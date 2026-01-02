Что произойдет с вами в 2026 году: смотрим вместе с астрологом

Для каждого человека 2026 год проходит под влиянием личного аркана — числа от 1 до 22, которое рассчитывается по дате рождения и году прогноза. Этот аркан задает ключевые темы года: от карьерных рывков и судьбоносных решений до пауз, кризисов и глубоких внутренних трансформаций. Астролог, таролог, нумеролог, хиромант и проводник игры «Лила» Мария Кузнецова рассказала нашим коллегам из издания V1.RU, как самостоятельно рассчитать свой аркан на 2026 год и что он может рассказать о ближайшем будущем.
Первоначально нужно рассчитать личный аркан года. Для этого надо сложить день и месяц рождения, а также год прогноза. Если получилось больше 22, то складываем цифры, пока не получится число от 1 до 22. Пример: 28 → 2 + 8 = 10 или 35 → 3 + 5 = 8.⠀
— Для примера возьмем дату рождения 23 августа, — говорит астролог Мария Кузнецова. — Складываем день и месяц: 2 + 3 + 0 + 8 = 13, затем складываем цифры 2026 года: 2 + 0 + 2 + 6 = 10. Всё вместе: 13 + 10 = 23. Число 23 больше 22, значит, мы складываем его между собой: 2 + 3 = 5. Итого: личный аркан 2026 = 5 (Иерофант).⠀
Теперь, когда вы рассчитали аркан на 2026 год, можно посмотреть расшифровку личных арканов года от Марии Кузнецовой.
- Маг — 1
- Жрица — 2
- Императрица — 3
- Император — 4
- Иерофант — 5
- Влюбленные — 6
- Колесница — 7
- Справедливость — 8
- Отшельник — 9
- Колесо Фортуны — 10
- Сила — 11
- Повешенный — 12
- Смерть — 13
- Умеренность — 14
- Аркан — 15
- Башня — 16
- Звезда — 17
- Луна — 18
- Солнце — 19
- Суд — 20
- Мир — 21
- Шут — 22
Маг — 1
Маг — это начало нового этапа
Если у вас получилась единица, то для вас это год начала чего-то нового и прекрасного, личной инициативы, вы выходите в активную жизненную позицию.⠀
Вам ничего не будет течь в руки просто так, но если вы приложите усилия, то получите всё, о чем мечтали.⠀
Но также могут быть потери из-за манипуляций, обманы, самообман, можете надевать на себя розовые очки, а также есть риск ощущения, что энергия уходит в пустоту.
Совет года: занимайтесь предпринимательством или фрилансом. Наем заберет силы — будет мощное выгорание.
Жрица — 2
Жрица — это год скрытых процессов
Если у вас по расчетам получилась двойка, 2026 год может пройти под знаком тишины, наблюдения и ожидания. Многое будет происходить не напрямую: через намеки, полутона, сны и интуитивные ощущения. Может усилиться чувствительность: вы начнете замечать больше, чем другие, ловить знаки, предчувствовать события еще до того, как они станут очевидными.
В этот период возможны тайные разговоры, недосказанность, ситуации, где важно не торопиться с выводами и словами. А иногда и вы сами рискуете обманывать себя, предпочитая не замечать очевидного. Есть риск застрять в ожидании, бояться выйти в проявленность, долго ждать решения, которое никак не приходит.
Совет года: внимательно читайте документы, не верьте первому впечатлению и каждому слову. В этом году молчание, осторожность и наблюдательность принесут больше пользы, чем активные действия и спешка.
Императрица — 3
Императрица — это год роста и изобилия
В такой год возможен рост дохода, особенно если он связан с тем, что приносит радость: красотой, творчеством, заботой, «душевными» проектами. Усиливается фокус на теле, внешности, доме, комфорте. Благоприятное время для беременности, планирования семьи или рождения нового «детища» — проекта, идеи, дела, в которое вложена душа.
Императрица часто приносит улучшение условий жизни: переезд, ремонт, обновление пространства. Появляются подарки, поддержка, внимание со стороны людей — к вам могут тянуться сильнее обычного. Возможен рост популярности, появление поклонников, больше тепла и заботы вокруг. Это год, когда жизнь буквально может вас баловать.
Но у этой энергии есть и теневая сторона. Возможны лень, зависимость от комфорта, переедание, перерасход ресурсов, желание «просто наслаждаться», забыв о балансе.
Совет года: заботьтесь о себе, но не уходите в пассивность, вкладывайтесь в то, что вы хотите вырастить, и бережно относитесь к своим ресурсам.
Император — 4
Император — год структуры и власти
Это период, когда жизнь требует порядка, четких правил и взрослой позиции. Усиливается тема карьеры, статуса и взаимодействия с руководством или государственными структурами. Возможны повышение, смена управленческой роли, оформление бизнеса, решение юридических вопросов, покупка недвижимости. Возрастает ответственность, появляется необходимость наводить порядок — в делах, финансах, документах и границах.
В году Императора может проявляться фигура контроля: начальник, отец, система, закон. Это время серьезности и дисциплины, где эмоций меньше, а обязанностей больше. Теневая сторона — жесткость, давление, конфликты с авторитетами и ощущение, что радости стало меньше.
Совет года: принимайте ответственность осознанно и выстраивайте четкие границы. Важно быть взрослым и собранным, но не превращаться в жесткого контролера — оставляйте место гибкости, иначе давление и конфликты будут нарастать.
Иерофант — 5
Иерофант — год обучения и ценностей
В это время часто появляются наставники, начинается или завершается обучение, оформляются дипломы и статусы. Возможен духовный поиск, пересмотр убеждений, вопросы веры и совести. Год нередко приносит официоз: брак, союзы, договоренности, признание определенного статуса.
Теневая сторона — фанатизм, зависимость от чужого мнения, страх сделать шаг в сторону от «правильного». Важно слушать учителей, но не терять собственный внутренний ориентир.
Совет года: учитесь и слушайте наставников, но проверяйте всё через свои ценности. Делайте выбор по совести, не из страха ошибиться и не из слепой веры в авторитеты.
Влюбленные — 6
Влюбленные — это год судьбоносного выбора
Если у вас по расчетам получилась шестерка, 2026 год может поставить перед вами важные решения, которые будут влиять на ближайшие годы. Придется выбирать между людьми, путями, возможностями — от самых маленьких до серьезных.
В этот период возможны новые отношения, сильная влюбленность, эмоциональные качели и кризисы в паре. Может возникнуть риск любовных треугольников, ситуации двойной жизни или метания между «правильным» и желанным. Год побуждает определяться, принимать решения, которые требуют смелости и честности с самим собой.
Совет года: не откладывайте выбор, не избегайте ответственности за свои чувства и действия. Этот год учит слушать сердце, но при этом сохранять ясность ума, чтобы судьбоносные решения приносили развитие, а не хаос.
Колесница — 7
Колесница — это год движения и рывков
Год не оставит возможности сидеть на месте: жизнь будет подталкивать к действию и требовать быстрого реагирования. Это период, когда можно добиться мощного прорыва, но только через личные усилия и внутреннюю дисциплину.
Новый год может принести переезды, путешествия, резкие перемены, смену города или даже страны. Высока вероятность карьерного рывка, побед в конкуренции и ситуаций, где важно быстро принимать решения и брать ответственность на себя. Темп жизни заметно ускоряется, а события развиваются стремительно, нет времени долго думать.
Однако у Колесницы есть и теневая сторона: спешка может привести к выгоранию, конфликтам или эмоциональным и физическим перегрузкам.
Совет года: держите курс и не распыляйтесь. Четкая цель, собранность и умение управлять своей энергией помогут превратить этот динамичный год во время побед, а не хаоса.
Справедливость — 8
Справедливость — это год кармы
От вас вселенная будет требовать предельной честности — прежде всего с собой. Особенно важно поступать по совести, потому что любое действие, хорошее или плохое, будет возвращаться вдвойне.
Год часто приносит возврат незавершенных историй: могут напомнить о себе старые друзья, бывшие партнеры или давние конфликты. Активизируются юридические вопросы — суды, раздел имущества, оформление документов, браки и разводы. Это время, когда приходится расплачиваться за прошлые решения или, наоборот, получать заслуженную награду.
Вместе с этим возможна жесткость к себе, страх ошибок, внутреннее самоосуждение и повышенная ответственность за каждый шаг.
Совет года: выбирайте честность и ясность. Четкие договоренности, соблюдение правил и внутренняя справедливость помогут пройти этот год с ощущением, что всё происходит правильно и по заслугам.
Отшельник — 9
Отшельник — год уединения
Это время, когда необходимо переосмыслить всё, что у вас было до этого. Сделать выводы из всех прошедших ситуаций и событий. А также обдумать и структурировать план дальнейших действий.⠀
Усиливается потребность в тишине, дистанции от людей, работе в одиночку. Возможны завершения контактов, расставания, смена приоритетов и поиск глубинного смысла.
Теневая сторона года — чувство одиночества, изоляция, закрытость. Важно помнить, что это уединение нужно не для бегства, а для внутреннего роста.
Совет года: не бойтесь уединения — используйте его для честного диалога с собой. Важно не закрываться от мира полностью, а осознанно выбрать тишину как ресурс, а не как изоляцию.
Колесо Фортуны — 10
Колесо Фортуны — год резких поворотов
Это период судьбоносных событий и возвратов. Фортуна — не столько про удачу, сколько про движение цикла: могут возвращаться прошлые ситуации, люди и незакрытые истории, включая бывшие отношения. Планы могут резко меняться, рушиться или неожиданно приводить к новому курсу.
В году возможны неожиданные предложения, резкие перемены, удачные случайности и судьбоносные встречи. Часто возникает ощущение «так сложилось» или «так было нужно» — будто события разворачиваются сами, вне полного контроля.
Вместе с этим возможен хаос, потеря ориентиров, пассивность и ожидание, что всё решится без вашего участия.
Совет года: принимайте изменения и будьте гибкими. Не цепляйтесь за старые планы — лучше ловить момент и использовать повороты судьбы в свою пользу.
Сила — 11
Сила — год внутреннего укрепления
Это период, когда многое достигается не рывком, а через внутреннюю устойчивость и работу с собой. Год может сталкивать со страхами — иногда именно с теми, от которых вы долго уходили. Через это приходит рост, исцеление и ощущение собственной опоры как на физическом, так и на эмоциональном уровне.
В течение года возможны проверки на выдержку, ситуации, где важно действовать мягко, а не давить. Усиливается тема управления эмоциями: подавленная агрессия может выходить наружу, если ее игнорировать. Возможны эмоциональные всплески, внутреннее сопротивление, попытка «переломить» себя силой.
Совет года: выбирайте мягкую силу. Работайте со страхами и эмоциями осознанно, не подавляя их, а направляя в конструктив — через заботу о теле, психике и границах.
Повешенный — 12
Повешенный — год паузы, ожидания и переосмысления
Год может ощущаться как зависшее состояние. Процессы замедляются, планы откладываются, а привычные способы действий перестают работать. Возможны задержки во всех сферах, ощущение, что вы идете «не туда», зависшие проекты и необходимость чем-то жертвовать ради будущих изменений.
Этот период разворачивает внимание внутрь: меняются взгляды, ценности, появляется потребность иначе посмотреть на свою жизнь и решения. Внешне может казаться, что ничего не происходит, но внутри идет глубокая работа.
Теневая сторона года — уход в позицию жертвы, апатию и ощущение беспомощности.
Совет года: не сопротивляйтесь паузе. Используйте это время для переосмысления и смены угла зрения, не застревая в жалости к себе: именно остановка сейчас готовит почву для дальнейшего движения.
Смерть — 13
Смерть — год радикальной трансформации
Этот Аркан не про физический конец, а про завершение старого и рождение нового. Год может принести резкие и необратимые перемены: расставания, разводы, увольнения, закрытие проектов, смену идентичности. Часто возникает тема обнуления и начала новой главы, возможны переезды — в другую квартиру, город или даже страну.
Всё, что отжило и больше не работает, уходит. Процессы завершаются окончательно, без возможности «вернуться как было».
Теневая сторона года — страх перемен и попытки удержать мертвое. Если сопротивляться, жизнь может забирать это силой, через кризисные ситуации.
Совет года: отпускайте осознанно. Чем быстрее вы позволите старому уйти, тем мягче пройдет трансформация и тем быстрее освободится место для нового этапа жизни.
Умеренность — 14
Умеренность — год восстановления
Это период мягкого исцеления и возвращения баланса. Год хорошо подходит для лечения, терапии, массажа, заботы о теле и психике — восстановление дается легче, чем в другие периоды. После кризисов приходит стабилизация, спокойствие и ощущение, что жизнь постепенно выравнивается.
Все процессы идут медленно и без резких скачков. Быстрых прорывов ждать не стоит, зато есть возможность шаг за шагом укрепить фундамент и набраться сил. Это время плавного роста и гармонизации.
Важно учитывать, что из-за спокойного темпа может появляться ощущение растянутости и откладывания решений.
Совет года: не торопите события. Используйте этот период для восстановления и выстраивания баланса — устойчивый результат сейчас важнее скорости.
Аркан — 15
15 — это год искушений
Если по расчету у вас выпало пятнадцать, 2026-й проверит вашу честность с собой и способность выдерживать соблазны. Жизнь будет испытывать на прочность, ставя перед вами ситуации, где легко поддаться слабостям.
Вместе с тем год открывает много возможностей: можно заработать больше, испытать страсть, реализовать желания. Но есть риск впасть в зависимости — финансовые, эмоциональные или психологические. Важны осторожность с кредитами, избегание токсичных связей и манипуляций, а также внимательность к собственной теневой стороне: агрессии, зависти и самообману.
Совет года: используйте энергию искушений для роста, а не для разрушения. Контролируйте желания и выбирайте честность — это позволит пройти год с пользой и минимизировать риски.
Башня — 16
Башня — это год слома иллюзий и переворота жизни
Год принесет резкие кризисы, разрушение планов и внезапные разрывы — в отношениях, на работе или в личных проектах. Всё, что строилось на лжи, будет рушиться, а скрытые правды выйдут наружу.
Вместе с тем возможно сопротивление переменам: попытки удержать старое окажутся бесполезными. Потери работы, разрушение иллюзий, шоковые ситуации — часть трансформации.
Совет года: примите перемены как необходимый этап роста. Отпускание старого открывает дорогу новому и помогает выйти из года обновленным.
Звезда — 17
Звезда — год надежды и предназначения
Если по расчету у вас выпала семнадцатая карта, 2026-й станет временем вдохновения и поддержки. Вас может настичь сильный поток идей и ощущение, что кто-то или что-то помогает двигаться вперед. Появятся новые мечты, которые вы реально сможете воплотить в ближайшие годы, а также возможности раскрыть свои таланты.
Теневая сторона года — риск слишком идеализировать происходящее или ждать «чуда» без действий.
Совет года: используйте поддержку и вдохновение активно. Действуйте смело, чтобы мечты превращались в реальность, и позволяйте себе верить в свои силы.
Луна — 18
Луна — год подсознания
Этот аркан станет временем работы с внутренними процессами и глубоких эмоциональных переживаний. В этом году могут всплывать ваши страхи, часто проявляться иллюзии и склонность «надевать розовые очки». Усилится чувствительность, появятся тайны и родовые темы, а внутренние переживания будут особенно острыми.
Теневая сторона года — тревожность, самообман и уход в фантазии, склонность застревать в неразрешенных внутренних конфликтах.
Совет года: обращайте внимание на свои эмоции и сигналы подсознания. Работа с внутренним миром поможет распознать иллюзии и справиться с тревогой, создавая основу для будущих изменений.
Солнце — 19
Солнце — год радости и успеха
Если по расчету у вас выпала девятнадцатая карта, 2026-й обещает быть временем счастья, признания и достижения целей. Этот Аркан приносит любовь, свадьбы, беременность, успехи в работе и личной жизни. Всё, к чему вы приложите усилия, может воплотиться в реальность.
В году будет много энергии, желание делиться и создавать, но теневая сторона — гордыня и риск выгорания.
Совет года: используйте период для реализации планов и радости, но следите за балансом сил и не теряйте связь с реальностью.
Суд — 20
Суд — год пробуждения
Новый год станет временем кармических развязок и судьбоносных решений. Аркан открывает путь к предназначению, помогает закрыть старые циклы и завершить ненужные дела.
Вместе с этим могут возникнуть страхи перемен и сопротивление новому.
Совет года: принимайте важные решения осознанно, закрывайте прошлое и смело двигайтесь к своему пути, не откладывая действия.
Мир — 21
Мир — год реализации
Этот Аркан обещает год, когда усилия прошлого приносят свои плоды. Наступает момент завершения большого жизненного этапа, и вы можете ощутить признание за свой труд, таланты и достижения.
В делах вы увидите первые результаты, а для некоторых это будут по-настоящему масштабные достижения. Проекты, которые долго развивались, наконец обретут форму, а ваши идеи начнут воплощаться в жизнь.
Теневая сторона года — чувство перегрузки и чрезмерной ответственности. Иногда успех может восприниматься как стресс, а желание всем угодить — мешать наслаждаться достижениями.
Совет года: фокусируйтесь на своих приоритетах, берите только те задачи, которые реально важны, и не бойтесь делегировать.
Шут — 22
Шут — год обнуления
Это время новых начал и неожиданных поворотов судьбы. Год может принести чувство полной свободы, желание отказаться от старых ролей и привычной идентичности. Это время спонтанных решений, приключений, путешествий и открытий — когда события разворачиваются вне строгого плана, а жизнь подбрасывает новые возможности.
Теневая сторона года — риск инфантильности и безответственности. Легкомысленное отношение к обязанностям, поспешные решения или стремление избежать ответственности могут обернуться потерями и разочарованиями.
Совет года: воспринимайте изменения как шанс начать с чистого листа, но сочетайте спонтанность с осознанностью.