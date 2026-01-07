«Я этих „тупаков“ и „фифтисентов“ наизусть знаю»: 67-летняя продавщица стала читать рэп и прославилась на всю страну

Как Людмила Красноперова стала звездой социальных сетей — в одном видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Знакомьтесь: 67-летняя Людмила Красноперова, многие зовут ее рэп-мамой Екатеринбурга. Продавщица с рынка давно прославилась благодаря своим роликам в интернете: она выкладывает десятки видео в день под современные треки.

Людмила выделяется не только своим музыкальным вкусом, но и интересными нарядами со множеством золотых украшений на шее и руках. На ее блог подписаны уже 65 тысяч человек со всего света.

Людмила пристрастилась к рэпу, когда ее сыну было 15 лет.

«Он у меня рос как нормальный мальчик. Сначала ему Наташа Королёва нравилась, потом Modern Talking, и сразу после них — черный рэп. Раз ему нравилось — значит, и мне нравилось, потому что он мой сын», — объясняет продавщица.

Некоторые видео Людмилы набирают миллионы просмотров. Иногда к ней в комментарии приходит и зарубежная аудитория, но продавщица не обращает внимания на хейт и «рекомендации».