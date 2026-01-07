НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Я этих „тупаков" и „фифтисентов" наизусть знаю»: 67-летняя продавщица стала читать рэп и прославилась на всю страну

«Я этих „тупаков“ и „фифтисентов“ наизусть знаю»: 67-летняя продавщица стала читать рэп и прославилась на всю страну

Рассказываем, как Людмила Красноперова стала звездой социальных сетей. Видео

148

Как Людмила Красноперова стала звездой социальных сетей — в одном видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Знакомьтесь: 67-летняя Людмила Красноперова, многие зовут ее рэп-мамой Екатеринбурга. Продавщица с рынка давно прославилась благодаря своим роликам в интернете: она выкладывает десятки видео в день под современные треки.

Людмила выделяется не только своим музыкальным вкусом, но и интересными нарядами со множеством золотых украшений на шее и руках. На ее блог подписаны уже 65 тысяч человек со всего света.

Как продавщица стала звездой социальных сетей — смотрите в видео выше.

Людмила пристрастилась к рэпу, когда ее сыну было 15 лет.

«Он у меня рос как нормальный мальчик. Сначала ему Наташа Королёва нравилась, потом Modern Talking, и сразу после них — черный рэп. Раз ему нравилось — значит, и мне нравилось, потому что он мой сын», — объясняет продавщица.

Некоторые видео Людмилы набирают миллионы просмотров. Иногда к ней в комментарии приходит и зарубежная аудитория, но продавщица не обращает внимания на хейт и «рекомендации».

«Они всё про Трампа пишут и актера из "Молчания ягнят". Я никого не блокирую, пусть они живут, в своем соку варятся. Я жена пограничника, а они мне пишут: "Трамп", а он и рядом не валялся. Они еще любят рабочие руки осуждать, а я этими руками уже столько гор переворотила», — делится Людмила.

Дарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Гость
39 минут
Не понимаю, зачем людям в возрасте читать рэп, если это не приносит им какой-то пользы или выгоды.
Гость
36 минут
Рэп дома слушать можно, но как это относится к пенсионерке?
Гость
