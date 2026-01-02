НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Что произойдет с вами в 2026 году: смотрим вместе с астрологом

Что произойдет с вами в 2026 году: смотрим вместе с астрологом

Всё дело в вашей дате рождения

257
Мария Кузнецова рассчитала личный аркан года | Источник: Полина Авдошина, Мария Кузнецова / V1.RUМария Кузнецова рассчитала личный аркан года | Источник: Полина Авдошина, Мария Кузнецова / V1.RU

Мария Кузнецова рассчитала личный аркан года

Источник:

Полина Авдошина, Мария Кузнецова / V1.RU

Для каждого человека 2026 год проходит под влиянием личного аркана — числа от 1 до 22, которое рассчитывается по дате рождения и году прогноза. Этот аркан задает ключевые темы года: от карьерных рывков и судьбоносных решений до пауз, кризисов и глубоких внутренних трансформаций. Астролог, таролог, нумеролог, хиромант и проводник игры «Лила» Мария Кузнецова рассказала нашим коллегам из издания V1.RU, как самостоятельно рассчитать свой аркан на 2026 год и что он может рассказать о ближайшем будущем.

Первоначально нужно рассчитать личный аркан года⁣⁣. Для этого надо сложить день и месяц рождения, а также год прогноза. Если получилось больше 22, то складываем цифры, пока не получится число от 1 до 22.⁣⁣ Пример: 28 → 2 + 8 = 10 или 35 → 3 + 5 = 8⁣⁣.⠀

— Для примера возьмем дату рождения 23 августа, — говорит астролог Мария Кузнецова. — Складываем день и месяц: 2 + 3 + 0 + 8 = 13⁣⁣, затем складываем цифры 2026 года: 2 + 0 + 2 + 6 = 10⁣⁣. Всё вместе: 13 + 10 = 23⁣⁣. Число 23 больше 22, значит, мы складываем его между собой: 2 + 3 = 5⁣⁣. Итого: личный аркан 2026 = 5 (Иерофант)⁣.⁣⠀

Теперь, когда вы рассчитали аркан на 2026 год, можно посмотреть расшифровку личных арканов года от Марии Кузнецовой.

  1. Маг — 1
  2. Жрица — 2
  3. Императрица — 3
  4. Император — 4
  5. Иерофант — 5
  6. Влюбленные — 6
  7. Колесница — 7
  8. Справедливость — 8
  9. Отшельник — 9
  10. Колесо Фортуны — 10
  11. Сила — 11
  12. Повешенный — 12
  13. Смерть — 13
  14. Умеренность — 14
  15. Аркан — 15
  16. Башня — 16
  17. Звезда — 17
  18. Луна — 18
  19. Солнце — 19
  20. Суд — 20
  21. Мир — 21
  22. Шут — 22
1

Маг — 1

Аркан Маг | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Маг | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Маг

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Маг — это начало нового этапа

Если у вас получилась единица, то для вас это год начала чего-то нового и прекрасного, личной инициативы, вы выходите в активную жизненную позицию.⁣⁣⠀

⁣Вам ничего не будет течь в руки просто так, но если вы приложите усилия, то получите всё, о чем мечтали.⁣⁣⠀

⁣⁣Но также могут быть потери из-за манипуляций, обманы, самообман, можете надевать на себя розовые очки, а также ⁣⁣есть риск ощущения, что энергия уходит в пустоту.

Совет года: занимайтесь предпринимательством или фрилансом. Наем заберет силы — будет мощное выгорание.

2

Жрица — 2

Аркан Жрица | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Жрица | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Жрица

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Жрица — это год скрытых процессов

Если у вас по расчетам получилась двойка, 2026 год может пройти под знаком тишины, наблюдения и ожидания. Многое будет происходить не напрямую: через намеки, полутона, сны и интуитивные ощущения. Может усилиться чувствительность: вы начнете замечать больше, чем другие, ловить знаки, предчувствовать события еще до того, как они станут очевидными.

В этот период возможны тайные разговоры, недосказанность, ситуации, где важно не торопиться с выводами и словами. А иногда и вы сами рискуете обманывать себя, предпочитая не замечать очевидного. Есть риск застрять в ожидании, бояться выйти в проявленность, долго ждать решения, которое никак не приходит.

Совет года: внимательно читайте документы, не верьте первому впечатлению и каждому слову. В этом году молчание, осторожность и наблюдательность принесут больше пользы, чем активные действия и спешка.

3

Императрица — 3

Аркан Императрица | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Императрица | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Императрица

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Императрица — это год роста и изобилия

В такой год возможен рост дохода, особенно если он связан с тем, что приносит радость: красотой, творчеством, заботой, «душевными» проектами. Усиливается фокус на теле, внешности, доме, комфорте. Благоприятное время для беременности, планирования семьи или рождения нового «детища» — проекта, идеи, дела, в которое вложена душа.

Императрица часто приносит улучшение условий жизни: переезд, ремонт, обновление пространства. Появляются подарки, поддержка, внимание со стороны людей — к вам могут тянуться сильнее обычного. Возможен рост популярности, появление поклонников, больше тепла и заботы вокруг. Это год, когда жизнь буквально может вас баловать.

Но у этой энергии есть и теневая сторона. Возможны лень, зависимость от комфорта, переедание, перерасход ресурсов, желание «просто наслаждаться», забыв о балансе.

Совет года: заботьтесь о себе, но не уходите в пассивность, вкладывайтесь в то, что вы хотите вырастить, и бережно относитесь к своим ресурсам.

4

Император — 4

Аркан Император | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Император | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Император

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Император — год структуры и власти

Это период, когда жизнь требует порядка, четких правил и взрослой позиции. Усиливается тема карьеры, статуса и взаимодействия с руководством или государственными структурами. Возможны повышение, смена управленческой роли, оформление бизнеса, решение юридических вопросов, покупка недвижимости. Возрастает ответственность, появляется необходимость наводить порядок — в делах, финансах, документах и границах.

В году Императора может проявляться фигура контроля: начальник, отец, система, закон. Это время серьезности и дисциплины, где эмоций меньше, а обязанностей больше. Теневая сторона — жесткость, давление, конфликты с авторитетами и ощущение, что радости стало меньше.

Совет года: принимайте ответственность осознанно и выстраивайте четкие границы. Важно быть взрослым и собранным, но не превращаться в жесткого контролера — оставляйте место гибкости, иначе давление и конфликты будут нарастать.

5

Иерофант — 5

Аркан Иерофант | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Иерофант | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Иерофант

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Иерофант — год обучения и ценностей

В это время часто появляются наставники, начинается или завершается обучение, оформляются дипломы и статусы. Возможен духовный поиск, пересмотр убеждений, вопросы веры и совести. Год нередко приносит официоз: брак, союзы, договоренности, признание определенного статуса.

Теневая сторона — фанатизм, зависимость от чужого мнения, страх сделать шаг в сторону от «правильного». Важно слушать учителей, но не терять собственный внутренний ориентир.

Совет года: учитесь и слушайте наставников, но проверяйте всё через свои ценности. Делайте выбор по совести, не из страха ошибиться и не из слепой веры в авторитеты.

6

Влюбленные — 6

Аркан Влюбленные | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Влюбленные | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Влюбленные

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Влюбленные — это год судьбоносного выбора

Если у вас по расчетам получилась шестерка, 2026 год может поставить перед вами важные решения, которые будут влиять на ближайшие годы. Придется выбирать между людьми, путями, возможностями — от самых маленьких до серьезных.

В этот период возможны новые отношения, сильная влюбленность, эмоциональные качели и кризисы в паре. Может возникнуть риск любовных треугольников, ситуации двойной жизни или метания между «правильным» и желанным. Год побуждает определяться, принимать решения, которые требуют смелости и честности с самим собой.

Совет года: не откладывайте выбор, не избегайте ответственности за свои чувства и действия. Этот год учит слушать сердце, но при этом сохранять ясность ума, чтобы судьбоносные решения приносили развитие, а не хаос.

7

Колесница — 7

Аркан Колесница | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Колесница | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Колесница

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Колесница — это год движения и рывков

Год не оставит возможности сидеть на месте: жизнь будет подталкивать к действию и требовать быстрого реагирования. Это период, когда можно добиться мощного прорыва, но только через личные усилия и внутреннюю дисциплину.

Новый год может принести переезды, путешествия, резкие перемены, смену города или даже страны. Высока вероятность карьерного рывка, побед в конкуренции и ситуаций, где важно быстро принимать решения и брать ответственность на себя. Темп жизни заметно ускоряется, а события развиваются стремительно, нет времени долго думать.

Однако у Колесницы есть и теневая сторона: спешка может привести к выгоранию, конфликтам или эмоциональным и физическим перегрузкам.

Совет года: держите курс и не распыляйтесь. Четкая цель, собранность и умение управлять своей энергией помогут превратить этот динамичный год во время побед, а не хаоса.

8

Справедливость — 8

Аркан Справедливость | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Справедливость | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Справедливость

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Справедливость — это год кармы

От вас вселенная будет требовать предельной честности — прежде всего с собой. Особенно важно поступать по совести, потому что любое действие, хорошее или плохое, будет возвращаться вдвойне.

Год часто приносит возврат незавершенных историй: могут напомнить о себе старые друзья, бывшие партнеры или давние конфликты. Активизируются юридические вопросы — суды, раздел имущества, оформление документов, браки и разводы. Это время, когда приходится расплачиваться за прошлые решения или, наоборот, получать заслуженную награду.

Вместе с этим возможна жесткость к себе, страх ошибок, внутреннее самоосуждение и повышенная ответственность за каждый шаг.

Совет года: выбирайте честность и ясность. Четкие договоренности, соблюдение правил и внутренняя справедливость помогут пройти этот год с ощущением, что всё происходит правильно и по заслугам.

9

Отшельник — 9

Аркан Отшельник | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Отшельник | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Отшельник

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Отшельник — год уединения

Это время, когда необходимо переосмыслить всё, что у вас было до этого. Сделать выводы из всех прошедших ситуаций и событий. А также обдумать и структурировать план дальнейших действий.⁣⁣⠀

Усиливается потребность в тишине, дистанции от людей, работе в одиночку. Возможны завершения контактов, расставания, смена приоритетов и поиск глубинного смысла.

Теневая сторона года — чувство одиночества, изоляция, закрытость. Важно помнить, что это уединение нужно не для бегства, а для внутреннего роста.

Совет года: не бойтесь уединения — используйте его для честного диалога с собой. Важно не закрываться от мира полностью, а осознанно выбрать тишину как ресурс, а не как изоляцию.

10

Колесо Фортуны — 10

Аркан Колесо Фортуны | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Колесо Фортуны | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Колесо Фортуны

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Колесо Фортуны — год резких поворотов

Это период судьбоносных событий и возвратов. Фортуна — не столько про удачу, сколько про движение цикла: могут возвращаться прошлые ситуации, люди и незакрытые истории, включая бывшие отношения. Планы могут резко меняться, рушиться или неожиданно приводить к новому курсу.

В году возможны неожиданные предложения, резкие перемены, удачные случайности и судьбоносные встречи. Часто возникает ощущение «так сложилось» или «так было нужно» — будто события разворачиваются сами, вне полного контроля.

Вместе с этим возможен хаос, потеря ориентиров, пассивность и ожидание, что всё решится без вашего участия.

Совет года: принимайте изменения и будьте гибкими. Не цепляйтесь за старые планы — лучше ловить момент и использовать повороты судьбы в свою пользу.

11

Сила — 11

Аркан Сила | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Сила | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Сила

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Сила — год внутреннего укрепления

Это период, когда многое достигается не рывком, а через внутреннюю устойчивость и работу с собой. Год может сталкивать со страхами — иногда именно с теми, от которых вы долго уходили. Через это приходит рост, исцеление и ощущение собственной опоры как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

В течение года возможны проверки на выдержку, ситуации, где важно действовать мягко, а не давить. Усиливается тема управления эмоциями: подавленная агрессия может выходить наружу, если ее игнорировать. Возможны эмоциональные всплески, внутреннее сопротивление, попытка «переломить» себя силой.

Совет года: выбирайте мягкую силу. Работайте со страхами и эмоциями осознанно, не подавляя их, а направляя в конструктив — через заботу о теле, психике и границах.

12

Повешенный — 12

Аркан Повешенный | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Повешенный | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Повешенный

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Повешенный — год паузы, ожидания и переосмысления

Год может ощущаться как зависшее состояние. Процессы замедляются, планы откладываются, а привычные способы действий перестают работать. Возможны задержки во всех сферах, ощущение, что вы идете «не туда», зависшие проекты и необходимость чем-то жертвовать ради будущих изменений.

Этот период разворачивает внимание внутрь: меняются взгляды, ценности, появляется потребность иначе посмотреть на свою жизнь и решения. Внешне может казаться, что ничего не происходит, но внутри идет глубокая работа.

Теневая сторона года — уход в позицию жертвы, апатию и ощущение беспомощности.

Совет года: не сопротивляйтесь паузе. Используйте это время для переосмысления и смены угла зрения, не застревая в жалости к себе: именно остановка сейчас готовит почву для дальнейшего движения.

13

Смерть — 13

Аркан Смерть | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Смерть | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Смерть

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Смерть — год радикальной трансформации

Этот Аркан не про физический конец, а про завершение старого и рождение нового. Год может принести резкие и необратимые перемены: расставания, разводы, увольнения, закрытие проектов, смену идентичности. Часто возникает тема обнуления и начала новой главы, возможны переезды — в другую квартиру, город или даже страну.

Всё, что отжило и больше не работает, уходит. Процессы завершаются окончательно, без возможности «вернуться как было».

Теневая сторона года — страх перемен и попытки удержать мертвое. Если сопротивляться, жизнь может забирать это силой, через кризисные ситуации.

Совет года: отпускайте осознанно. Чем быстрее вы позволите старому уйти, тем мягче пройдет трансформация и тем быстрее освободится место для нового этапа жизни.

14

Умеренность — 14

Аркан Умеренность | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Умеренность | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Умеренность

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Умеренность — год восстановления

Это период мягкого исцеления и возвращения баланса. Год хорошо подходит для лечения, терапии, массажа, заботы о теле и психике — восстановление дается легче, чем в другие периоды. После кризисов приходит стабилизация, спокойствие и ощущение, что жизнь постепенно выравнивается.

Все процессы идут медленно и без резких скачков. Быстрых прорывов ждать не стоит, зато есть возможность шаг за шагом укрепить фундамент и набраться сил. Это время плавного роста и гармонизации.

Важно учитывать, что из-за спокойного темпа может появляться ощущение растянутости и откладывания решений.

Совет года: не торопите события. Используйте этот период для восстановления и выстраивания баланса — устойчивый результат сейчас важнее скорости.

15

Аркан — 15

Аркан, изображение и название которого всецело осуждается и порицается в России | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан, изображение и название которого всецело осуждается и порицается в России | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан, изображение и название которого всецело осуждается и порицается в России

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

15 — это год искушений

Если по расчету у вас выпало пятнадцать, 2026-й проверит вашу честность с собой и способность выдерживать соблазны. Жизнь будет испытывать на прочность, ставя перед вами ситуации, где легко поддаться слабостям.

Вместе с тем год открывает много возможностей: можно заработать больше, испытать страсть, реализовать желания. Но есть риск впасть в зависимости — финансовые, эмоциональные или психологические. Важны осторожность с кредитами, избегание токсичных связей и манипуляций, а также внимательность к собственной теневой стороне: агрессии, зависти и самообману.

Совет года: используйте энергию искушений для роста, а не для разрушения. Контролируйте желания и выбирайте честность — это позволит пройти год с пользой и минимизировать риски.

16

Башня — 16

Аркан Башня | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Башня | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Башня

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Башня — это год слома иллюзий и переворота жизни

Год принесет резкие кризисы, разрушение планов и внезапные разрывы — в отношениях, на работе или в личных проектах. Всё, что строилось на лжи, будет рушиться, а скрытые правды выйдут наружу.

Вместе с тем возможно сопротивление переменам: попытки удержать старое окажутся бесполезными. Потери работы, разрушение иллюзий, шоковые ситуации — часть трансформации.

Совет года: примите перемены как необходимый этап роста. Отпускание старого открывает дорогу новому и помогает выйти из года обновленным.

17

Звезда — 17

Аркан Звезда | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Звезда | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Звезда

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Звезда — год надежды и предназначения

Если по расчету у вас выпала семнадцатая карта, 2026-й станет временем вдохновения и поддержки. Вас может настичь сильный поток идей и ощущение, что кто-то или что-то помогает двигаться вперед. Появятся новые мечты, которые вы реально сможете воплотить в ближайшие годы, а также возможности раскрыть свои таланты.

Теневая сторона года — риск слишком идеализировать происходящее или ждать «чуда» без действий.

Совет года: используйте поддержку и вдохновение активно. Действуйте смело, чтобы мечты превращались в реальность, и позволяйте себе верить в свои силы.

18

Луна — 18

Аркан Луна | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Луна | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Луна

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Луна — год подсознания

Этот аркан станет временем работы с внутренними процессами и глубоких эмоциональных переживаний. В этом году могут всплывать ваши страхи, часто проявляться иллюзии и склонность «надевать розовые очки». Усилится чувствительность, появятся тайны и родовые темы, а внутренние переживания будут особенно острыми.

Теневая сторона года — тревожность, самообман и уход в фантазии, склонность застревать в неразрешенных внутренних конфликтах.

Совет года: обращайте внимание на свои эмоции и сигналы подсознания. Работа с внутренним миром поможет распознать иллюзии и справиться с тревогой, создавая основу для будущих изменений.

19

Солнце — 19

Аркан Солнце | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Солнце | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Солнце

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Солнце — год радости и успеха

Если по расчету у вас выпала девятнадцатая карта, 2026-й обещает быть временем счастья, признания и достижения целей. Этот Аркан приносит любовь, свадьбы, беременность, успехи в работе и личной жизни. Всё, к чему вы приложите усилия, может воплотиться в реальность.

В году будет много энергии, желание делиться и создавать, но теневая сторона — гордыня и риск выгорания.

Совет года: используйте период для реализации планов и радости, но следите за балансом сил и не теряйте связь с реальностью.

20

Суд — 20

Аркан Суд | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Суд | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Суд

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Суд — год пробуждения

Новый год станет временем кармических развязок и судьбоносных решений. Аркан открывает путь к предназначению, помогает закрыть старые циклы и завершить ненужные дела.

Вместе с этим могут возникнуть страхи перемен и сопротивление новому.

Совет года: принимайте важные решения осознанно, закрывайте прошлое и смело двигайтесь к своему пути, не откладывая действия.

21

Мир — 21

Аркан Мир | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Мир | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Мир

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Мир — год реализации

Этот Аркан обещает год, когда усилия прошлого приносят свои плоды. Наступает момент завершения большого жизненного этапа, и вы можете ощутить признание за свой труд, таланты и достижения.

В делах вы увидите первые результаты, а для некоторых это будут по-настоящему масштабные достижения. Проекты, которые долго развивались, наконец обретут форму, а ваши идеи начнут воплощаться в жизнь.

Теневая сторона года — чувство перегрузки и чрезмерной ответственности. Иногда успех может восприниматься как стресс, а желание всем угодить — мешать наслаждаться достижениями.

Совет года: фокусируйтесь на своих приоритетах, берите только те задачи, которые реально важны, и не бойтесь делегировать.

22

Шут — 22

Аркан Шут | Источник: Арина Рязанова / V1.RUАркан Шут | Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Аркан Шут

Источник:

Арина Рязанова / V1.RU

Шут — год обнуления

Это время новых начал и неожиданных поворотов судьбы. Год может принести чувство полной свободы, желание отказаться от старых ролей и привычной идентичности. Это время спонтанных решений, приключений, путешествий и открытий — когда события разворачиваются вне строгого плана, а жизнь подбрасывает новые возможности.

Теневая сторона года — риск инфантильности и безответственности. Легкомысленное отношение к обязанностям, поспешные решения или стремление избежать ответственности могут обернуться потерями и разочарованиями.

Совет года: воспринимайте изменения как шанс начать с чистого листа, но сочетайте спонтанность с осознанностью.

Арина РязановаАрина Рязанова
Арина Рязанова
