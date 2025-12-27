«Своими глазами видел воронку». Огромный змей, вход в иной мир и другие опасности: где правда, а где вымысел в мифах об озере Чаны

Озеро Чаны — остаток древнего моря в Сибири или врата в мир духов? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Здесь можно заблудиться в лабиринте плесов, стать добычей таинственного монстра, а то и попасть в гигантскую воронку и провалиться в мир духов. Жители окрестностей озера Чаны передают эти истории из поколения в поколение. Гигантский изменчивый водоем на границе Новосибирской области притягивает не только рыбаков, но и любителей мистики. NGS.RU собрал самые жуткие легенды об этом месте и попытался найти им рациональное объяснение.

Чановский змей

Озеро Чаны находится примерно в 310 километрах к юго-западу от Новосибирска, близ границы с Казахстаном. Название произошло из тюркского языка: «чан» — «большой сосуд». Озеро действительно как чан — огромное, считается самым большим в Западной Сибири. Местные жители называют Чаны древним морем.

С озером связано множество мифов и легенд. Самая популярная — о подводном чудовище, Чановском змее. Якобы рептилия обитает в глубинах водоема, переворачивает лодки и проглатывает рыбаков и желающих искупаться. Интерес к легенде возрос в период с 2007 по 2019 год, когда люди тонули в Чанах с завидной регулярностью. И всех их, разумеется, утащило на дно чудище.

Есть несколько версий, объясняющих происхождение монстра: от чудом выжившего плезиозавра до завезенной из Азии саламандры. Скептики же уверяют, что за монстра испуганный народ принимает скопления водорослей, сцепленные коряги или сазанов.

Несмотря на весь скепсис, в 1997 году археологи при раскопках древнего поселения обнаружили артефакты с изображением гигантского змеевидного ящера, датируемые VI–VII веком до н. э. А в 1702 году на озере было основано рыбацкое поселение, которое просуществовало всего пять лет и опустело по неизвестным причинам. Не змей ли их всех утащил?

Площадь озера — 200 кв. км, длина — 21,5 км, ширина — 12 км, а средняя глубина всего 1,4 метра Источник: Алина Скитович

Кандидат биологических наук Алексей Яновский признал, что Чаны — очень интересный водоем со сравнительно пресной частью в Малых Чанах и солоноватой — в Больших. Он рассказал, что у озера была и очень соленая часть, Юдинский плес, но к началу 1970-х ее отгородили от Больших Чанов дамбой, и она практически полностью высохла.

Впрочем, несмотря на необычное сочетание почти всех видов воды в одном водоеме, в неведомого змея в нем биолог не верит.

«Озеро Чаны в целом — мелководный водоем, который во многих местах зимой промерзает до дна. Даже обитающие там рыбы вынуждены искать самые глубокие места — так называемые зимовальные ямы, — чтобы пережить зиму. Так что ни о каких водных или плавающих динозаврах в озере Чаны говорить не приходится», — объяснил эксперт.

О мифе про змея в озере Чаны активно говорили на канале «Рен-ТВ», ссылаясь на уже упомянутого выше плезиозавра. Гипотезу тогда опроверг и кандидат геолого-минералогических наук Андрей Ядренкин.

«Для мифа о чудовище нет никаких оснований, потому что озеро Чаны возникло на месте низин в степи, болот и мелких озер не более четырех тысяч лет назад, тогда как ихтиозавры, плезиозавры и прочие существа вымерли 65 миллионов лет назад. Данные палеогеологических исследований исключают их обитание в районе озера Чаны в течение всей истории существования планеты Земля», — заверил эксперт.

Научный сотрудник добавляет, что последний раз море с плезиозаврами на юге Западной Сибири существовало в ранней юре (190 миллионов лет назад).

«А последний раз море на этой территории было в позднем палеогене (35–37 миллионов лет назад), но ящеров уже не было, они вымерли 65 миллионов лет назад», — уточнил Андрей Ядренкин.

Озерные легенды

Озеро Чаны — место с суровой и величественной природой, требующее уважения и осторожности (а то мало ли что…) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если вы думаете, что чановцы ограничились змеем, то вы ошибаетесь. Местный фольклор ушел далеко за пределы сказаний о чудовищах — и чем дальше, тем интереснее.

Блуждающие острова и топкие берега

Уровень воды в озере Чаны периодически меняется (впрочем, это свойственно и многим другим озерам). Берега во многих местах — это зыбучие трясины, а некоторые острова и в самом деле могут менять очертания или перемещаться из-за ветров и эрозии. Это породило мифы о живом коварном озере, которое затягивает неосторожных путников.

Аномальная зона и пропавшие люди

Из-за сложного рельефа, болот и внезапных штормов на Чанах действительно периодически пропадают рыбаки и туристы. Это дало почву для сравнений озера с Бермудским треугольником. Рассказывают о внезапных туманах, сбоях навигации и ощущении потери времени. Вероятнее всего, это сочетание человеческого фактора, суровой природы и самовнушения на основе уже известных страшных историй.

Легенда о золоте Колчака

Куда же без Александра Васильевича? Как и многие сибирские места, Чаны овеяны легендами о спрятанных сокровищах адмирала Колчака. Якобы часть золотого запаса России могли утопить в озере или спрятать на одном из его островов при отступлении Белой армии. Никаких доказательств этому нет, но легенда живет и привлекает кладоискателей.

Древние курганы и проклятие

На берегах и островах озера есть археологические памятники: древние курганы и поселения. Это порождает истории о «духах места» и проклятиях, которые настигают тех, кто потревожит покой древних захоронений. Говорят, прямо в центре озера существует гигантская воронка, которая открывает дверь в мир духов. Эту легенду корреспонденту НГС рассказали во время командировки редакции в Барабинский район.

«Местный житель мне рассказывал, как своими глазами видел воронку. Даже не понял, что это такое, — как в ванной пробку открываешь. Это пласты какие-то открываются древние, я думаю, сдвигаются, что ли», — сообщил мужчина.