но гордиться собой», — заявила Клава Кока.

Ольга Бузова отметила юбилей

На этой неделе свой юбилей отметила телеведущая и певица Ольга Бузова. Звезде исполнилось 40 лет. В своем Telegram-канале артистка поделилась несколькими фотографиями с тортом и рассказала о своих желаниях.

В этот раз певица отказалась от привычных обещаний «стать лучше». Ее главным желанием на этот «новый год» стало простое, но глубокое: «Разрешить себе жить». Она подчеркнула, что важно помнить: «Не только жизнь одна, но и я у себя одна».

Телеведущая также поблагодарила близких, которые находятся рядом «не из-за необходимости или выгоды, а по зову сердца». Она призналась, что больше не хочет заниматься самокопанием, так как знает о себе всё. Вместо того чтобы мчаться по жизни с бешеной скоростью, Бузова решила наслаждаться каждым моментом.

«Вот она я — ваша Оля, которая взрослеет и живет на ваших глазах… Привет, мои 40! Пусть этот год будет счастливым», — подытожила она.

Россиянка Динара Саляхова представит страну на «Мисс Мира»

Динара Саляхова, спортсменка из Казани и обладательница титула «Миссис Европа — 2024», представит Россию на международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Мира — 2026», который пройдет в Лас-Вегасе. Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

«Конкурс „Миссис Мира“ гораздо масштабнее, и это мотивирует на победу еще сильнее. Никаких проблем в получении визы для приезда в США для меня и моей команды не было. По прилете тоже никаких сложностей не возникло. Мы уже заселились в отель, где проживают все участницы. С некоторыми девочками уже познакомилась, атмосфера очень дружелюбная, завтра нас ждут фотосессии и регистрационные мероприятия», — цитирует участницу ТАСС.

Саляхова является чемпионкой Татарстана по спортивным бальным танцам и фитнес-бикини. Она замужем, воспитывает двоих сыновей и развивает собственный бренд спортивной одежды.

После победы в конкурах красоты 2024 года она запустила международный проект Mrs BRICS, первый финал которого состоится в Казани 8 марта.

Анастасия Решетова выходит замуж

Бывшая рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Анастасия Решетова разместила в Сети снимки из отпуска и на одном из них показала свое украшение. Чтобы развеять любые сомнения, в описании к фотографии она подтвердила, что сказала «да».

Пока неизвестно, кто именно станет супругом бизнесвумен, однако поклонники уже поздравили ее с важным событием. Другие же принялись вычислять предполагаемого жениха модели. По информации Telegram-канала «Светские крошки», им стал сын долларового миллиардера по фамилии Абрамов.

«С лета 2025 года Анастасию Решетову часто видели в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Пташки говорят, что, возможно, он и сделал девушке предложение. На кадрах Анастасия рядом с Егором Абрамовым, который в коричневом поло и с часами. Егор — парень завидный», — говорится в сообщении.

Никита Кологривый вывел из себя мошенницу

Актер Никита Кологривый доказал, что не боится телефонных мошенников. Во время разговора с артистом во фрод-рулетке аферистке пришлось бросить трубку, пишет Telegram-канал Shot.

Фрод-рулетка («ловушка для мошенников») — сервис, который в режиме реального времени перехватывает звонки мошенников и анонимно перенаправляет их на пользователей.

Когда Кологривому позвонили с известным способом обмана — вопросами о продлении сим-карты — актер притворился, будто вообще не понимает, о чем идет речь. Он начал говорить о номере в отеле, который якобы снимает, а также заверил, что готов продлить его.